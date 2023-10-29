Мои заказы

Экскурсии в Мусандам из Дубая

Найдено 4 экскурсии в категории «Мусандам» в Дубае на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
На яхте
На катере
3 часа
47 отзывов
Круиз
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
На яхте
3 часа
30 отзывов
Круиз
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
На машине
На лодке
13 часов
17 отзывов
Круиз
Индивидуальная экскурсия на остров Dibba Rock с обедом и снорклингом
Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
На машине
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Откройте для себя красоту Фуджейры и Индийского океана. Путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, ждёт вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    29 октября 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
    читать дальше

    большие автобусы и еще 1,5 часа в дороге до порта.

    Далее переместились на двухпалубную лодку, на первом этаже сидячие места, туалет с душем, на втором - лежаки, каждому выдавали полотенце. На лодке было 45 человек.

    Все мероприятия были спланированы: сначала плавание с масками, катание на сапах, каяках, маски, ласты, жилеты все выдавали.
    Затем катание на банане. Кто-то даже по 2 раза прокатился.
    Затем рыбалка или просто плавание.

    В течение всего дня в неограниченном количестве предлагалась вода, был организован вкусный обед (курица, рыба, гуляш, салат, овощи, рис, макароны), фрукты, печенье, чай, кофе. Помимо этого, за небольшую плату можно было заказать креветки на гриле.

    С собой обязательно иметь загранпаспорт, т. к. необходимо будет пересекать границу, по пути туда все оставались в автобусе, сотрудник погран. контроля сам заходил, на обратном пути все выходили из автобуса и подходили с паспортом к окошку, все без проблем.

    В целом мы остались очень довольны, т. к. знали, чего ожидать, и весь день провели на замечательной морской прогулке, любовались скалами и купались в красивой бухте.

    Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбораНас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбораНас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора
  • А
    Алексей
    26 июля 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
    читать дальше

    в море. Отличное занятие на целый день. Как мне показалось - недовольных никого не было из 46 человек всех возрастов. Некоторым даже удалось поймать рыбу на рыбалке. Рекомендую!

    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично
  • Y
    Yana
    1 мая 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
    читать дальше

    С Дубая до Омана добирались с какими-то непонятными пересадками с машин на автобусах и обратно с автобуса на маленьком автобусе-развалюхе. В прямом смысле этого слова. Час ехали думали сума сойдем, тарахтел, трясся как будто мы на каком-то аттракционе 30 годов. Может это конечно дополнительная экскурсия 😂назад в прошлое. А так море красивое, на борту кормили. К персоналу и гиду на борту претензий нет

    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Чудесная, очень увлекательная и познавательная поездка! Нам очень повезло с гидом. Лада с душой рассказывала о стране, было интересно и взрослым и детям!

