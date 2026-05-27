Мы сделаем ваше путешествие удобным и безопасным. После подтверждения данных рейса мы согласуем время встречи или проводов в аэропорту.
Наши водители заберут и привезут вас вовремя, вы не опоздаете на рейс и не будете стоять в длинных очередях на такси.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Как пройдёт трансфер
- При бронировании укажите данные рейса и места отправления и прибытия
- Вы получите подтверждение с данными водителя, типом транспортного средства и временем отправления
- Наш профессиональный водитель встретит вас в указанном месте или терминале аэропорта, поможет с багажом и обеспечит своевременное отправление или прибытие
- Мы можем отслеживать ваш рейс, чтобы скорректировать время встречи в случае задержек
Организационные детали
- Поедем на Nissan Patrol
- С вами будет профессиональный англоязычный водитель из нашей команды: опытный, знакомый с маршрутами аэропортов, местным движением и правилами безопасности. Если вам требуется русскоязычный сопровождающий, уточните детали в переписке
Можем также организовать трансфер по маршруту
- Абу-Даби — Дубай — $120
- Дубай — Абу-Даби — $100
- Шарджа — Дубай — $100
- Аджман — Дубай — $100
- Дубай — Рас-эль-Хайма — $120
- Дубай — Фуджейра — $120
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в терминале аэропорта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саджад — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Мы — команда опытных русскоговорящих гидов с глубоким знанием природы, культуры и истории Дубая. Сопровождаем гостей на сафари по дюнам, делимся интересными фактами о флоре и фауне пустыни, рассказываем о жизни бедуинов и традициях региона. Наши программы устроены так, чтобы каждый этап путешествия был безопасным, увлекательным и насыщенным впечатлениями. Опыт работы команды водителей и инструкторов гарантирует высокий уровень комфорта и профессионализма.
