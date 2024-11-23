Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абу-Даби, самому богатому эмирату ОАЭ.
В рамках индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть самую красивую мечеть в мире - мечеть Шейха Заида, насладиться шедеврами мирового искусства в
В рамках индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть самую красивую мечеть в мире - мечеть Шейха Заида, насладиться шедеврами мирового искусства в
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Путешествие в Абу-Даби
Отправьтесь в самый богатый эмират Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби! Этот удивительный город предлагает множество впечатлений и возможностей для незабываемого отдыха.
Что стоит увидеть?
- Мечеть Шейха Заида: Одна из самых красивых мечетей в мире, которая поражает своим величием и архитектурой.
- Арабский Лувр: Место, где собраны мировые шедевры искусства, которые вдохновляют и восхищают.
- Президентский дворец: Прогулка по этому великолепному зданию оставит незабываемые впечатления.
Погрузитесь в культуру и атмосферу
Абу-Даби – это не только современные здания и роскошь, но и богатая культура, традиции и гостеприимство местных жителей. Исследуйте уникальные места, насладитесь местной кухней и откройте для себя удивительный мир арабской культуры.
Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вас ждет в программе:
- Мечеть Шейха Заида
- Дворец президента, Emirates Please
- Набережная Абу Даби, Corniche
- Тематический парк Феррари
- Город панков, заброшенный город Last Exit из кинофильма Безумный Макс
- Музей Лувр
- Этнографическая деревня (Abu-Dhabi Heritage Village)
- Дворец президента (Qasr Al Watan)
Что включено
- Услуги гида
- Страховка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Завершение: По окончанию экскурсии привозим вас обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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