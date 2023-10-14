Погонять по барханам, насладиться фантастическими пейзажами и получить заряд адреналина
Пустыня почти не подвластна человеку, но с нами вы сможете на время стать сильнее стихии! Выбирайте багги, занимайте места и отправляйтесь в экстремальное путешествие по барханам.
По пути вы встретите верблюдов, полюбуетесь невероятными видами и, конечно же, получите незабываемые эмоции.
По пути вы встретите верблюдов, полюбуетесь невероятными видами и, конечно же, получите незабываемые эмоции.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пустынное сафари
Наш гид заберёт вас прямо из отеля, довезёт до места старта и проведёт инструктаж. А после начнётся всё самое интересное! В безмолвной пустыне, где на горизонте неспешно бредут по барханам верблюды, вы будете рассекать песок на багги со скоростью ветра. Вы испытаете настоящий восторг во время поездки, а после её окончания у вас останется прекрасное настроение. Наша команда профессионалов сделает всё возможное для того, чтобы ваш отдых получился незабываемым!
На любой вкус
В ассортименте — багги разной мощности на 1, 2 и 4 человек. Выбирайте тот, что вам больше по душе, и отправляйтесь покорять пустыню. Если вас четверо, во время экскурсии вы сможете меняться местами, так что не беспокойтесь — порулить удастся всем!
Организационные детали
- На сафари нельзя беременным женщинам и детям до 3 лет
- В стоимость включено катание на багги (45 мин) и трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Если вас нужно забрать из другого места, сообщите об этом в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 4962 туристов
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединённых Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу-Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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