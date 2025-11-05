Любители приключений могут насладиться уникальным сафари на джипах в Абу-Даби. Поездка по песчаным дюнам подарит 45 минут адреналина и яркие фотографии.
Вечер продолжится в бедуинской деревне, где можно отдохнуть, попробовать местную кухню и насладиться шоу-программой с танцами и огненным представлением. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу арабской культуры и провести незабываемый вечер
Вечер продолжится в бедуинской деревне, где можно отдохнуть, попробовать местную кухню и насладиться шоу-программой с танцами и огненным представлением. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу арабской культуры и провести незабываемый вечер
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Адреналин от катания по дюнам
- 🌄 Потрясающие фото на фоне пустыни
- 🍽 Ужин под звёздами в деревне
- 🎶 Магическая шоу-программа
- 🐪 Катание на верблюдах
- 👗 Фото в национальной одежде
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для сафари - с октября по март. В это время года можно насладиться комфортной температурой, что позволяет максимально насладиться поездкой по пустыне и вечерними развлечениями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аравийская пустыня
- Бедуинская деревня
Описание экскурсии
Джип-сафари в пустыне. Вы отправитесь от Абу-Даби на комфортабельном трансфере. А дальше — вперёд, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах! Катание пройдёт в компании единомышленников и продлится 45 минут. Кроме того, будет остановка, чтобы сделать потрясающие фото на гребне песчаной волны и перевести дух.
Ужин и развлечения в бедуинской деревне. Вас отвезут к шатрам, где предложат ужин под открытым небом и покажут захватывающее представление (танец живота и танура). По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде.
Кому подойдёт экскурсия
- Парам, желающим провести романтический вечер в атмосфере арабской пустыни
- Семьям с детьми старше 2 лет, ищущие безопасные и увлекательные приключения
- Любителям активного отдыха и драйва, которые хотят испытать адреналин от катания по барханам
- Путешественникам, заинтересованным в традиционной арабской культуре, кухне и искусстве
Организационные детали
- Трансфер из Абу-Даби до пустыни занимает около 45 минут, включая короткую техническую остановку
- Во время технической остановки можно заказать катание на квадроциклах или багги (дополнительно)
- Сафари проводится на комфортных джипах (до 6 человек) с профессиональным англоговорящим водителем
- В лагере, где проходят ужин и шоу, могут присутствовать до 250 человек. Развлекательная программа может быть полностью или частично отменена по требованию местных властей (в таком случае возврат средств не предусмотрен)
- Ограничения: дети до 2 лет и беременные
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер из Абу-Даби и обратно, катание по барханам, ужин с безалкогольными напитками и шоу-программа
- Дополнительно оплачивается (по желанию): кальян, алкоголь, аренда квадроциклов или багги
ежедневно в 15:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
|Дети до 11 лет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Мария
5 ноя 2025
Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
Всем советую!!!
Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
Всем советую!!!
Vadim
24 окт 2025
Хорошая организация экскурсии (небольшая задержка водителя не считается). Всё чётко по плану. Пустыня на закате конечно отличное место для фото. Неплохой ужин в лагере и просто сумасшедшее по красоте огненное шоу. Много разных зон активностей: тату хной, спуск с горы на доске, фото в национальных костюмах, на верблюде и с сокрлом. Не скучно и очень атмосферно.
С
Светлана
24 окт 2025
Классная экскурсия,очень понравилось все: поездка на джипах по дюнам, водитель- ас, дух захватывает, представление впечатляющее, хороший ужин. От представления ничего особенного не ожидали, но оказалось это не так. Понравились все три номера, красиво, качественно, никакой халтуры, необычно и профессионально. Атмосфера пустыни -приятное дополнение к общему впечатлению.
Т
Татьяна
22 окт 2025
это вауууууу тур!! рекомендейшен
И
Илья
13 окт 2025
Отличная активность!
Е
Елена
8 окт 2025
Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и невероятным драйвом по дюнам. Были и супервзлеты и сползания дрифтом, очень круто, сын в
Ярослава
28 сен 2025
Адреналин на джипах и полный провал во всём остальном
Поездка в сафари-парк оставила очень противоречивые чувства. Её можно разделить на три части: отличную, ужасную и скучную.
Что понравилось:
Само сафари на джипах по
Поездка в сафари-парк оставила очень противоречивые чувства. Её можно разделить на три части: отличную, ужасную и скучную.
Что понравилось:
Само сафари на джипах по
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за оставленный отзыв и уделенное время. Мы ценим каждый комментарий наших клиентов, поскольку это помогает нам становиться лучше.
Приносим
Благодарим вас за оставленный отзыв и уделенное время. Мы ценим каждый комментарий наших клиентов, поскольку это помогает нам становиться лучше.
Приносим
Irina
26 сен 2025
Приехать в Абу-Даби и не попасть на сафари?? - Рекомендую -ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Собрались больше 20- джипов и понеслись- только песок во все стороны!! Дух захватывает, адреналин зашкаливает! Водитель - ас!! Легко,
И
Ирина
15 сен 2025
Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель вежливый. Само сафари было потрясающим. Пол часа пролетели как одно мгновение. Останавливались в нескольких
Е
Евгения
12 сен 2025
Супер поездка, понравилось все, особенно водитель, он сделал мне потрясающие фото 😁, лучше чем профессиональный фотограф. Захватывающее шоу было, все молодцы 🫶
Д
Дарья
1 сен 2025
Супер. Водитель англоговорящий, но вежливый. Машина 300 Крузак приехал к отелю. Катание и вечерняя программа супер. Мы не пожалели и приятно провели время.
Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!
Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!
Юлия
31 июл 2025
Это просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на эту экскурсию. Нас забрали из отеля, отвезли в пустыню, катали по барханам (перед экскурсией сильно
Елизавета
31 июл 2025
Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото, отправились гонять по пескам. Затем приехали в деревню, можно бесплатно сделать круг на верблюдах, сфотографироваться в арабской одежде, взять спрайт/колу, фалафель. Было фаер шоу и танцы.
Юлия
21 июл 2025
Джип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меня было впервые! Так, чтобы все было в сплошных плюсах- пожалуй тоже впервые)
Тот случай, когда
Тот случай, когда
Надежда
19 июн 2025
Водитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) был ужин, шоу программа, рисунки хной и катание на верблюдах!
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:30
Завтра в 15:30
$420 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства на экскурсии «Здравствуй, Абу-Даби». Вас ждут величественные мечети, роскошные дворцы и культурные открытия
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
$70 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$442
$520 за всё до 3 чел.