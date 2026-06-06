Увидеть главное и узнать, как развивался Абу-Даби от рыбацких поселений до мегаполиса
В столице ОАЭ — городе роскоши и небоскрёбов — легко не заметить её глубину. На экскурсии вы разберётесь, как из крепости Аль-Хосн город вырос до центра мировой культуры.
Увидите грандиозную мечеть Шейха Зайда, изысканные дворцы и Лувр и поймёте, как традиции страны соединяются с современным искусством и амбициями будущего.
Описание экскурсии
Вы увидите:
Last Exit — выставку машин-фудтраков по пути в Абу-Даби, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс» Мечеть Шейха Зайда, одну из крупнейших в мире. Вы пройдёте по галереям, осмотрите люстры, ковры и мозаики Роскошный отель «Дворец Эмиратов». Пальмовая аллея приведёт нас к парадным залам и эффектным интерьерам Каср аль-Ватан — действующую президентскую резиденцию Лувр Абу-Даби (по желанию посетите экспозицию) Семейный дом Абрама, символизирующий межкультурный и межрелигиозный диалог «Деревню наследия»: в историко-этнографическом комплексе вы познакомитесь с бытом местных жителей Мангровые поля: прогуляемся по национальному парку и поговорим, как в ОАЭ сохраняют уникальную экосистему и развивают экологические проекты
Музей с необычной коллекцией автомобилей
Рынок, где можно купить финики, сладости, специи
Вы узнаете:
какой путь прошёл Абу-Даби от скромных рыбацких поселений до мегаполиса
какие традиции сохранились до наших дней
как устроены современные культурные проекты острова Саадията
почему ОАЭ уделяют большое внимание экологии
что делает эмиратскую кухню особенной
как Абу-Даби стал экономическим и политическим центром страны
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне. Для вас в машине всегда есть питьевая вода
По запросу предоставим детское кресло и одежду для посещения мечети
Отдельно оплачиваются: входные билеты в музеи и резиденции, питание
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 30622 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
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