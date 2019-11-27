19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Навстречу чудесам Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с зелёными набережными и восточной архитектурой. Узнайте о богатой культуре Эмиратов
Совершите путешествие в Абу-Даби - настоящий оазис в Персидском заливе! Эта экскурсия познакомит с главными сокровищами "восточной шкатулки" и позволит за небоскрёбами разглядеть зелёные набережные, изящную национальную архитектуру и оживлённые
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рынки.

Вы увидите, как в столице Эмиратов воедино слились черты "Ближневосточного Манхэттена" и "города-сада", посетите мечеть Шейха Зайда и побываете в колоритной Деревне Наследия. Роскошь и рекорды мраморной мечети Шейха Зайда поразят блеском золота и самоцветов. В Деревне Наследия вы узнаете, как был устроен быт жителей этой земли в разные эпохи.

А после заглянете на рынок фиников и сделаете пару памятных фото у золотого Эмиратского дворца, где обычно гостит президент.

За дополнительную плату можно пообедать в ресторане пятизвёздочного отеля и посетить знаменитый музей Лувр в Абу-Даби или Королевский Дворец (Qasr Al Watan)

4.8
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный трансфер
  • 🕌 Мечеть Шейха Зайда
  • 🏛 Деревня Наследия
  • 📸 Эмиратский дворец
  • 🍽 Опции обеда и музеев
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Деревня Наследия
  • Эмиратский дворец
  • Дворцы королевской семьи
  • Рынок фиников

Описание экскурсии

Роскошь и рекорды мраморной мечети

Must-see в столице Эмиратов — это, конечно, удивительная мечеть Шейха Зайда. Осмотреть внутренние залы могут даже немусульмане. Вы узнаете, в чём это белоснежное сооружение самое-самое, и оцените архитектурное убранство. Мраморные стены мечети поразят блеском золота и самоцветов, пол — поистине гигантскими размерами ковра, а внешние очертания с куполами и минаретами напомнят дворцы из арабских сказок.

Восточные краски города

Вы увидите живописную набережную столицы и главную улицу, узнаете, как власти Эмиратов смогли превратить Абу-Даби в буквальном смысле — в оазис. Мы побываем у дворцов королевской семьи и заедем в Деревню Наследия. Там вы рассмотрите шатры бедуинов и дома ремесленников, узнаете, как был устроен быт жителей этой земли в разные эпохи. А после заглянете на рынок фиников и сделаете пару памятных фото у золотого Эмиратского дворца, где обычно гостит президент.
За дополнительную плату моно пообедать в ресторане пятизвёздочного отеля и посетить знаменитый музей Лувр в Абу-Даби или Королевский Дворец (Qasr Al Watan).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость включены: индивидуальный трансфер из отеля и обратно
  • Необходимый дресс-код: мужчины в брюках и плечи закрыты, женщины — все части тела закрыты, кроме лица, кистей рук и ступней, на голову — платок, можно в брюках, но не облегающих. Женщинам будет возможность приобрести арабское одеяние за доплату 10-15 долларов.

Дополнительные расходы:

  • Билеты в музей Лувр — 18$/чел., билеты в Королевский дворец — 18$/чел., обед — 25$/чел.
  • Каждый дополнительный час + 50$

Обратите внимание:

  • По понедельникам Лувр не работает
  • По пятницам мечеть доступна только после обеда

