Марокканские бани – это глубокая очистка и омоложение кожи всего тела сухим и влажным паром с использованием особых составов, приготовленных по древним марокканским рецептам.

В экскурсию ⛳ входит индивидуальный пакет спа-услуг: бани, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или маникюр, или педикюр). В стоимость так же входит пользование пляжем, 2-мя плавательными бассейнами (с соленой и пресной водой), гимнастическим залом и комнатой релаксации.

Испытайте это наслаждение и Вы ощутите себя “Королевой Чистоты”, посетив великолепный Дворец Красоты в одном из Эмиратов ОАЭ.