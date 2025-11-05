Мои заказы

Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер

Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Любители приключений могут насладиться уникальным сафари на джипах в Абу-Даби. Поездка по песчаным дюнам подарит 45 минут адреналина и яркие фотографии.

Вечер продолжится в бедуинской деревне, где можно отдохнуть, попробовать местную кухню и насладиться шоу-программой с танцами и огненным представлением. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу арабской культуры и провести незабываемый вечер
4.9
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Адреналин от катания по дюнам
  • 🌄 Потрясающие фото на фоне пустыни
  • 🍽 Ужин под звёздами в деревне
  • 🎶 Магическая шоу-программа
  • 🐪 Катание на верблюдах
  • 👗 Фото в национальной одежде

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для сафари - с октября по март. В это время года можно насладиться комфортной температурой, что позволяет максимально насладиться поездкой по пустыне и вечерними развлечениями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер© Виктория
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер© Виктория
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер© Виктория
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Аравийская пустыня
  • Бедуинская деревня

Описание экскурсии

Джип-сафари в пустыне. Вы отправитесь от Абу-Даби на комфортабельном трансфере. А дальше — вперёд, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах! Катание пройдёт в компании единомышленников и продлится 45 минут. Кроме того, будет остановка, чтобы сделать потрясающие фото на гребне песчаной волны и перевести дух.

Ужин и развлечения в бедуинской деревне. Вас отвезут к шатрам, где предложат ужин под открытым небом и покажут захватывающее представление (танец живота и танура). По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде.

Кому подойдёт экскурсия

  • Парам, желающим провести романтический вечер в атмосфере арабской пустыни
  • Семьям с детьми старше 2 лет, ищущие безопасные и увлекательные приключения
  • Любителям активного отдыха и драйва, которые хотят испытать адреналин от катания по барханам
  • Путешественникам, заинтересованным в традиционной арабской культуре, кухне и искусстве

Организационные детали

  • Трансфер из Абу-Даби до пустыни занимает около 45 минут, включая короткую техническую остановку
  • Во время технической остановки можно заказать катание на квадроциклах или багги (дополнительно)
  • Сафари проводится на комфортных джипах (до 6 человек) с профессиональным англоговорящим водителем
  • В лагере, где проходят ужин и шоу, могут присутствовать до 250 человек. Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена по требованию местных властей (в таком случае возврат средств не предусмотрен)
  • Ограничения: дети до 2 лет и беременные

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из Абу-Даби и обратно, катание по барханам, ужин с безалкогольными напитками и шоу-программа
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): кальян, алкоголь, аренда квадроциклов или багги

ежедневно в 15:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Дети до 11 лет$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Татьяна)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елена)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елена)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елена)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елена)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елена)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Ирина)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Ирина)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Елизавета)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Юлия)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Надежда)Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер (Надежда)
Мария
Мария
5 ноя 2025
Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
Всем советую!!!
Лучшая экскурсия в моей жизни!!!Лучшая экскурсия в моей жизни!!!Лучшая экскурсия в моей жизни!!!Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
Vadim
Vadim
24 окт 2025
Хорошая организация экскурсии (небольшая задержка водителя не считается). Всё чётко по плану. Пустыня на закате конечно отличное место для фото. Неплохой ужин в лагере и просто сумасшедшее по красоте огненное шоу. Много разных зон активностей: тату хной, спуск с горы на доске, фото в национальных костюмах, на верблюде и с сокрлом. Не скучно и очень атмосферно.
С
Светлана
24 окт 2025
Классная экскурсия,очень понравилось все: поездка на джипах по дюнам, водитель- ас, дух захватывает, представление впечатляющее, хороший ужин. От представления ничего особенного не ожидали, но оказалось это не так. Понравились все три номера, красиво, качественно, никакой халтуры, необычно и профессионально. Атмосфера пустыни -приятное дополнение к общему впечатлению.
Т
Татьяна
22 окт 2025
это вауууууу тур!! рекомендейшен
это вауууууу тур!! рекомендейшен
И
Илья
13 окт 2025
Отличная активность!
Е
Елена
8 окт 2025
Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и невероятным драйвом по дюнам. Были и супервзлеты и сползания дрифтом, очень круто, сын в
читать дальше

восторге. По таймингу вечера все нам объяснил четко, когда закат фоткать, когда ужин, во сколько собираемся у авто. Проблем не было. Кэмп с ужином отличный за свои деньги, цена- качество более чем соответствует. Шоу скромное, но огненный парень всех вытянул. С учетом цены, и трансфер, и покатушки, и шоу и еда, могу только сказать организаторам спасибо. Обязательно закажем снова в следующий отпуск!

Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, иОценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, иОценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, иОценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, иОценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и
Ярослава
Ярослава
28 сен 2025
Адреналин на джипах и полный провал во всём остальном

Поездка в сафари-парк оставила очень противоречивые чувства. Её можно разделить на три части: отличную, ужасную и скучную.

Что понравилось:
Само сафари на джипах по
читать дальше

дюнам — просто супер! Море адреналина, профессиональный водитель, красивые виды. Получили именно те эмоции, на которые и рассчитывали.

