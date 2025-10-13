читать дальше

и оплаты на сайте менеджер и гид связались и уточнили все детали. Спасибо большое нашему гиду, Жону, за экскурсию и поездку! Все простым языком, интересно и с юмором! Нашей группе было очень комфортно с ним! Учел все наши пожелания и все советы которые дал были по существу! Ничего лишнего! Для посещения мечети приготовил и выдал нам Абаю бесплатно, это часть сервиса, что тоже очень удобно! (хочу отметить что Абая чистая, пахла порошком, не смотря на то что ее нужно носить на своей одежде, приятно!) все локации четко по времени! После этой обзорной экскурсии хочется вернуться еще в Лувр, не хватило времени даже просто пробежать мимо всех экспонатов, я бы на резиденцию Шейха время сократила и увеличила на Лувр. Но это лично мое мнение. Еще раз спасибо за экскурсию.