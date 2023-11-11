Канал Дубай – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Канал Дубай» в Дубае на русском языке, цены от $8, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 ноября 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
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    человек. Капитан и команда доброжелательны, готовы рассказать обо всем, что интересует. Нашего уровня английского не хватило для общения. Но мы больше просто хотели насладиться видами и самой прогулкой. Катались с 17.00 до 19.00. Понравилось то, что с 17.00 до 18.00 при свете дня можно рассмотреть все, а с 18.00 до 19.00 город весь в огнях. Так что рекомендуем! Оплатили предоплату 70 долларов и 280 наличными по факту на яхте.

  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
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    в курсе, что у него экскурсия) Но все быстро решилось. Сама прогулка очень приятная, подвезли к локациям, которые мы хотели посмотреть. Не очень понятны отзывы, где было сказано, что очень медленно везут. У нас опыт водных экскурсий большой, отлично идет лодка по воде)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Канал Дубай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская VIP-прогулка на яхте
  2. Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
  3. Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Канал Дубай" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Канал Дубай», 9 ⭐ отзывов, цены от $8. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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