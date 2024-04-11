Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Машины 6-7 местные.

Для данной экскурсии осуществляется трансфер только для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.

Трансфер из других Эмиратов, в том числе Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма осуществляется за дополнительную плату.

Оплатить экскурсию на месте можно как в долларах, так и в дирхамах. Предоплата на сайте — только в долларах. На месте оплата российской картой невозможна.

Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.

На сафари нельзя беременным (срок более месяца) и детям до трёх лет с отдельным местом.

Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.

Что вас ждет Мы отправимся с вами в пустыню Lah Bab. Пустыня Lah Bab безупречно красива, с высокими красными песчаными барханами, столь мягкими и шелковистыми. Высота дюн порой достигает 150-200 метров. Пустыня Лахбаб располагается в 50 км. к югу от города Дубай. Она расположена на границе между эмиратом Дубай и эмиратом Шарджа. В этой пустыне нет змей, ядовитых пауков, скорпионов и других животных, которых стоит опасаться. Катание по барханам в пустыне проходит на специально подготовленном автомобиле на протяжении 20-25 минут. Во время катания вы сможете увидеть великолепные пейзажи самой крупной пустыни Дубая. Позднее вам будет предоставлено время, чтобы вы могли запечатлеть на фото прекрасные моменты и эмоции, почувствовать силу и энергию пустыни! Пожалуйста, сообщите водителю, если вам требуется дополнительное время для фото-стопа в пустыне. Важная информация: