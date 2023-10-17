Если вы остановились в самом сердце ОАЭ, Вам просто необходимо исследовать столицу! На экскурсии по Абу -Даби вы познакомитесь с традициями местных жителей и их планами, увидите где вершится большая политика страны, где живут шейхи и миллиардеры, осмотрите красивейшую Мечеть Шейха Заида и сделаете фотостоп на столичной Набережной.
Ближайшие даты:
17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть Шейха Зайда
- Фото стоп на Набережной Абу-Даби
- Рынок фиников
- Посещение музея Louvre Abu Dhabi
- Посещение королевского дворца Qasr Al Watan
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- На Центральном рынке города вам предложат отведать местных фиников всех возможных сортов. Те, что придутся по вкусу можно будет приобрести на радость себе и в подарок близким.
- А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания.
Важная информация:
- Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код — ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги — по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Доп. часы — 50$/час.
- Билеты и обед за доп. плату
- Лувр/Дворец + 20 долларов на человека
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание на одежду
- В мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего
- Руки закрыты до кистей
- Ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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