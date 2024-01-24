Отправьтесь в частное путешествие из Дубая в столицу Омана — Маскат, «Жемчужину Аравии».
Вас ждёт знакомство с великолепной архитектурой, величественными мечетями, старинными фортами и оживлёнными восточными базарами.
Полюбуйтесь горными пейзажами, заливами и набережными, откройте культуру Омана и насладитесь традиционным обедом в одном из местных ресторанов.
Описание экскурсии
Путешествие в «Жемчужину Аравии» Ваше приключение начинается с перелёта в Маскат, столицу Омана. В пути откроются захватывающие виды на пустыни, горы и лазурное море. С первых шагов в Маскате вы почувствуете атмосферу древней Аравии и увидите, как культура соседствует с современностью. Главные достопримечательности Маската Во время экскурсии вы посетите Великую мечеть султана Кабуса, одну из крупнейших в мире, а также жемчужину современной архитектуры — Королевский оперный театр. Прогуляетесь по набережной Муттрах с её сторожевыми башнями и видом на яхту султана, заглянете на Муттрахский рынок — настоящий восточный базар с ароматами ладана, пряностей и ювелирных украшений. История и культура Омана Вы увидите старинные португальские форты Аль-Джалали и Аль-Мирани, посетите изысканный дворец султана Каср аль-Алам и полюбуетесь панорамными видами с Мускатских холмов. Экскурсия включает посещение музея Байт-аль-Зубайр, знакомство с традициями страны, а также прогулку по живописным заливам и пляжам. Важная информация:
паспорт, пляжную одежду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая мечеть султана Кабуса
- Королевский оперный театр Маската
- Набережная Муттрах
- Муттрахский рынок
- Рыбный рынок Муттрах
- Дворец Каср аль-Алам
- Форт Аль-Мирани
- Форт Аль-Джалали
- Музей Байт-аль-Зубайр
- Мемориал Риям («курильница с ладаном»)
- Старый Маскат
- Залив Муттрах
- Залив Маскат
- Природный заповедник и пляж Курум
- Деревня Сидаб и Харамель
Что включено
- Авиабилет в одну сторону до Маската
- Возвращение в Дубай наземным транспортом
- Традиционный оманский обед в Маскате
- Традиционный оманский ужин в Сохаре
- Входные билеты
- Услуги местного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт
- Пляжную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
24 янв 2024
Саит оказался прекрасным гидом — внимательным, отзывчивым и очень дружелюбным. Экскурсия заслуживает самые высокие оценки!
