читать дальше

большие автобусы и еще 1,5 часа в дороге до порта.



Далее переместились на двухпалубную лодку, на первом этаже сидячие места, туалет с душем, на втором - лежаки, каждому выдавали полотенце. На лодке было 45 человек.



Все мероприятия были спланированы: сначала плавание с масками, катание на сапах, каяках, маски, ласты, жилеты все выдавали.

Затем катание на банане. Кто-то даже по 2 раза прокатился.

Затем рыбалка или просто плавание.



В течение всего дня в неограниченном количестве предлагалась вода, был организован вкусный обед (курица, рыба, гуляш, салат, овощи, рис, макароны), фрукты, печенье, чай, кофе. Помимо этого, за небольшую плату можно было заказать креветки на гриле.



С собой обязательно иметь загранпаспорт, т. к. необходимо будет пересекать границу, по пути туда все оставались в автобусе, сотрудник погран. контроля сам заходил, на обратном пути все выходили из автобуса и подходили с паспортом к окошку, все без проблем.



В целом мы остались очень довольны, т. к. знали, чего ожидать, и весь день провели на замечательной морской прогулке, любовались скалами и купались в красивой бухте.