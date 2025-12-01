Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Абу-Даби на русском языке, цены от $31. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Традиции и современность Арабских Эмиратов Проследить путь развития Абу-Даби от рыбацкой деревни до современного мегаполиса Начало: У Emirates Heritage Village $200 за всё до 3 чел. Пешая 10 часов Индивидуальная Об Абу-Даби - интересно и по-свойски Готовы исследовать Абу-Даби? Величественные небоскребы, Emirates Palace и мечеть шейха Зайда ждут вас. Узнайте больше о жизни в ОАЭ от $100 за человека Пешая 2 часа Билеты Лувр Абу-Даби и Саадият: билет и аудиопрогулка Посетите Лувр Абу-Даби и насладитесь аудиопрогулкой по Саадияту. Откройте для себя культурные сокровища и архитектурные шедевры этого уникального региона Начало: У Лувра Абу-Даби $31 за билет Другие экскурсии Абу-Даби

