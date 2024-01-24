Путешествие в «Жемчужину Аравии» Ваше приключение начинается с перелёта в Маскат, столицу Омана. В пути откроются захватывающие виды на пустыни, горы и лазурное море. С первых шагов в Маскате вы почувствуете атмосферу древней Аравии и увидите, как культура соседствует с современностью. Главные достопримечательности Маската Во время экскурсии вы посетите Великую мечеть султана Кабуса, одну из крупнейших в мире, а также жемчужину современной архитектуры — Королевский оперный театр. Прогуляетесь по набережной Муттрах с её сторожевыми башнями и видом на яхту султана, заглянете на Муттрахский рынок — настоящий восточный базар с ароматами ладана, пряностей и ювелирных украшений. История и культура Омана Вы увидите старинные португальские форты Аль-Джалали и Аль-Мирани, посетите изысканный дворец султана Каср аль-Алам и полюбуетесь панорамными видами с Мускатских холмов. Экскурсия включает посещение музея Байт-аль-Зубайр, знакомство с традициями страны, а также прогулку по живописным заливам и пляжам. Важная информация:

Что взять с собой: паспорт, пляжную одежду.