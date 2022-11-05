Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это захватывающее путешествие туда и обратно начинается от знаменитой пристани для яхт Дубая. У хозяина есть офис на пристани, где вас ждет красная ковровая дорожка. После того, как вы зарегистрируетесь, ваш гид проведет инструктаж по технике безопасности, поэтому, пожалуйста, приходите на 15 минут раньше. 90-минутный тур по достопримечательностям, который пройдет через пристань для яхт до пляжа Джумейра. Отсюда этот незабываемый тур полон великолепных видов и интересных фактов обо всех прибрежных отелях, пляжах и, конечно же, главных достопримечательностях Дубая.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Афанасий Л.
5 ноя 2022
Удивительная поездка. Эта поездка - настоящий выброс адреналина и фантастический способ увидеть множество зданий и т. д. с воды. Очень рекомендую
А
Алина П.
2 ноя 2022
Это был удивительный опыт! Благодаря гидам невозможно представить себе лучшего способа исследовать Дубай!
Е
Екатирина Б.
31 окт 2022
Очень профессиональный и превосходный капитан, временами быстрый, но плавный.
В
Вера Е.
28 окт 2022
выброс адреналина, приятная музыка, возможность взглянуть на Дубай с другой точки зрения, отличные возможности для фото
Д
Дарья С.
27 окт 2022
Отличная и захватывающая поездка
А
Анастасия В.
26 окт 2022
Отличный тур, веселый и захватывающий способ увидеть Дубай с моря