Что было кошмаром:
Абсолютным кошмаром стала оплата. Нас пытались обвинить в том, что мы не хотим платить, потому что наши доллары были «старыми». Важный момент: нас об этом НЕ предупреждали заранее, в ваучере и в переписке с организатором этой информации не было! Когда мы пытались предложить варианты решения (обменять в отеле, оплатить в другой валюте), нас не слушали, а начали угрожать, что оставят ночевать в пустыне. Это полное неуважение к клиенту и откровенный шантаж.

Что разочаровало:
Вечерняя программа и ужин были на твёрдую двойку.

·Ужин: Очень посредственный, качество — как в самой дешёвой столовой.
· Шоу-программа: Скучно и предсказуемо. Смотреть было абсолютно неинтересно.

Итог: Интересно было только катание на джипах. Но оно не стоит тех нервов, унижений и скуки, которые пришлось пережить потом. Категорически не рекомендую эту компанию.

Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим вас за оставленный отзыв и уделенное время. Мы ценим каждый комментарий наших клиентов, поскольку это помогает нам становиться лучше.

Приносим
читать дальше

искренние извинения за возникшие неудобства с оплатой тура. Действительно, в ОАЭ не принимаются старые купюры долларов США, и нам следовало заранее проинформировать вас об этом требовании. Мы обязательно добавим эту важную информацию на нашу страницу с условиями оплаты.

Что касается других аспектов вашего путешествия, мы внимательно изучили ваши замечания относительно ужина и шоу-программы. Ваши комментарии уже переданы нашей команде для улучшения качества обслуживания.

Рады, что экскурсия на джипах оставила у вас положительные впечатления – это действительно одна из наших визитных карточек.

С уважением,
Виктория

Irina
Irina
26 сен 2025
Приехать в Абу-Даби и не попасть на сафари?? - Рекомендую -ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Собрались больше 20- джипов и понеслись- только песок во все стороны!! Дух захватывает, адреналин зашкаливает! Водитель - ас!! Легко,
читать дальше

непринужденно и главное - уверенно управляет. Впечатлила и развлекательная программа! С арабским огоньком!! (Причем можно было и участвовать) вкусный и разнообразный был и ужин! К нашим услугам были и верблюды и квадроциклы и возможность съехать на доске!! Спасибо!! Приобрели новые знакомства! Получили массу удовольствия!! Хорошо провели весь день.


P S к сожалению не было гида,хотелось бы получить и некоторую информацию.

И
Ирина
15 сен 2025
Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель вежливый. Само сафари было потрясающим. Пол часа пролетели как одно мгновение. Останавливались в нескольких
читать дальше

местах для фото, которые на закате получаются очень красивые.
После завершения сафари, кто хотел, начинают кататься на доске, баггах или квадроциклах за отдельную плату, а остальные бесплатно на просмотрах. После чего вполне достойный ужин и неплохая шоу-программа. В завершение вечера выключили весь свет и пару минут сидели просто под луной и звездами. Потрясающие ощущения после шумного мегаполиса.
Получили от этих событий массу эмоций, смело рекомендую ее всем.

Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. ВодительШикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель
Е
Евгения
12 сен 2025
Супер поездка, понравилось все, особенно водитель, он сделал мне потрясающие фото 😁, лучше чем профессиональный фотограф. Захватывающее шоу было, все молодцы 🫶
Д
Дарья
1 сен 2025
Супер. Водитель англоговорящий, но вежливый. Машина 300 Крузак приехал к отелю. Катание и вечерняя программа супер. Мы не пожалели и приятно провели время.
Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!
Юлия
Юлия
31 июл 2025
Это просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на эту экскурсию. Нас забрали из отеля, отвезли в пустыню, катали по барханам (перед экскурсией сильно
читать дальше

не наедайтесь - может укачать), очень впечатлило под каким углом машины могут съезжать - но это безопасно, очень опытные водители
В самой деревне, где было выступление, было очень уютно - вечером вкусно накормили, всегда была вода
Назад отвезли также в отель, все очень комфортно

Я попросила водителя сфотать меня - водитель просто фотограф от Бога, сделал очень крутые снимки

Это просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на этуЭто просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на этуЭто просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на этуЭто просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на этуЭто просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на эту
Елизавета
Елизавета
31 июл 2025
Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото, отправились гонять по пескам. Затем приехали в деревню, можно бесплатно сделать круг на верблюдах, сфотографироваться в арабской одежде, взять спрайт/колу, фалафель. Было фаер шоу и танцы.
Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото,
Юлия
Юлия
21 июл 2025
Джип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меня было впервые! Так, чтобы все было в сплошных плюсах- пожалуй тоже впервые)
Тот случай, когда
читать дальше

реальность намного круче, красивее, насыщеннее, вкуснее ожидания! Умнички организаторы! Спасибо ☺️
Мы прям вот насладились этим невероятным днем и вечером в пустыне! Эмоций куча, прошло много времени после этого дня, но воспоминания до сих пор с мурашками…

Джип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меняДжип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меняДжип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меняДжип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меняДжип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меняДжип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меняДжип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меня
Надежда
Надежда
19 июн 2025
Водитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) был ужин, шоу программа, рисунки хной и катание на верблюдах!
Водитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) былВодитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) был

