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Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации

Увидеть главное и узнать, как развивался Абу-Даби от рыбацких поселений до мегаполиса
В столице ОАЭ — городе роскоши и небоскрёбов — легко не заметить её глубину. На экскурсии вы разберётесь, как из крепости Аль-Хосн город вырос до центра мировой культуры.

Увидите грандиозную мечеть Шейха Зайда, изысканные дворцы и Лувр и поймёте, как традиции страны соединяются с современным искусством и амбициями будущего.
Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации
Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации
Из Дубая в Абу-Даби: вечные ценности и инновации

Описание экскурсии

Вы увидите:

Last Exit — выставку машин-фудтраков по пути в Абу-Даби, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс»
Мечеть Шейха Зайда, одну из крупнейших в мире. Вы пройдёте по галереям, осмотрите люстры, ковры и мозаики
Роскошный отель «Дворец Эмиратов». Пальмовая аллея приведёт нас к парадным залам и эффектным интерьерам
Каср аль-Ватан — действующую президентскую резиденцию
Лувр Абу-Даби (по желанию посетите экспозицию)
Семейный дом Абрама, символизирующий межкультурный и межрелигиозный диалог
«Деревню наследия»: в историко-этнографическом комплексе вы познакомитесь с бытом местных жителей
Мангровые поля: прогуляемся по национальному парку и поговорим, как в ОАЭ сохраняют уникальную экосистему и развивают экологические проекты

Музей с необычной коллекцией автомобилей

Рынок, где можно купить финики, сладости, специи

Вы узнаете:

  • какой путь прошёл Абу-Даби от скромных рыбацких поселений до мегаполиса
  • какие традиции сохранились до наших дней
  • как устроены современные культурные проекты острова Саадията
  • почему ОАЭ уделяют большое внимание экологии
  • что делает эмиратскую кухню особенной
  • как Абу-Даби стал экономическим и политическим центром страны

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне. Для вас в машине всегда есть питьевая вода
  • По запросу предоставим детское кресло и одежду для посещения мечети
  • Отдельно оплачиваются: входные билеты в музеи и резиденции, питание
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух
Фарух — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 30622 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

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