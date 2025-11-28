В Владислав Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами) читать дальше Капитан — профессионал, яхта чистая и уютная. Отдельное удовольствие — наблюдать, как наполняются паруса. Для ребёнка организовали небольшое «морское приключение» — капитан разрешил подержать штурвал (под присмотром), а ещё нас покатали на сабборде, который закрепили к яхте.

Однозначно рекомендуем такую прогулку для семейного отдыха — это и романтика, и новые впечатления, и возможность побыть вместе вдали от суеты

Хочется вернуться снова! Незабываемая прогулка! Ветер в волосах, шум волн и ощущение полной свободы — именно так выглядит идеальный день на парусной яхте.

Т Татьяна Хочу сказать огромное спасибо за проведенное время организаторам. Прогулка на яхте оставила самое незабываемое и яркое впечатление от пребывания в Дубае. Обязательно советую всем, кто сомневается. Комфортно, вкусно и безумно красиво.

Ф Фёдорова Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая Спасибо большое Амирану за полученные впечатления, за интересные рассказы по истории региона и за приятную компанию!

Е Елена Супер команда Антон и Анастасия, сделали мой день рождения незабываемым)

В Виталий Отличное начало дня

Не жарко, легкий морской бриз 🌬️

Антон отличный гид. Постоянно что-то рассказывает, факты, достопримечательности.

Музыка на яхте вообще кайф, прям для утреннего вайба.

Смяхты купаться намного лучше чем с берега. Вода чистейшая.

Спасибо за отличную прогулку. 👍

Д Денис Большое спасибо Антону за утреннюю прогулку! Отлично покатались, искупались, послушали интересные факты про Дубай. Настоятельно рекомендую!

Е Елена Все очень понравилось. Организатор подробно объяснил куда и как добираться. Сама прогулка была чудесной. Капитан приятный, много помогал, рассказывал, но не перегружал. Все супер. Очень рекомендую.

О Ольга Получили классные, фотки, все было отлично,

С Секриеру Всё супер 👍рекомендую!

B Belyaeva Прекрасная лодка, приятная прогулка под парусом, идеальное море для купания, дети покатались на сапе за лодкой. Мне все очень понравилось.

Т Тамара Прекрасная и очень комфортная прогулка, купание, Антон знаток своего дела, круасаны очень вкусные)))) большое спасибо.

В Вера Все было просто замечательно! Очень насыщенная утренняя прогулка, определенно стоит того! Отдельная благодарность Антону за организацию и вкусные круассаны. Ну и как можно забыть катание на сапе, отдельное спасибо.

Е Елена Очень классно провели время с семьей на яхте, рекомендую; прогулка продумана до мелочей, проходит в комфортной атмосфере; купаться в открытом море-особый кайф, Антон вам спасибо за экскурсию!

Е Елена Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами) читать дальше нами. Был очень внимателен и обходителен. Очень чувствует желания клиентов и делал все аккуратно и незаметно, чтобы нам с семьей было удобно и комфортно. Когда включить музыку, когда выключить, с какой стороны мы хотим сделать фото, как лучше поставить яхту. Релакс на сапе - вообще огонь. Дочка сказала, что это был лучший момент отдыха в Дубай.

Очень рекомендую морскую прогулку с Антоном! Спасибо большое! Удачи! Огромное спасибо Антону за шикарную прогулку на яхте! Антон очень приятный человек! Таксист привез не туда. Антон сразу приехал за

Е Елена Хорошая организация и приятная компания. Прогулка для релакса.

А Антон Все прошло отлично! В следующий приезд обязательно уже всей семьей поедем!

Н Наталья Прекрасно провели время, три часа пролетели незаметно, много впечатлений и положительных эмоций! Насыщенная программа, было время и для активностей и для отдыха, всё продумано, большое спасибо организаторам! Всем рекомендую, мы получили много удовольствия!

В Виолетта Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами) читать дальше с индивидуальным запросом. идеально подобрал погоду и заранее обо всем подробно рассказал! прогулка была потрясающая, все участники остались в восторге. мы были вчетвером на одной лодочке Все было потрясающе! начиная от общения заканчивая видами и организации. Антон учел все наши пожелания и сделал поездку под нас

N Natalia Идеально! Спасибо