Марокканские бани – это глубокая очистка и омоложение кожи всего тела сухим и влажным паром с использованием особых составов, приготовленных по древним марокканским рецептам.
В экскурсию ⛳ входит индивидуальный пакет спа-услуг: бани, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или маникюр, или педикюр). В стоимость так же входит пользование пляжем, 2-мя плавательными бассейнами (с соленой и пресной водой), гимнастическим залом и комнатой релаксации.
Испытайте это наслаждение и Вы ощутите себя “Королевой Чистоты”, посетив великолепный Дворец Красоты в одном из Эмиратов ОАЭ.
Что входит
Посещение Дворца красоты
Баня и скраб тела
Питательная маска для волос, при желании можно заменить на маникюр/педикюр
Плаванье в бассейне и посещение комнаты релаксации
Интересный рассказ о местных традициях русскоязычного гида, по дороге в Марокканские бани
Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
Что не входит
Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
Личные расходы туристов
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.