Влюбиться в Дубай за один день

Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые...

Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые впечатляющие отели, башни, дворцы и набережные.

Раскрою местный менталитет и традиции, дам ценные практические советы и помогу ощутить колорит настоящей восточной сказки!
Влюбиться в Дубай за один день
Влюбиться в Дубай за один день
Влюбиться в Дубай за один день
Влюбиться в Дубай за один день
Влюбиться в Дубай за один день
Влюбиться в Дубай за один день

Что вы увидите 🤩

  • Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра
  • фешенебельную Джумейру
  • насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной
  • заглянете в музей исламской культуры
  • увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса.

Что Вас ждет:

    Я покажу вам исторический и современный Дубай, расскажу о феномене его процветания и покажу самые впечатляющие отели, башни, дворцы и набережные. Раскрою местный менталитет и традиции, дам ценные практические советы и помогу ощутить колорит настоящей восточной сказки!
    Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию». Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    $185

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • В сумму входит услуги гида
    • страховка туристов
    • индивидуальный автомобиль!
    Что не входит
    • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):
    • Бурдж-Халифа (билеты нужно покупать заранее): взрослые — 45$, дети — 35$
    • башня Дубай Фрэйм: взрослые — 15$, дети — 7$
    • парк бабочек или парк цветов — 15$/чел
    • Обед
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Забираю из любого эмирата из вашего отеля
    Завершение: В вашем отеле или в аэропорту
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Каждый день

    Ренат
    Ренат
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