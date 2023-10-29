Круиз
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Круиз
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Круиз
Индивидуальная экскурсия на остров Dibba Rock с обедом и снорклингом
Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Откройте для себя красоту Фуджейры и Индийского океана. Путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, ждёт вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя29 октября 2023К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круизНас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
- ААлексей26 июля 2023К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
- YYana1 мая 2023К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круизБрали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
- ЕЕкатерина18 апреля 2023К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круизЧудесная, очень увлекательная и познавательная поездка! Нам очень повезло с гидом. Лада с душой рассказывала о стране, было интересно и взрослым и детям!
