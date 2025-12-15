Катание на скоростных резиновых лодках — это идеальный способ не только увидеть город, но и прокатиться с ветерком и освежиться прохладой брызг. За 1,5 часа вы осмотрите архитектуру Дубая с идеального ракурса для фотографий — с воды.
Современные отели, впечатляющие небоскребы, самое высокое колесо обозрения в мире — всё это на нашей прогулке, присоединяйтесь!
Современные отели, впечатляющие небоскребы, самое высокое колесо обозрения в мире — всё это на нашей прогулке, присоединяйтесь!
Описание экскурсии
Прогулка проходит на английском языке.
Что вас ожидает
На катере по водам Персидского залива
Приготовьтесь испытать прилив адреналина на скорости до 35 узлов (65 км/ч) и увидеть незабываемые очертания Дубая!
- Начнем наше путешествие с потрясающей панорамы Дубай Марины — района-пристани с головокружительными высотками и роскошными яхтами;
- Затем отправимся в открытое море, откуда вы увидите Айн Дубай — колесо обозрения, которому нет равных в мире;
- Мы совершим круиз вокруг искусственного острова в виде пальмы Пальма Джумейра, и вы сможете сфотографироваться на фоне отеля Атлантис, напоминающего сказочный замок, и отеля «Бурдж-аль-Араб» в форме паруса;
- Возвращаемся в порт вдоль побережья и любуемся дворцами, Пальмовой лагуной и яхтами на пристани.
Организационные детали
Обратите внимание
- Вас будет сопровождать англоязычный капитан-гид, информация на борту доступна только на английском языке
- Прогулка не подходит для детей до 5 лет, беременных женщин, а также людей, страдающих сердечными заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Круиз будет перенесен на другую дату или предоплата будет возвращена.
Как проходит прогулка
- За 15 минут до начала прогулки мы проведем для вас инструктаж
- Мы поплывем на скоростных резиновых катерах с отличным обзором с любого места
- Купание не предусмотрено. Остановки предназначены для фотографий и комментариев гида.
Дополнительные расходы (по желанию)
За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
Машина на 6 пассажиров:
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
— из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300):
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
ежедневно в 10:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$44
|Дети от 5 до 12 лет
|$33
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Dubai Marina Promedade
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Думал народу будет много, а в итоге ехал на катере один! Супер! Главное держаться крепко…
Вам был полезен этот отзыв?
мы ездили с двумя подростками, поэтому прикольно было погонять на катере по волнам. это скорее такое развлечение, а не экскурсия. зато многие достопримечательности с воды можно увидеть.
у достопримечательностей останавливались пофотографироваться. в этот же момент включали запись с историей о достопримечательности. но ее почти не слушаешь.
поэтому как развлечение - очень рекомендую. как экскурсию - нет, не тот формат.
у достопримечательностей останавливались пофотографироваться. в этот же момент включали запись с историей о достопримечательности. но ее почти не слушаешь.
поэтому как развлечение - очень рекомендую. как экскурсию - нет, не тот формат.
Вам был полезен этот отзыв?
Три остановки. Конечная точка отель Парус.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Довольно хорошо все организовали. Встречают, распределяют, я пришла даже слишком рано за час до отплытия. Мне предложили поехать в 14:00 вместо 15:00, чтобы не ждать. Паспорт был вообще не нужен, это вообще странная просьба для водной прогулки…)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Поездка понравилась, все хорошо организовано, по времени достаточно четко, в пути делали несколько остановок для желающих пофотографироваться.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Потрясающее владение катером. Вежливость и доброжелательность персонала. Маршрут великолепный
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Прогулка на скоростном катере по Дубаю»
Индивидуальная
до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от $550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $200 за всё до 4 чел.
Групповая
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере вокруг Пальмового острова (с трансфером и без)
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Расписание: индивидуально по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
$44 за человека