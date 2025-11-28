Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Дубае на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Все краски Дубая
На машине
5 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
На яхте
3 часа
30 отзывов
Круиз
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая
Конные прогулки
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая
Закат, природа и арабский скакун - ваш особенный день в ОАЭ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все краски Дубая
  2. Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
  3. Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 329. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Перезагрузка», 89 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль