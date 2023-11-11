1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 ноября 2023Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
- ТТатьяна24 марта 2023Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Канал Дубай»
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