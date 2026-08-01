Предлагаем вам увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления.
По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать впечатляющие атмосферные фото и видеосъемку.
По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать впечатляющие атмосферные фото и видеосъемку.
Описание экскурсии
Среди песковУвлекательное путешествие по песчаным дюнам ждет вас! Готовы испытать незабываемые впечатления? Тогда наше предложение для вас! Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления! Следуя по крутым виражам, вы почувствуете адреналин и увидите величие пустынных пейзажей. Ваше сердце будет биться в такт ветру, а взгляд будет бродить по бескрайним дюнам. Наш экскурсионный маршрут предполагает несколько остановок, чтобы вы могли насладиться удивительным закатом. Солнце, касаясь горизонта, создает невероятную игру света и цвета. И это идеальное время для атмосферных фотографий и видеосъемки. Что вы увидите:• Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show.
- Деревня бедуинов.
- Пустыня Lah Bab. Важная информация:• Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
- Бронирование от 4х человек.
- Обязательна предоплата.
- В период с ноября по апрель рекомендуем брать с собой теплые вещи — вечером может быть прохладно.
Ежедневно с 12:00 - 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
- Пустыня Lah Bab
Что включено
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность насладиться великолепными видами и сделать превосходные фотографии/видео в пустыне Lah Bab Дубай
- Катание на верблюдах в кемпинге (небольшой круг)
- Роспись тату хной в кемпинге (небольшой рисунок)
- Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
- Ужин (шведский стол - закуски (пакора, самуса), ужин - барбекю, салаты, паста, прохладительные и горячие напитки)
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Алкогольные напитки, по желанию
- Фото в национальных костюмах
- Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00 - 22:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
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