Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
16 сен в 11:30
18 сен в 11:30
$63 за человека
-
30%
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
$245
$350 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
14 сен в 15:00
$70 за человека
Групповая
до 17 чел.
Знакомство с Абу-Даби + Лувр
Погрузитесь в историю и культуру Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan и музей Лувр. Билеты и трансфер включены
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
14 сен в 10:00
16 сен в 10:00
$50 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вы и Абу-Даби в объективе камеры
Откройте для себя магию Абу-Даби через объектив камеры. Величественные здания и культурные рассказы ждут вас на этой уникальной фото-прогулке
Начало: В удобном для вас месте
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Традиции и современность Арабских Эмиратов
Проследить путь развития Абу-Даби от рыбацкой деревни до современного мегаполиса
Начало: У Emirates Heritage Village
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$200 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$274
$365 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в сентябре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 542 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь