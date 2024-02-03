Отправьтесь на один день в настоящее арабское приключение! Рассекайте песчаные барханы на комфортабельном внедорожнике, прокатитесь на верблюде или сендборде. Вечерняя программа точно вас удивит: традиционный танец живота, шведский стол и аутентичная музыка. Настоящая восточная сказка!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пустыня
- Верблюжья ферма
Описание
Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари. Испытайте себя на «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, вы сделаете невероятной красоты фотографии. После вы отправитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, освоив катания на верблюдах. В программе вечера вас ждут ужин, танец живота, танец танура и арабская музыка. Организационные детали Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулем водитель (англоговорящий).
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на джипах по песчаным барханам
- Фотостоп в пустыне
- В пустынном лагере – ужин шведский стол
- Шоу – танура, танец живота
- Краткое катание на верблюдах
- Рисунок хной
- Катание на сендборде
- Переодевание в традиционную одежду
- Кальян
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулем водитель (англоговорящий)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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