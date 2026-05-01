Эта программа особенно понравится транзитным путешественникам, которые не хотят тратить время в аэропорту и предпочитают провести вечер с пользой.
Но если вы отдыхаете в Дубае или живёте в других эмиратах, присоединяйтесь: маршрут выстроен так, чтобы показать главное без спешки и усталости.
Описание экскурсии
- Мечеть шейха Зайда — остановка для фото на фоне вечерней иллюминации
- Лувр Абу-Даби — внешний осмотр ночного музея
- Резиденция и дворец шейха — панорама с расстояния
- Emirates Palace — знаменитый отель в ночном освещении
Основной формат осмотра — фотостоп. Посещение объектов внутри зависит от времени бронирования и режима их работы.
Вы узнаете:
- как город жил до открытия нефти: о бедуинских племёнах, ловцах жемчуга и первых поселениях на побережье
- почему Абу-Даби называют самым спокойным мегаполисом Ближнего Востока
- как здесь уживаются строгие традиции и ультрасовременная архитектура
- зачем мечети, дворцы и небоскрёбы освещают именно так и какие символы заложены в их дизайне
- как Абу-Даби стал одним из самых богатых эмиратов в мире
- почему жизнь в городе оживает после заката и как проводят вечера эмиратские семьи
- какие мифы и легенды связаны с луной, звёздами и ночными караванами
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля или аэропорта (доплата $20)
- Все объекты осматриваем снаружи
- Экскурсию проведу я или мой коллега
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 94 туристов
Я провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.
