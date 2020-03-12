19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Дубая в контрастную столицу — узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Совершите путешествие в Абу-Даби — настоящий оазис в Персидском заливе! Эта экскурсия познакомит с главными сокровищами «восточной шкатулки» и позволит за небоскрёбами разглядеть зелёные набережные, изящную национальную архитектуру и оживлённые рынки.

Вы увидите, как в столице Эмиратов воедино слились черты «Ближневосточного Манхэттена» и «города-сада», посетите мечеть Шейха Зайда и побываете в колоритной Деревне Наследия.
$65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты
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У этой экскурсии19 отзывов
4.74
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби

Что вас ожидает

Роскошь и рекорды мраморной мечети
Must-see в столице Эмиратов — это, конечно, удивительная мечеть Шейха Зайда, куда вы обязательно попадёте: осмотреть внутренние залы могут даже немусульмане. Вы узнаете, в чём это белоснежное сооружение самое-самое, и оцените архитектурное убранство. Мраморные стены мечети поразят блеском золота и самоцветов, пол — поистине гигантскими размерами ковра, а внешние очертания с куполами и минаретами напомнят дворцы из арабских сказок.

Восточные краски города
Вы увидите живописную набережную столицы и главную улицу, а я расскажу, как власти Эмиратов смогли превратить Абу-Даби в буквальном смысле — в оазис. Мы побываем у дворцов королевской семьи и заедем в Деревню Наследия. Там вы рассмотрите шатры бедуинов и дома ремесленников, узнаете, как был устроен быт жителей этой земли в разные эпохи. А после заглянете на рынок фиников и сделаете пару памятных фото у золотого Эмиратского дворца, где обычно гостит президент.

Приятным бонусом станет обед в отеле 5* в формате разнообразного шведского стола. Кроме того, мы сделаем фото-остановку на острове Саадият у Лувра Абу-Даби — филиала музея с футуристическим куполом и водными каналами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, а также ужин в 5* отеле со шведским столом (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа)
  • Необходимый дресс-код: строгая непрозрачная одежда, платок, носки
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби
Навстречу чудесам Абу-Даби

