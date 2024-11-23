Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абу-Даби, самому богатому эмирату ОАЭ.

В рамках индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть самую красивую мечеть в мире - мечеть Шейха Заида, насладиться шедеврами мирового искусства в
читать дальше

арабском Лувре и прогуляться по величественному президентскому дворцу.

Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Абу-Даби, а также ощутить всю роскошь и величие этого удивительного города.

Забронируйте экскурсию и получите незабываемые впечатления от посещения главных достопримечательностей столицы ОАЭ

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Самый богатый эмират
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Заида
  • 🎨 Арабский Лувр с мировыми шедеврами
  • 🏰 Прогулка по президентскому дворцу
  • 🌆 Индивидуальный подход
    • Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Заида
  • Арабский Лувр
  • Президентский дворец

    • Описание экскурсии

    Путешествие в Абу-Даби

    Отправьтесь в самый богатый эмират Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби! Этот удивительный город предлагает множество впечатлений и возможностей для незабываемого отдыха.

    Что стоит увидеть?

    • Мечеть Шейха Заида: Одна из самых красивых мечетей в мире, которая поражает своим величием и архитектурой.
    • Арабский Лувр: Место, где собраны мировые шедевры искусства, которые вдохновляют и восхищают.
    • Президентский дворец: Прогулка по этому великолепному зданию оставит незабываемые впечатления.

    Погрузитесь в культуру и атмосферу

    Абу-Даби – это не только современные здания и роскошь, но и богатая культура, традиции и гостеприимство местных жителей. Исследуйте уникальные места, насладитесь местной кухней и откройте для себя удивительный мир арабской культуры.

    Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Что вас ждет в программе:
    • Мечеть Шейха Заида
    • Дворец президента, Emirates Please
    • Набережная Абу Даби, Corniche
    • Тематический парк Феррари
    • Город панков, заброшенный город Last Exit из кинофильма Безумный Макс
    • Музей Лувр
    • Этнографическая деревня (Abu-Dhabi Heritage Village)
    • Дворец президента (Qasr Al Watan)
    Что включено
    • Услуги гида
    • Страховка
    • Трансфер
    Что не входит в цену
    • Питание
    • Личные расходы
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
    Завершение: По окончанию экскурсии привозим вас обратно
    Когда и сколько длится?
    Когда: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Абу-Даби

    Похожие экскурсии из Абу-Даби

    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    На машине
    108 отзывов
    4.5 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби: небоскребы, Деревня Наследия, Эмиратский дворец, Президентский дворец и многое другое
    Начало: У вашего отеля
    24 ноя в 10:00
    28 ноя в 14:00
    $300 за всё до 4 чел.
    Все грани Абу-Даби
    На машине
    55 отзывов
    9 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
    Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
    Начало: В отеле проживания туристов
    25 ноя в 10:00
    26 ноя в 10:00
    $500 за всё до 4 чел.
    Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
    На машине
    15 отзывов
    9 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Один день в восточной сказке
    Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
    Начало: У вашего отеля
    Завтра в 09:00
    24 ноя в 09:00
    $260 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Абу-Даби
    ХорошоТам