Что Вас ждет:

Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые впечатляющие отели, башни, дворцы и набережные. Раскрою местный менталитет и традиции, дам ценные практические советы и помогу ощутить колорит настоящей восточной сказки!

Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса.