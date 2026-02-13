Предлагаем вам отправиться в пустыню Абу-Даби на сафари по барханам. Вас ждут захватывающие виражи на комфортабельном внедорожнике, фотостопы в бескрайних песках и вечер в традиционном лагере с ужином и шоу-программой. Маршрут и темп поездки подстраиваются под вас.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вас заберут из отеля в Абу-Даби на комфортабельном внедорожнике. Переезд в пустыню занимает примерно час.

Основная часть программы — сафари по песчаным барханам (30 мин). Это активная, но комфортная поездка, во время которой вы сможете почувствовать масштаб пустыни и насладиться видами. В программе предусмотрены катание на сэндборде и фотостопы на закате (20 мин). А также дополнительные активности (по желанию) — квадроциклы / багги (от 10 до 20 мин).

После сафари вы отправитесь в пустынный лагерь. Здесь вас ждёт ужин в формате «шведский стол», развлекательная программа (танец живота и арабская музыка), возможность сделать фото в национальной одежде. Пребывание в кемпе — 1,5-2 часа.

По завершении программы вас отвезут обратно в отель. Дорога займёт около часа.

Тайминг гибкий и может корректироваться под ваши запросы.

Организационные детали

В стоимость входят трансфер на полноприводных внедорожниках Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol (SUV премиум-класса), катание по барханам, сэндбординг, посещение пустынного кемпа, ужин и вечерняя шоу-программа

Поездка может быть изменена или отменена из-за погодных условий или требований безопасности

Не рекомендуется беременным женщинам, людям с заболеваниями позвоночника и детям до 2 лет

Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулём — англоговорящий водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию, цены за человека)