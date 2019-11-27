19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный трансфер
- 🕌 Мечеть Шейха Зайда
- 🏛 Деревня Наследия
- 📸 Эмиратский дворец
- 🍽 Опции обеда и музеев
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Зайда
- Деревня Наследия
- Эмиратский дворец
- Дворцы королевской семьи
- Рынок фиников
Описание экскурсии
Роскошь и рекорды мраморной мечети
Must-see в столице Эмиратов — это, конечно, удивительная мечеть Шейха Зайда. Осмотреть внутренние залы могут даже немусульмане. Вы узнаете, в чём это белоснежное сооружение самое-самое, и оцените архитектурное убранство. Мраморные стены мечети поразят блеском золота и самоцветов, пол — поистине гигантскими размерами ковра, а внешние очертания с куполами и минаретами напомнят дворцы из арабских сказок.
Восточные краски города
Вы увидите живописную набережную столицы и главную улицу, узнаете, как власти Эмиратов смогли превратить Абу-Даби в буквальном смысле — в оазис. Мы побываем у дворцов королевской семьи и заедем в Деревню Наследия. Там вы рассмотрите шатры бедуинов и дома ремесленников, узнаете, как был устроен быт жителей этой земли в разные эпохи. А после заглянете на рынок фиников и сделаете пару памятных фото у золотого Эмиратского дворца, где обычно гостит президент.
За дополнительную плату моно пообедать в ресторане пятизвёздочного отеля и посетить знаменитый музей Лувр в Абу-Даби или Королевский Дворец (Qasr Al Watan).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
- В стоимость включены: индивидуальный трансфер из отеля и обратно
- Необходимый дресс-код: мужчины в брюках и плечи закрыты, женщины — все части тела закрыты, кроме лица, кистей рук и ступней, на голову — платок, можно в брюках, но не облегающих. Женщинам будет возможность приобрести арабское одеяние за доплату 10-15 долларов.
Дополнительные расходы:
- Билеты в музей Лувр — 18$/чел., билеты в Королевский дворец — 18$/чел., обед — 25$/чел.
- Каждый дополнительный час + 50$
Обратите внимание:
- По понедельникам Лувр не работает
- По пятницам мечеть доступна только после обеда