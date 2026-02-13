Вас заберут из отеля в Абу-Даби на комфортабельном внедорожнике. Переезд в пустыню занимает примерно час.
Основная часть программы — сафари по песчаным барханам (30 мин). Это активная, но комфортная поездка, во время которой вы сможете почувствовать масштаб пустыни и насладиться видами. В программе предусмотрены катание на сэндборде и фотостопы на закате (20 мин). А также дополнительные активности (по желанию) — квадроциклы / багги (от 10 до 20 мин).
После сафари вы отправитесь в пустынный лагерь. Здесь вас ждёт ужин в формате «шведский стол», развлекательная программа (танец живота и арабская музыка), возможность сделать фото в национальной одежде. Пребывание в кемпе — 1,5-2 часа.
По завершении программы вас отвезут обратно в отель. Дорога займёт около часа.
Тайминг гибкий и может корректироваться под ваши запросы.
Организационные детали
В стоимость входят трансфер на полноприводных внедорожниках Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol (SUV премиум-класса), катание по барханам, сэндбординг, посещение пустынного кемпа, ужин и вечерняя шоу-программа
Поездка может быть изменена или отменена из-за погодных условий или требований безопасности
Не рекомендуется беременным женщинам, людям с заболеваниями позвоночника и детям до 2 лет
Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулём — англоговорящий водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию, цены за человека)
Квадроциклы — от $30 за 10 мин
Багги (2-местный) — от $50 за 10 мин
Кальян, алкогольные напитки в кемпе — от $30
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 16841 туриста
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Виктория
экскурсии как таковой там и не ожидалось - это сафари. Водитель мегапрофессионал, поездка проходит группой до 30 автомобилей. очень захватывабшая поездка, с детьми решили на аттракционы не ехать после такого. программа отработана полностью на 5+. рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии на «Джип-сафари по барханам в пустыне Абу-Даби»