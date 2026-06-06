Фарух — ваша команда гидов в Абу-Даби Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 30622 туристов

Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.