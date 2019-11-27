19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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именно в конкретную лавку по договоренности), мы думали там цены будут завышенные, брать ничего не стали в этой лавке, зашли в соседнюю лавку и купили у них 300-500 грамм различных продуктов на пробу, все очень вкусно. Спустя неделю прибывания в этой стране, осознали, что цены были во всех лавках примерно такие же как и во всем Дубае. Так что можете покупать все что вам нравится в любой из лавок, куда вас привезут, и просите скидку:) Единственное, смотрите на дату производства, можете наткнуться на прошлогодний товар, такой товар в городе стоит дешевле, чем свежий.

Потом заехали в деревню бедуинов, для любителей истории будет интересно посмотреть, это можно сказать мини музей быта бедуинов состоящий из десятка домиков, в каждом домике свои экспонаты. Увидите несколько животных, это корова, утки, лошадь, верблюд и какие-то козы:)

После везут на обед в красивый отель, питание там очень хорошее, выбор блюд большой, все очень вкусно. По всему маршруту гид рассказывает очень много информации об окружающих зданиях, есть на что посмотреть. Делают остановки достаточно часто, где вы можете походить по красивым набережным и отдохнуть от сидения в автобусе.

В мечеть привозят перед закатом солнца, что позволит увидеть её красоту при дневном свете и ближе к концу экскурсии попадете на включение подсветки здания. Экскурсия стоит своих денег, данную экскурсию рекомендую всем, как молодым так и пожилым людям. Это была наша первая экскурсия через трипстер, нам все понравилось, но расскажу об особенностях, как это было, чтобы избавить вас от лишних мыслей. Наш Гид должна была быть Виктория, которая вышла на связь ближе к дате начала экскурсии, общение с ней происходит через этот же сайт в личном кабинете. Она все подробно рассказала, в дату экскурсии в назначенное время мы ожидали в номере звонка на стационарный телефон своего номера. Нам позвонили и попросили спуститься, как и договорились. На ресепшине отеля нас ждал водитель автобуса, который похоже плохо говорит по русски, но у него были наши данные и мы без труда разобрались с кем нам нужно ехать. Когда он довез нас до точки сбора туристов, где нас пересадили в автобус, то нашим гидом был Кирил. Никакой Виктории мы не встретили:)