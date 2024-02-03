Отправьтесь на один день в настоящее арабское приключение! Рассекайте песчаные барханы на комфортабельном внедорожнике, прокатитесь на верблюде или сендборде. Вечерняя программа точно вас удивит: традиционный танец живота, шведский стол и аутентичная музыка. Настоящая восточная сказка!

Описание

Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари. Испытайте себя на «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, вы сделаете невероятной красоты фотографии. После вы отправитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, освоив катания на верблюдах. В программе вечера вас ждут ужин, танец живота, танец танура и арабская музыка. Организационные детали Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулем водитель (англоговорящий).