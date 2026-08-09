Пустыня почти не подвластна человеку, но с нами вы сможете на время стать сильнее стихии! Выбирайте багги, занимайте места и отправляйтесь в экстремальное путешествие по барханам.
По пути вы встретите верблюдов, полюбуетесь невероятными видами и, конечно же, получите незабываемые эмоции.
По пути вы встретите верблюдов, полюбуетесь невероятными видами и, конечно же, получите незабываемые эмоции.
Описание экскурсии
Пустынное сафари
Наш гид заберёт вас прямо из отеля, довезёт до места старта и проведёт инструктаж. А после начнётся всё самое интересное! В безмолвной пустыне, где на горизонте неспешно бредут по барханам верблюды, вы будете рассекать песок на багги со скоростью ветра. Вы испытаете настоящий восторг во время поездки, а после её окончания у вас останется прекрасное настроение. Наша команда профессионалов сделает всё возможное для того, чтобы ваш отдых получился незабываемым!
На любой вкус
В ассортименте — багги разной мощности на 1, 2 и 4 человек. Выбирайте тот, что вам больше по душе, и отправляйтесь покорять пустыню. Если вас четверо, во время экскурсии вы сможете меняться местами, так что не беспокойтесь — порулить удастся всем!
Организационные детали
- На сафари нельзя беременным женщинам и детям до 3 лет
- В стоимость включено катание на багги (45 мин) и трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Если вас нужно забрать из другого места, сообщите об этом в переписке.
- Дополнительно оплачивается трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Цена билета указана за всех пассажиров багги
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Одноместный багги (минимум 2 человека)
|$225
|Двухместный багги
|$305
|Четырёхместный багги
|$345
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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