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дубае у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 16898 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
5
3
2
1
Е
Нам очень понравилось. Нас забрали с отеля, привезли на точку сбора, где нас пересадили в комфортный автобус. Дальше мы заехали на рынок к лавке фиников (похоже на то, что привозят
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именно в конкретную лавку по договоренности), мы думали там цены будут завышенные, брать ничего не стали в этой лавке, зашли в соседнюю лавку и купили у них 300-500 грамм различных продуктов на пробу, все очень вкусно. Спустя неделю прибывания в этой стране, осознали, что цены были во всех лавках примерно такие же как и во всем Дубае. Так что можете покупать все что вам нравится в любой из лавок, куда вас привезут, и просите скидку:) Единственное, смотрите на дату производства, можете наткнуться на прошлогодний товар, такой товар в городе стоит дешевле, чем свежий.
Потом заехали в деревню бедуинов, для любителей истории будет интересно посмотреть, это можно сказать мини музей быта бедуинов состоящий из десятка домиков, в каждом домике свои экспонаты. Увидите несколько животных, это корова, утки, лошадь, верблюд и какие-то козы:)
После везут на обед в красивый отель, питание там очень хорошее, выбор блюд большой, все очень вкусно. По всему маршруту гид рассказывает очень много информации об окружающих зданиях, есть на что посмотреть. Делают остановки достаточно часто, где вы можете походить по красивым набережным и отдохнуть от сидения в автобусе.
В мечеть привозят перед закатом солнца, что позволит увидеть её красоту при дневном свете и ближе к концу экскурсии попадете на включение подсветки здания. Экскурсия стоит своих денег, данную экскурсию рекомендую всем, как молодым так и пожилым людям. Это была наша первая экскурсия через трипстер, нам все понравилось, но расскажу об особенностях, как это было, чтобы избавить вас от лишних мыслей. Наш Гид должна была быть Виктория, которая вышла на связь ближе к дате начала экскурсии, общение с ней происходит через этот же сайт в личном кабинете. Она все подробно рассказала, в дату экскурсии в назначенное время мы ожидали в номере звонка на стационарный телефон своего номера. Нам позвонили и попросили спуститься, как и договорились. На ресепшине отеля нас ждал водитель автобуса, который похоже плохо говорит по русски, но у него были наши данные и мы без труда разобрались с кем нам нужно ехать. Когда он довез нас до точки сбора туристов, где нас пересадили в автобус, то нашим гидом был Кирил. Никакой Виктории мы не встретили:)

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С
Экскурсия потрясающая! Замечательно организована, все четко, без проволочек и без скуки, день прошел на одном дыхании. Гид нашей группы Лариса вела интересный, познавательный рассказ. Мы побывали у Лувра (внутрь не
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заходили, так как это не входило в экскурсию), фотографировались на фоне дворцов, посетили рынок фиников (и приобрели с собой). В финиковом павильоне было немного сумбурно, но вас там точно не оставят без внимания: предложат бесплатно продегустировать продукцию и обслужат. Большой интерес вызвала Деревня Наследия - уникальная возможность прикоснуться к истории страны и города - много интересных экспонатов представлено в мини-музеях и мастерских. Единственно, времени пребывания в Деревне Наследия нам не хватило, ведь хотелось обойти все (хотя бы еще на 15-20 минут подольше). И, конечно, жемчужина экскурсии - мечеть Шейха Зайда - ее посещения мы ждали с нетерпением. И остались очарованы величием, красотой и уникальностью архитектуры и убранства.
Вкусный обедом нас накормили в отеле Royal M. За экскурсию спасибо большое организаторам и гиду Ларисе!

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Е
Очень понравилась экскурсию! У нас был гид Артур, лучше гида я не встречала, очень вежливый, понимает клиента, отвечает на все вопросы. Отрабатывает на 100! Рассказал много полезной информации. Спасибо Артуру за его знания и профессионализм, за внимательное отношение к каждому туристу. Он сделал поездку в Абу Даби незабываемой.
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О
Спасибо гиду Ларисе. Очень жаль что так мало времени было на посещение мечети в Абу Даби, много людей: 3/4 времени потратили на очереди, всё голлопом. Деревня наследия не очень понравилась, остановка у Лувра тоже бессмысленная. Заезжали на рынок за вкуснейшими финиками, обед был в Интерконтинентале
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С
Мы русские люди, но уже несколько десятков лет живем в Америке. Заказали экскурсию на русском языке, нашим гидом был Юра. Мы остались очень довольны, Поездка потрясающая, маршрут отработан до мелочей, гид со знанием дела. Чувствуется, что люди с любовью относятся к своему делу. Спасибо!
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Ю
Спасибо, очень понравилась конечно мечеть и все там, обед в отеле, музей под открытымнебом, гид, лишним был заезд в парки и музей лувр, там ниче6не увидели, только потратили время, лучше либо это убрать, а добавить что-то, но с заходом внутрь, пусть ненадолго. Вот такие впечатления
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Входит в следующие категории Дубая

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