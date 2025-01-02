Откройте для себя утончённую роскошь Абу-Даби с приватной экскурсией, которая включает посещение Великой мечети Шейха Зайда и величественного президентского дворца Каср Аль-Ватан.
Насладитесь живописными видами на набережной Корниш, а также культурными сокровищами на острове Саадият и в легендарном музее Лувр.
Насладитесь живописными видами на набережной Корниш, а также культурными сокровищами на острове Саадият и в легендарном музее Лувр.
Описание экскурсииАбу-Даби: приватное путешествие по достопримечательностям Начните экскурсию с посещения Великой мечети Шейха Зайда — одного из самых красивых храмов мира, украшенного мозаикой, позолотой и хрустальными люстрами. Гид расскажет о символике мечети и традициях эмиратов. По желанию вы сможете посетить президентский дворец Каср Аль-Ватан, величественное здание с роскошными залами и библиотекой знаний, которое позволяет почувствовать дух правителей ОАЭ. Краткая остановка на набережной Корниш подарит вам возможность сделать фотографии с видом на лазурные воды Персидского залива и современные небоскрёбы. В зависимости от ваших интересов, вы также можете посетить остров Саадият с его культурными центрами или исторический район Аль-Батин с традиционными рынками и видом на президентскую резиденцию. По пути вы увидите Эмирейтс Палас, комплекс Etihad Towers, роскошные отели и деловые кварталы, включая новые районы в стиле «умного города». На Центральном рынке вам предложат отведать местные финики, которые можно будет приобрести на радость себе и в подарок близким. Завершит ваше путешествие легендарный музей Лувр в Абу-Даби, где вы сможете прикоснуться ко всемирной культуре и насладиться изяществом архитектуры самого здания. Важная информация: Для бронирования необходимо оплатить депозит на сайте • Отправление из любой точки Абу-Даби: отель, порт, аэропорт.
- Дополнительно можем организовать визит в Лувр Абу-Даби, обед в местном ресторане или посещение торгового центра по завершении тура.
- Обратите внимание, что для посещения мечети необходимо соблюдать строгий дресс-код: ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги — по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45-50 Дирхам).
В Пн закрыт Лувр, время выезда можно скорректировать с менеджером
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Зайда
- Набережная Корниш
- Рынок фиников
- Музей Louvre Abu Dhabi
- Президентский дворец Qasr Al Watan
Что включено
- Сопровождение профессионального гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Вход гида в мечеть + 50$ за группу
- Дополнительное время + 50$/час
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: В Пн закрыт Лувр, время выезда можно скорректировать с менеджером
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для бронирования необходимо оплатить депозит на сайте
- Отправление из любой точки Абу-Даби: отель, порт, аэропорт
- Дополнительно можем организовать визит в Лувр Абу-Даби, обед в местном ресторане или посещение торгового центра по завершении тура
- Обратите внимание, что для посещения мечети необходимо соблюдать строгий дресс-код: ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45-50 Дирхам)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу обратить внимание, что когда вы берете индивидуального гида,что бы он вас сопровождал в лувр, и во дворец короля, гид вас доводит до здания и дальше он не имеет права
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