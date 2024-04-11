Пустынное сафари в Дубае без ужина, шоу-программы и посещения кемпинга — это уникальная возможность насладиться природой без лишних декораций и шумных развлечений. Вы сможете по-настоящему расслабиться и насладиться уединением в сердце пустыни Lah Bab.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы отправимся с вами в пустыню Lah Bab. Пустыня Lah Bab безупречно красива, с высокими красными песчаными барханами, столь мягкими и шелковистыми. Высота дюн порой достигает 150-200 метров. Пустыня Лахбаб располагается в 50 км. к югу от города Дубай. Она расположена на границе между эмиратом Дубай и эмиратом Шарджа. В этой пустыне нет змей, ядовитых пауков, скорпионов и других животных, которых стоит опасаться. Катание по барханам в пустыне проходит на специально подготовленном автомобиле на протяжении 20-25 минут. Во время катания вы сможете увидеть великолепные пейзажи самой крупной пустыни Дубая. Позднее вам будет предоставлено время, чтобы вы могли запечатлеть на фото прекрасные моменты и эмоции, почувствовать силу и энергию пустыни! Пожалуйста, сообщите водителю, если вам требуется дополнительное время для фото-стопа в пустыне. Важная информация:
- Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Машины 6-7 местные.
- Для данной экскурсии осуществляется трансфер только для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
- Трансфер из других Эмиратов, в том числе Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма осуществляется за дополнительную плату.
- Оплатить экскурсию на месте можно как в долларах, так и в дирхамах. Предоплата на сайте — только в долларах. На месте оплата российской картой невозможна.
- Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
- На сафари нельзя беременным (срок более месяца) и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность насладиться великолепными видами и сделать превосходные фотографии/видео в пустыне Lah Bab Дубай
- Англоговорящий водитель
Что не входит в цену
- "Катание на квадроциклах и багги, по желанию., Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$, (осуществляется по предварительному согласованию с менеджером).", " Sand board (сэндбординг)
- Аренда доски - 5$
- (осуществляется по предварительному согласованию с менеджером). «, » Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате
- Для определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. ", "Сборы из апартаментов или отелей, в которых гости не проживают, только после предоплаты."
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta,JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате
- Для определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом
- Сборы из апартаментов, из отелей, в которых гости не проживают только после предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artem
11 апр 2024
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