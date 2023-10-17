Индивидуальный тур по Абу-Даби

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Если вы остановились в самом сердце ОАЭ, Вам просто необходимо исследовать столицу! На экскурсии по Абу -Даби вы познакомитесь с традициями местных жителей и их планами, увидите где вершится большая политика страны, где живут шейхи и миллиардеры, осмотрите красивейшую Мечеть Шейха Заида и сделаете фотостоп на столичной Набережной.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Фото стоп на Набережной Абу-Даби
  • Рынок фиников
  • Посещение музея Louvre Abu Dhabi
  • Посещение королевского дворца Qasr Al Watan
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • На Центральном рынке города вам предложат отведать местных фиников всех возможных сортов. Те, что придутся по вкусу можно будет приобрести на радость себе и в подарок близким.
  • А затем вы посетите легендарный музей Лувр в Абу-Даби и сможете не только прикоснуться ко всемирной культуре, но и насладиться изяществом архитектуры самого здания.

Важная информация:

  • Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код — ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги — по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Доп. часы — 50$/час.
  • Билеты и обед за доп. плату
  • Лувр/Дворец + 20 долларов на человека
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание на одежду
  • В мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего
  • Руки закрыты до кистей
  • Ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Обзорные
Популярные места
Развлечения
Мечеть шейха Зайда
Святые места

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