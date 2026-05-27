Трансфер из аэропорта в Абу-Даби на внедорожнике

С комфортом добраться до отеля или успеть на свой рейс вовремя
Мы сделаем ваше путешествие удобным и безопасным. После подтверждения данных рейса мы согласуем время встречи или проводов в аэропорту.

Наши водители заберут и привезут вас вовремя, вы не опоздаете на рейс и не будете стоять в длинных очередях на такси.
Трансфер из аэропорта в Абу-Даби на внедорожнике

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Как пройдёт трансфер

  • При бронировании укажите данные рейса и места отправления и прибытия
  • Вы получите подтверждение с данными водителя, типом транспортного средства и временем отправления
  • Наш профессиональный водитель встретит вас в указанном месте или терминале аэропорта, поможет с багажом и обеспечит своевременное отправление или прибытие
  • Мы можем отслеживать ваш рейс, чтобы скорректировать время встречи в случае задержек

Организационные детали

  • Поедем на Nissan Patrol
  • С вами будет профессиональный англоязычный водитель из нашей команды: опытный, знакомый с маршрутами аэропортов, местным движением и правилами безопасности. Если вам требуется русскоязычный сопровождающий, уточните детали в переписке

Можем также организовать трансфер по маршруту

  • Абу-Даби — Дубай — $120
  • Дубай — Абу-Даби — $100
  • Шарджа — Дубай — $100
  • Аджман — Дубай — $100
  • Дубай — Рас-эль-Хайма — $120
  • Дубай — Фуджейра — $120

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в терминале аэропорта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саджад
Саджад — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Мы — команда опытных русскоговорящих гидов с глубоким знанием природы, культуры и истории Дубая. Сопровождаем гостей на сафари по дюнам, делимся интересными фактами о флоре и фауне пустыни, рассказываем о жизни бедуинов и традициях региона. Наши программы устроены так, чтобы каждый этап путешествия был безопасным, увлекательным и насыщенным впечатлениями. Опыт работы команды водителей и инструкторов гарантирует высокий уровень комфорта и профессионализма.

