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На багги - по пустыне

Погонять по барханам, насладиться фантастическими пейзажами и получить заряд адреналина
Пустыня почти не подвластна человеку, но с нами вы сможете на время стать сильнее стихии! Выбирайте багги, занимайте места и отправляйтесь в экстремальное путешествие по барханам.

По пути вы встретите верблюдов, полюбуетесь невероятными видами и, конечно же, получите незабываемые эмоции.
На багги - по пустыне
На багги - по пустыне
На багги - по пустыне

Описание экскурсии

Пустынное сафари

Наш гид заберёт вас прямо из отеля, довезёт до места старта и проведёт инструктаж. А после начнётся всё самое интересное! В безмолвной пустыне, где на горизонте неспешно бредут по барханам верблюды, вы будете рассекать песок на багги со скоростью ветра. Вы испытаете настоящий восторг во время поездки, а после её окончания у вас останется прекрасное настроение. Наша команда профессионалов сделает всё возможное для того, чтобы ваш отдых получился незабываемым!

На любой вкус

В ассортименте — багги разной мощности на 1, 2 и 4 человек. Выбирайте тот, что вам больше по душе, и отправляйтесь покорять пустыню. Если вас четверо, во время экскурсии вы сможете меняться местами, так что не беспокойтесь — порулить удастся всем!

Организационные детали

  • На сафари нельзя беременным женщинам и детям до 3 лет
  • В стоимость включено катание на багги (45 мин) и трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Если вас нужно забрать из другого места, сообщите об этом в переписке.
  • Дополнительно оплачивается трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • Цена билета указана за всех пассажиров багги
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Одноместный багги (минимум 2 человека)$225
Двухместный багги$305
Четырёхместный багги$345
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Входит в следующие категории Дубая

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