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Марокканские бани

Андрей Г.
Андрей Г. – Гид из Дубая
Марокканские бани – это отдых для души и генеральная уборка для тела.

В роскошной обстановке, напоминающей дворец, вам сделают скраб и арабскую маску для волос.

После очищающих процедур можно поплавать в бассейнах с морской и пресной водой, отправиться на пляж 🏖️ или расслабиться в комнате для релаксации.

По дороге в Марокканские бани вас будет сопровождать русскоязычный гид, который расскажет о местных традициях.
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Марокканские бани
Марокканские бани

Что вы увидите

  • Дворец красоты
Марокканские бани – это глубокая очистка и омоложение кожи всего тела сухим и влажным паром с использованием особых составов, приготовленных по древним марокканским рецептам.
В экскурсию ⛳ входит индивидуальный пакет спа-услуг: бани, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или маникюр, или педикюр). В стоимость так же входит пользование пляжем, 2-мя плавательными бассейнами (с соленой и пресной водой), гимнастическим залом и комнатой релаксации.
Испытайте это наслаждение и Вы ощутите себя “Королевой Чистоты”, посетив великолепный Дворец Красоты в одном из Эмиратов ОАЭ.
Что входит
  • Посещение Дворца красоты
  • Баня и скраб тела
  • Питательная маска для волос, при желании можно заменить на маникюр/педикюр
  • Плаванье в бассейне и посещение комнаты релаксации
  • Интересный рассказ о местных традициях русскоязычного гида, по дороге в Марокканские бани
  • Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
Что не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы туристов
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Марокканские бани
Марокканские бани
Марокканские бани
Марокканские бани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Г.
Андрей Г.
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