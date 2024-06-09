Начнем с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния.
Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль.
Также посмотрим на отель «Парус», самый, пожалуй, известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши.
Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль.
Также посмотрим на отель «Парус», самый, пожалуй, известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Резиденция шейха Дубая
- Дубайская рамка
- Парк Забиль
- Отель «Парус»
- Дубайскую Венецию
- Отель «Аль Каср»
- Пальма Джумейра
- Остров Bluewaters
- Самое высокое колесо обозрения в мире
- Парк цветов
- Дубай Молл
- Танцующий фонтан
- Дубайский аквариум
- Бурдж-Халифу
Описание трансфер
Во время экскурсии мы осмотрим главные достопримечательности города. Начнем с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния. Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Также посмотрим на отель «Парус», самый, пожалуй, известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши. После посетим Дубайскую Венецию — престижный район с дорогими отелями в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами. Осмотрим отель «Аль Каср», который является частью суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики и целого города, вышедшего будто бы из сказок «1001 ночи». Также нас ждет посещение искусственного острова Пальма Джумейра, острова Bluewaters и расположенного на нем самого высокого колеса обозрения в мире. Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад. Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденция шейха Дубая
- Дубайская рамка
- Парк Забиль
- Отель «Парус»
- Дубайскую Венецию
- Отель «Аль Каср»
- Пальма Джумейра
- Остров Bluewaters
- Самое высокое колесо обозрения в мире
- Парк цветов
- Дубай Молл
- Танцующий фонтан
- Дубайский аквариум
- Бурдж-Халифу
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питания
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Уточните
- Пожалуйста
- Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
400$360 за всё до 6 чел.