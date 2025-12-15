Думал народу будет много, а в итоге ехал на катере один! Супер! Главное держаться крепко…

Оксана

мы ездили с двумя подростками, поэтому прикольно было погонять на катере по волнам. это скорее такое развлечение, а не экскурсия. зато многие достопримечательности с воды можно увидеть.

у достопримечательностей останавливались пофотографироваться. в этот же момент включали запись с историей о достопримечательности. но ее почти не слушаешь.

поэтому как развлечение - очень рекомендую. как экскурсию - нет, не тот формат.