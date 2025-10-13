Откройте для себя Абу Даби — культурное сердце ОАЭ, где вас ждут впечатляющие достопримечательности, такие как Лувр с уникальной архитектурой, великолепная мечеть шейха Зайда и роскошный отель Эмирейт Палас.
Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства и узнайте о богатом наследии страны, прогуливаясь по финиковому рынку и восхищаясь величественными зданиями.
Описание экскурсииАбу Даби — город контрастов: богатство культуры и архитектуры Абу Даби — столица ОАЭ и культурное сердце страны, славящееся своим богатством и динамичностью. В ходе экскурсии вы увидите главные достопримечательности города и его окрестностей: Лувр Абу-Даби с уникальной архитектурой, финиковый рынок с разнообразием фиников, знаменитый отель Эмирейт Палас, воплощающий арабское гостеприимство, и Этихад Тауэрс с их фантастическим видом. Также вас ждет Президентский дворец Каср аль-Ватан, представляющий арабское наследие, и башня Capital Gate, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая наклонная в мире. Не пропустите жемчужину Арабских Эмиратов — мечеть шейха Зайда, одну из самых больших и красивых мечетей мира. Важная информация:
- Музей Лувр по понедельникам не работает.
- Выезд из Абу Даби из порта, из аэропорта, из отелей районов Jebel Ali, JVC, DIP, IMPZ, Motor City, Sport City, Silicon Oasis, S Hotel, Dubai Parks and Resorts, а также отели Al Maha Resort и Bab Al Shams доступен только в качестве индивидуального тура.
- При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин — длинные юбки или свободные брюки, верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы; для мужчин — брюки, рубашка или футболка без изображений животных и людей.
- Для посещения Президентского дворца принято также соблюдать дресс-код.
Ежедневно Сбор с 10:00 до 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Louvre
- Финиковый рынок
- Emirates Palace
- Etihad Towers
- Дворец президента ОАЭ
- Падающая башня Капитал Гейт
- Мечеть шейха Зайда
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Каср аль Ватан - 18$
- Музей Лувр - 18$
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно Сбор с 10:00 до 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Музей Лувр по понедельникам не работает
- Выезд из Абу Даби из порта, из аэропорта, из отелей районов Jebel Ali, JVC, DIP, IMPZ, Motor City, Sport City, Silicon Oasis, S Hotel, Dubai Parks and Resorts, а также отели Al Maha Resort и Bab Al Shams доступен только в качестве индивидуального тура
- При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: для женщин - длинные юбки или свободные брюки, верхняя одежда с длинными рукавами и покрытие для головы для мужчин - брюки, рубашка или футболка без изображений животных и людей
- Для посещения Президентского дворца принято также соблюдать дресс-код
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 115 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
YIGAL
13 окт 2025
В
Валерия
13 окт 2025
Экскурсия понравилась: программа очень насыщенная. Все четко по таймингу, давали водичку. Экскурсоводом был Умар - отличный парень! Нареканий нет.
А
Алексей
13 окт 2025
Экскурсия нам понравилась,посетили знаковые достопримечательности,все было по расписанию,познавательно и увлекательно!
Могу рекомендовать экскурсию! Гид Альбина очень приятная девушка!
Г
Гульнара
11 окт 2025
А
Анастасия
27 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Я надолго запомню этот день, очень много эмоций, а самое главное комфорт и заинтересованность. Отдельное спасибо нашему гиду Зоха Каримов.
А
Андрей
25 сен 2025
Экскурсия отличная! Увидели Лувр, Президентский отель, а также одну из самых красивых мечетей ОАЭ. Очень понравился шведский стол в ресторане с большим выбором блюд и красивым видом на Абу даби. Отдельное спасибо гиду Зохе за сопровождение экскурсии, было очень познавательно! Рекомендуем!
Е
Евгений
22 сен 2025
Отличное путешествие в прекрасный Абу-Даби. Нас забрали с эмирата Шарджи, гид Зоха рассказал по пути до места рассказал вкратце историю страны и о достопримечательностях не только Абу-Даби, но и Шарджи,
М
Мария
20 сен 2025
Экскурсия классная, все понравилось. Гид Зоха замечательный. Много рассказывал интересных вещей. Все по времени, без лишней воды) Машина комфортная, есть вода. Нам выдавали абайю для посещения дворца и мечети, так как сами подготовились не очень. Рекомендую!
Е
Екатерина
15 сен 2025
Экскурсией довольны, прекрасный гид Альбина и не менее прекрасный водитель. Авто было очень комфортное, группа не большая. За день посетили много интересных мест в Абу-даби, и Лувр, и Президентский дворец, и белую мечеть. Были остановки фотостоп по просьбе туристов, гид меняла программу, и показывала то, что нам было более интересно. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
Н
Никита
6 сен 2025
Все понравилось, Зоха супер
Т
Тимур
5 сен 2025
Хороший гид, очень интересно рассказывает. Рекомендую!
Н
Наталья
4 сен 2025
И
Ирина
4 авг 2025
Все прекрасно организовано Спутником! Сервис на высоте! Убедилась на личном опыте, хотя отзывы об этом читала. До бронирования организаторы экскурсии быстро отвечали на вопросы, которые у меня возникли. После бронирования
Н
Наталья
31 июл 2025
О
Ольга
23 июл 2025
