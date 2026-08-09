Пустыня почти не подвластна человеку, но с нами вы сможете на время стать сильнее стихии! Выбирайте багги, занимайте места и отправляйтесь в экстремальное путешествие по барханам. По пути вы встретите верблюдов, полюбуетесь невероятными видами и, конечно же, получите незабываемые эмоции.

Описание экскурсии

Пустынное сафари

Наш гид заберёт вас прямо из отеля, довезёт до места старта и проведёт инструктаж. А после начнётся всё самое интересное! В безмолвной пустыне, где на горизонте неспешно бредут по барханам верблюды, вы будете рассекать песок на багги со скоростью ветра. Вы испытаете настоящий восторг во время поездки, а после её окончания у вас останется прекрасное настроение. Наша команда профессионалов сделает всё возможное для того, чтобы ваш отдых получился незабываемым!

На любой вкус

В ассортименте — багги разной мощности на 1, 2 и 4 человек. Выбирайте тот, что вам больше по душе, и отправляйтесь покорять пустыню. Если вас четверо, во время экскурсии вы сможете меняться местами, так что не беспокойтесь — порулить удастся всем!

Организационные детали