Индивидуальная экскурсия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби

Индивидуальная экскусрия
Обзорная Экскурсия по Дубаю с Круизом в Дубай Марине.
Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена эта поездка.
Мы отправимся к самому высокому зданию мира – Бурж Халифа, к его великолепным танцующим фонтанам и гигантскому аквариуму Дубай молла.
Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена эта поездка.
Мы отправимся к самому высокому зданию мира – Бурж Халифа, к его великолепным танцующим фонтанам и гигантскому аквариуму Дубай молла.
Ближайшие даты:
17
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18
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окт
19
окт
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21
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пальмовый Остров
- Бурж Аль Араб
- Фонтаны в Дубай Моле у подножия Бурдж Халифы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы посетим красивейший район – Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света – рукотворный пальмовый остров и его главное украшение – отель Атлантис.
- Затем мы с вами совершим морской круиз на традиционном арабском кораблике-доу в фешенебельной Дубай Марине у подножия грандиозных небоскребов.
- А в завершение программы мы отправимся к самому высокому зданию мира – Бурж Халифа, к его великолепным танцующим фонтанам и гигантскому аквариуму Дубай молла.
Важная информация:
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фонтаны в Дубай Моле у подножия Бурдж Халифы
- Морская прогулка с ужином в Дубай Марине на Арабской лодк
- Что не входит
- Входные билеты на Бурдж Халифу 124 этаж — 55 долларов
- 148 этаж — 125 долларов
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Ожидайте пожалуйста на ресепшн
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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