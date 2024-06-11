Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»

В комфортном темпе осмотреть визитные карточки города и узнать о них самое важное
Приглашаю вас на экскурсию-знакомство с невероятным городом. Вы увидите легендарную мечеть шейха Заида и Лувр Абу-Даби.

Узнаете, где живёт один из самых известных IT-предпринимателей Павел Дуров, побываете на месте съёмок фильма «Безумный Макс». Я расскажу об истории эмирата и правлении шейхов, а также об обычаях и культуре страны.
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мечеть шейха Заида — одна из самых больших мечетей в мире и главная точка на нашем маршруте.
  • Президентский отель Emirates Palace, внутри которого захватывает дух от красоты и роскоши.
  • Дворец шейха Qasr al Vatan — официальная резиденция президента.
  • Художественный музей Louvre с экспонатами различных эпох и цивилизаций.
  • Финиковый и фруктовый рынки, где можно найти фрукты, орехи и сухофрукты на любой вкус.
  • Фото-стоп на фоне Etihad Towers — 5 современных небоскрёбов, напоминающих центр «Москва-Сити».
  • Прогулка по набережной Corniche с ресторанами, пляжами, велосипедными дорожками и развлекательными комплексами.
  • Фото-стоп у локации Lost Exit — города из знаменитого фильма «Безумный Макс».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • Поездка пройдёт на автомобиле Kia Sedona, Ford Explorer, Nissan Sentra или Hyundai Sonata в зависимости от размера группы.
  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворец шейха — $20/чел., а также музей — $20/чел.

во вторник, четверг и пятницу в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$83
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и пятницу в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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