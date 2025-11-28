Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Круиз
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая
Закат, природа и арабский скакун - ваш особенный день в ОАЭ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав28 ноября 2025Незабываемая прогулка! Ветер в волосах, шум волн и ощущение полной свободы — именно так выглядит идеальный день на парусной яхте.
- ТТатьяна25 ноября 2025Хочу сказать огромное спасибо за проведенное время организаторам. Прогулка на яхте оставила самое незабываемое и яркое впечатление от пребывания в Дубае. Обязательно советую всем, кто сомневается. Комфортно, вкусно и безумно красиво.
- ФФёдорова23 ноября 2025Спасибо большое Амирану за полученные впечатления, за интересные рассказы по истории региона и за приятную компанию!
- ЕЕлена12 ноября 2025Супер команда Антон и Анастасия, сделали мой день рождения незабываемым)
- ВВиталий12 ноября 2025Отличное начало дня
Не жарко, легкий морской бриз 🌬️
Антон отличный гид. Постоянно что-то рассказывает, факты, достопримечательности.
Музыка на яхте вообще кайф, прям для утреннего вайба.
Смяхты купаться намного лучше чем с берега. Вода чистейшая.
Спасибо за отличную прогулку. 👍
- ДДенис31 октября 2025Большое спасибо Антону за утреннюю прогулку! Отлично покатались, искупались, послушали интересные факты про Дубай. Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена19 октября 2025Все очень понравилось. Организатор подробно объяснил куда и как добираться. Сама прогулка была чудесной. Капитан приятный, много помогал, рассказывал, но не перегружал. Все супер. Очень рекомендую.
- ООльга29 сентября 2025Получили классные, фотки, все было отлично,
- ССекриеру9 июля 2025Всё супер 👍рекомендую!
- BBelyaeva6 мая 2025Прекрасная лодка, приятная прогулка под парусом, идеальное море для купания, дети покатались на сапе за лодкой. Мне все очень понравилось.
- ТТамара3 мая 2025Прекрасная и очень комфортная прогулка, купание, Антон знаток своего дела, круасаны очень вкусные)))) большое спасибо.
- ВВера26 апреля 2025Все было просто замечательно! Очень насыщенная утренняя прогулка, определенно стоит того! Отдельная благодарность Антону за организацию и вкусные круассаны. Ну и как можно забыть катание на сапе, отдельное спасибо.
- ЕЕлена25 апреля 2025Очень классно провели время с семьей на яхте, рекомендую; прогулка продумана до мелочей, проходит в комфортной атмосфере; купаться в открытом море-особый кайф, Антон вам спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена12 апреля 2025Огромное спасибо Антону за шикарную прогулку на яхте! Антон очень приятный человек! Таксист привез не туда. Антон сразу приехал за
- ЕЕлена12 апреля 2025Хорошая организация и приятная компания. Прогулка для релакса.
- ААнтон1 апреля 2025Все прошло отлично! В следующий приезд обязательно уже всей семьей поедем!
- ННаталья24 марта 2025Прекрасно провели время, три часа пролетели незаметно, много впечатлений и положительных эмоций! Насыщенная программа, было время и для активностей и для отдыха, всё продумано, большое спасибо организаторам! Всем рекомендую, мы получили много удовольствия!
- ВВиолетта21 февраля 2025Все было потрясающе! начиная от общения заканчивая видами и организации. Антон учел все наши пожелания и сделал поездку под нас
- NNatalia21 февраля 2025Идеально! Спасибо
- ААнна20 февраля 2025Восторг, спасибо огромное Антону за чудесно проведенное время. Общение, маршрут, катание на сапах - всё идеально. Советуем!
