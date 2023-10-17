Индивидуальная экскурсия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби

Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби

Индивидуальная экскусрия

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Обзорная Экскурсия по Дубаю с Круизом в Дубай Марине.

Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена эта поездка.

Мы отправимся к самому высокому зданию мира – Бурж Халифа, к его великолепным танцующим фонтанам и гигантскому аквариуму Дубай молла.
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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22
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23
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даты

Что вас ожидает:

  • Пальмовый Остров
  • Бурж Аль Араб
  • Фонтаны в Дубай Моле у подножия Бурдж Халифы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы посетим красивейший район – Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света – рукотворный пальмовый остров и его главное украшение – отель Атлантис.
  • Затем мы с вами совершим морской круиз на традиционном арабском кораблике-доу в фешенебельной Дубай Марине у подножия грандиозных небоскребов.
  • А в завершение программы мы отправимся к самому высокому зданию мира – Бурж Халифа, к его великолепным танцующим фонтанам и гигантскому аквариуму Дубай молла.

Важная информация:

  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фонтаны в Дубай Моле у подножия Бурдж Халифы
  • Морская прогулка с ужином в Дубай Марине на Арабской лодк
Что не входит
  • Входные билеты на Бурдж Халифу 124 этаж — 55 долларов
  • 148 этаж — 125 долларов
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Ожидайте пожалуйста на ресепшн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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