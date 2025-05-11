Абу-Даби - это место, где величие и инновации соединяются в одном городе. Здесь находится знаменитая мечеть Шейха Зайда с самым большим ковром ручной работы в мире. Также в столице ОАЭ
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
- 🏰 Резиденция шейха
- 🎢 Развлекательные парки
- 🌿 Мангровые заросли
- 🏛️ Уникальные музеи
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Зайда
- Резиденция шейха
- Парки развлечений
- Музеи
Описание экскурсии
Столица ОАЭ: Дубай
Дубай — это не просто столица Объединенных Арабских Эмиратов, а уникальное место, где сливаются традиции и современность. Этот город является символом стремительного развития и инноваций, привлекающим внимание людей со всего мира.
Уникальные достопримечательности
В Дубае вы сможете увидеть множество удивительных мест:
- Мечеть: Это величественное сооружение, открытие которого собрало первых лиц со всего мира. Здесь находится самый большой в мире ковёр, выполненный вручную.
- Резиденция шейха: В Дубае расположена единственная действующая резиденция шейха, что делает этот город особенным.
- Мангровые заросли: Эти природные уголки скрывают множество птиц и дарят возможность насладиться красотой природы.
- Развлекательные парки и музеи: Город предлагает впечатляющие парки и культурные учреждения, которые поражают своим масштабом и разнообразием.
Откройте для себя Дубай
Представьте себе, как все эти удивительные достопримечательности сосредоточены в одном городе. Дубай — это место, где каждый найдет что-то интересное для себя. Мы приглашаем вас открыть для себя этот удивительный город и его богатую культуру!
Время проведения экскурсии выбирается индивидуально
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр столицы, где мы посетим несколько локаций:
- Действующая резиденция шейха Qasr Al Watan
- Суперпятизвездочный отель-дворец Emirates Palace
- Главная набережная столицы Corniche
- Деревня наследия Heritage Village
- Главный комплекс компании ADNOC
- Культурный остров Saadiyat island, где мы полюбуемся музейной и выставочной историей:
- Louvre museum
- Abrahamic Family house
- Развлекательный остров Yas island, где мы охватим главные развлекательные парки и комплексы столицы:
- Yas Mall
- Ferarri World
- Seaworld
- Warner Brothers
- Yas Waterpark и т. д
- Посетим главную мечеть страны Sheikh Zayed Grand Mosque
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Питьевая вода
- Современный комфортабельный автомобиль
- Незабываемые впечатления
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, покупка сувениров и т. д.)
- Входные билеты для посещения платных мест (Лувр и т. д.)
Место начала и завершения?
Обговаривается с заказчиком
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения экскурсии выбирается индивидуально
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для посещения определенных локаций (мечеть шейха Зайда и Резиденция шейха) нужно иметь с собой закрытую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
11 мая 2025
спасибо большое Фариду за прекрасную экскурсию по Абу-Даби! Пожалели, что познакомились с Фаридом в последний день нашего пребывания в ОАЭ — очень хотели бы попасть и на другие экскурсии этого
Е
Елена
11 мая 2025
Спасибо огромное Фариду, промчались за 8 часов по всем достопримечательным местам Абу-Даби который мы хотели посетить. Всё что хотели успели, даже больше. Спокойно без суеты все посмотрели. Фарид очень грамотно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Ставим 5 баллом. Очень впечатлительная экскурсия с очаровательным и юморным гидом! Спасибо
М
Мария
29 мар 2025
Все было замечательно, узнали много интересного. Учли все наши пожелания, показали красивые места.
И
Инна
26 мар 2025
В Абу-Даби были проездом между стыковочными рейсами. Заказали экскурсию по городу. Нас встретил Роберто прямо в аэропорту. Помог разобраться, сто и как сделать, чтобы не было проблем при транзите. Провел нам экскурсию по основным достопримечательностям Абу-Даби. Комфортабельный автомобиль, приятное общение, много интересного узнали о городе и Эмиратах!
Спасибо!
Спасибо!
Е
Егор
25 мар 2025
Спасибо Фариду за качественно и интересно проведенную экскурсию! Мы обсудили и согласовали программу и локации, которые мы хотели посетить, Далее все было четко, быстро. Составили впечатление о городе и достопримечательностях. Фарид рассказал много полезной информации. Очень рекомендую!
В
Виталий
14 янв 2025
На острове Саадият, мы увидели экстравагантный “музей без стен” – Лувр Абу Даби, а на острове Яс- всемирно известный тематический парк “Феррари“,
Гид был просто шикарный. Фарид. Доступно, профессионально все рассказал, накормил вкусным ужином и помогал выбрать самые красивые места для экскурсии
