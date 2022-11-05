Посмотрите на Дубай с воды во время адреналинового тура на скоростном катере. Посмотрите на главные достопримечательности Дубая уникальным и интересным способом, проплывая по воде от пристани до пляжа. Делайте снимки и наслаждайтесь поездкой по лучшим местам Дубая.

Описание

Это захватывающее путешествие туда и обратно начинается от знаменитой пристани для яхт Дубая. У хозяина есть офис на пристани, где вас ждет красная ковровая дорожка. После того, как вы зарегистрируетесь, ваш гид проведет инструктаж по технике безопасности, поэтому, пожалуйста, приходите на 15 минут раньше. 90-минутный тур по достопримечательностям, который пройдет через пристань для яхт до пляжа Джумейра. Отсюда этот незабываемый тур полон великолепных видов и интересных фактов обо всех прибрежных отелях, пляжах и, конечно же, главных достопримечательностях Дубая.