Пустынное Сафари

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Предлагаем вам увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления.

По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать впечатляющие атмосферные фото и видеосъемку.
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
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22
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Что вас ожидает:

  • Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Деревня бедуинов
  • Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Среди песковУвлекательное путешествие по песчаным дюнам ждет вас! Готовы испытать незабываемые впечатления? Тогда наше предложение для вас!
Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления! Следуя по крутым виражам, вы почувствуете адреналин и увидите величие пустынных пейзажей. Ваше сердце будет биться в такт ветру, а взгляд будет бродить по бескрайним дюнам.
Наш экскурсионный маршрут предполагает несколько остановок, чтобы вы могли насладиться удивительным закатом. Солнце, касаясь горизонта, создает невероятную игру света и цвета. И это идеальное время для атмосферных фотографий и видеосъемки.
Что вы увидите:• Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show.
  • Деревня бедуинов.
  • Пустыня Lah Bab.
  • Важная информация:• Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
  • Бронирование от 2х человек.
  • В период с ноября по апрель рекомендуем брать с собой теплые вещи — вечером может быть прохладно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
  • Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, прохладительные и горячие напитки)
Что не входит
  • Алкогольные напитки, по желанию.
  • Sand board (сэндбординг), по согласованию с менеджером. Аренда доски — 5$, оплата на месте.
  • Приобретение сувениров, по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Машины 6-7 местные.
  • Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари
  • Примечание:
  • Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
  • Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
  • Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
  • В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
  • С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
  • Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
  • Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Абу-Даби.
  • Бронирование от 2х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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