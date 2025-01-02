читать дальше уменьшить заходить! То есть смысла брать такого гида нет! Но об этом спутник не предупреждает и ты платишь просто за то, что сам смотришь объект а гид в это время ждет тебя на улице!

Хочу обратить внимание, что когда вы берете индивидуального гида,что бы он вас сопровождал в лувр, и во дворец короля, гид вас доводит до здания и дальше он не имеет права