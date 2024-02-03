Индивидуальное сафари в Абу-Даби

Групповая экскурсия в Абу-Даби
Отправьтесь на один день в настоящее арабское приключение! Рассекайте песчаные барханы на комфортабельном внедорожнике, прокатитесь на верблюде или сендборде. Вечерняя программа точно вас удивит: традиционный танец живота, шведский стол и аутентичная музыка. Настоящая восточная сказка!
Индивидуальное сафари в Абу-Даби
Индивидуальное сафари в Абу-Даби
Индивидуальное сафари в Абу-Даби
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Пустыня
  • Верблюжья ферма

Описание

Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари. Испытайте себя на «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, вы сделаете невероятной красоты фотографии. После вы отправитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, освоив катания на верблюдах. В программе вечера вас ждут ужин, танец живота, танец танура и арабская музыка. Организационные детали Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулем водитель (англоговорящий).

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на джипах по песчаным барханам
  • Фотостоп в пустыне
  • В пустынном лагере – ужин шведский стол
  • Шоу – танура, танец живота
  • Краткое катание на верблюдах
  • Рисунок хной
  • Катание на сендборде
  • Переодевание в традиционную одежду
  • Кальян
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. За рулем водитель (англоговорящий)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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