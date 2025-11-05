читать дальше

дюнам — просто супер! Море адреналина, профессиональный водитель, красивые виды. Получили именно те эмоции, на которые и рассчитывали.



Что было кошмаром:

Абсолютным кошмаром стала оплата. Нас пытались обвинить в том, что мы не хотим платить, потому что наши доллары были «старыми». Важный момент: нас об этом НЕ предупреждали заранее, в ваучере и в переписке с организатором этой информации не было! Когда мы пытались предложить варианты решения (обменять в отеле, оплатить в другой валюте), нас не слушали, а начали угрожать, что оставят ночевать в пустыне. Это полное неуважение к клиенту и откровенный шантаж.



Что разочаровало:

Вечерняя программа и ужин были на твёрдую двойку.



·Ужин: Очень посредственный, качество — как в самой дешёвой столовой.

· Шоу-программа: Скучно и предсказуемо. Смотреть было абсолютно неинтересно.



Итог: Интересно было только катание на джипах. Но оно не стоит тех нервов, унижений и скуки, которые пришлось пережить потом. Категорически не рекомендую эту компанию.