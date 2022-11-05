Экскурсия на скоростном катере

Посмотрите на Дубай с воды во время адреналинового тура на скоростном катере

5
6 отзывов
Посмотрите на Дубай с воды во время адреналинового тура на скоростном катере.

Посмотрите на главные достопримечательности Дубая уникальным и интересным способом, проплывая по воде от пристани до пляжа. Делайте снимки и наслаждайтесь поездкой по лучшим местам Дубая.
Экскурсия на скоростном катере
Экскурсия на скоростном катере
Экскурсия на скоростном катере
Экскурсия на скоростном катере
Экскурсия на скоростном катере
Экскурсия на скоростном катере
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Дубай Марина
  • Дубайское колесо обозрения
  • Джумейра
  • Атлантис
  • Бурдж Аль Араб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это захватывающее путешествие туда и обратно начинается от знаменитой пристани для яхт Дубая. У хозяина есть офис на пристани, где вас ждет красная ковровая дорожка. После того, как вы зарегистрируетесь, ваш гид проведет инструктаж по технике безопасности, поэтому, пожалуйста, приходите на 15 минут раньше. 90-минутный тур по достопримечательностям, который пройдет через пристань для яхт до пляжа Джумейра. Отсюда этот незабываемый тур полон великолепных видов и интересных фактов обо всех прибрежных отелях, пляжах и, конечно же, главных достопримечательностях Дубая.

Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
  • Спасательные жилеты
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Завершение: Бурдж Аль Араб
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
5 ноя 2022
Удивительная поездка. Эта поездка - настоящий выброс адреналина и фантастический способ увидеть множество зданий и т. д. с воды. Очень рекомендую
А
2 ноя 2022
Это был удивительный опыт! Благодаря гидам невозможно представить себе лучшего способа исследовать Дубай!
Е
31 окт 2022
Очень профессиональный и превосходный капитан, временами быстрый, но плавный.
В
28 окт 2022
выброс адреналина, приятная музыка, возможность взглянуть на Дубай с другой точки зрения, отличные возможности для фото
Д
27 окт 2022
Отличная и захватывающая поездка
А
26 окт 2022
Отличный тур, веселый и захватывающий способ увидеть Дубай с моря

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