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Все было чудесно. Благодарю Марину, нашего гида. Она рассказывала великолепно.
29 февраля 2020
Содержательная и интересная экскурсия. Особая благодарность Марине , очень увлекательно рассказывала историю Абу-Даби, все очень позитивно и интересно.
Ирина С. и Елена П.
29 января 2020
Замечательная экскурсия. Мечеть просто супер!
26 января 2020
Все было отлично вовремя и интересно спасибо Марине экскурсоводу
19 января 2020
Спасибо большое гиду. Все очень понравилось. Вся информация по изменению времени экскурсии была предоставлена нам вовремя.
12 января 2020
Экскурсией остались довольны, гиды Антон и Ирина молодцы, очень хорошо рассказывали, увлекательно и интересно. Места тоже посетили отличные, мечеть превосходна. Обед был отличный, очень вкусно. Хотелось бы немного получше организацию, с посадкой в автобус. Дополнительная остановка в Абу-Даби, чтобы сделать фото отеля Эмирейтс очень была бы кстати, нам показалось одно из самых красивых мест в Абу-Даби, очень хотелось бы выйти и сделать фото падающей башни и башен Этихад. А в целом, конечно, рекомендуем, остались довольны.
2 декабря 2019
Гид была Лариса, не скажу что в восторге, для нас важно было посмотреть мечеть, цель достигнута, времени конечно маловато, всего час, бегом бегом. В остальном экскурсия организована как надо, обед был очень кстати и очень не плохой.
27 ноября 2019
Нам очень понравилось. Нас забрали с отеля, привезли на точку сбора, где нас пересадили в комфортный автобус. Дальше мы заехали на рынок к лавке фиников (похоже на то, что привозят именно в конкретную лавку по договоренности), мы думали там цены будут завышенные, брать ничего не стали в этой лавке, зашли в соседнюю лавку и купили у них 300-500 грамм различных продуктов на пробу, все очень вкусно. Спустя неделю прибывания в этой стране, осознали, что цены были во всех лавках примерно такие же как и во всем Дубае. Так что можете покупать все что вам нравится в любой из лавок, куда вас привезут, и просите скидку :) Единственное, смотрите на дату производства, можете наткнуться на прошлогодний товар, такой товар в городе стоит дешевле, чем свежий.
Потом заехали в деревню бедуинов, для любителей истории будет интересно посмотреть, это можно сказать мини музей быта бедуинов состоящий из десятка домиков, в каждом домике свои экспонаты. Увидите несколько животных, это корова, утки, лошадь, верблюд и какие-то козы :)
После везут на обед в красивый отель, питание там очень хорошее, выбор блюд большой, все очень вкусно. По всему маршруту гид рассказывает очень много информации об окружающих зданиях, есть на что посмотреть. Делают остановки достаточно часто, где вы можете походить по красивым набережным и отдохнуть от сидения в автобусе.
В мечеть привозят перед закатом солнца, что позволит увидеть её красоту при дневном свете и ближе к концу экскурсии попадете на включение подсветки здания. Экскурсия стоит своих денег, данную экскурсию рекомендую всем, как молодым так и пожилым людям. Это была наша первая экскурсия через трипстер, нам все понравилось, но расскажу об особенностях, как это было, чтобы избавить вас от лишних мыслей. Наш Гид должна была быть Виктория, которая вышла на связь ближе к дате начала экскурсии, общение с ней происходит через этот же сайт в личном кабинете. Она все подробно рассказала, в дату экскурсии в назначенное время мы ожидали в номере звонка на стационарный телефон своего номера. Нам позвонили и попросили спуститься, как и договорились. На ресепшине отеля нас ждал водитель автобуса, который похоже плохо говорит по русски, но у него были наши данные и мы без труда разобрались с кем нам нужно ехать. Когда он довез нас до точки сбора туристов, где нас пересадили в автобус, то нашим гидом был Кирил. Никакой Виктории мы не встретили :)
18 ноября 2019
Абу-Даби посмотреть надо, мечеть велиаколепна! Но все остальное — ни о чем. Обед , был неплох.
14 ноября 2019
Экскурсия потрясающая! Замечательно организована, все четко, без проволочек и без скуки, день прошел на одном дыхании. Гид нашей группы Лариса вела интересный, познавательный рассказ. Мы побывали у Лувра (внутрь не заходили, так как это не входило в экскурсию), фотографировались на фоне дворцов, посетили рынок фиников (и приобрели с собой). В финиковом павильоне было немного сумбурно, но вас там точно не оставят без внимания: предложат бесплатно продегустировать продукцию и обслужат. Большой интерес вызвала Деревня Наследия - уникальная возможность прикоснуться к истории страны и города - много интересных экспонатов представлено в мини-музеях и мастерских. Единственно, времени пребывания в Деревне Наследия нам не хватило, ведь хотелось обойти все (хотя бы еще на 15-20 минут подольше). И, конечно, жемчужина экскурсии - мечеть Шейха Зайда - ее посещения мы ждали с нетерпением. И остались очарованы величием, красотой и уникальностью архитектуры и убранства.
Вкусный обедом нас накормили в отеле Royal M. За экскурсию спасибо большое организаторам и гиду Ларисе!
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13 часов
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
В здании с фантастическим дизайном вас ждет самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Здесь можно разогнаться до 240 км/час за 5 секунд на горке Формула Росса, почувствовать себя гонщиком на многочисленных симуляторах, понаблюдать за сборкой автомобилей и увидеть эксклюзивные современные и ретро-модели Ferrari.
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедомБилеты в аквапарк Yas Waterworld с обедомБилеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
$70 за билет
1 час
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Вы посетите стилизованный под арабскую культуру аквапарк, который расположился более чем на 15 Га территории, превращённой в сказку. Захватывающие дух водные горки и аттракционы, бассейны и зоны отдыха — вы погрузитесь в атмосферу праздника и испытаете неподдельное чувство восторга!
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж ХалифаСовременный Дубай и подъем на башню Бурдж ХалифаСовременный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
$87 за человека
6 часов
5 отзывов
Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
Если вы хотите за пару часов понять, почему Дубай по праву считается городом будущего, приглашаем вас прогуляться по новейшим достопримечательностям эмирата. Вы ощутите масштаб и роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками абра. Услышите о дизайнерских и архитектурных особенностях современных символов эмирата. А после подниметесь к облакам — на смотровую площадку небоскреба Бурдж Халифа, откуда откроется, пожалуй, лучшая панорама всего Дубая!

Экскурсии в Абу-Даби из Дубая

Знакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-Даби
скидка50%
От
$300
$150 за экскурсию
7 часов
24 отзыва
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Один день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-Даби
$250 за экскурсию
7 часов
24 отзыва
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
скидка10%
$250
$225 за экскурсию
7 часов
Понять, как в пустыне выросла богатая страна, и изучить всё самое-самое
Абу-Даби — восточная сказка, написанная золотыми буквами на современном языке. Я с удовольствием помогу вам узнать этот эмират и покажу его главные достопримечательности. В программе фотостоп у парка Ferrari, прогулка на лодочках в чарующей магровой роще, этническая Деревня наследия, отель Emirates Palace, Дворец Президента и великолепная мечеть Шейха Зайда.
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
$63 за человека
8 часов
7 отзывов
Познакомиться с символами столицы Эмиратов и узнать историю её феноменального преображения
Чтобы понять феномен Эмиратов и в полной мере ощутить их атмосферу, вы отправитесь в блистательную столицу Абу-Даби. Приготовьтесь наяву познакомиться с восточной сказкой, посетить грандиозную по масштабам и красоте мечеть Шейха Зайда, попробовать лучшие финики в эмирате и рассмотреть его архитектурные шедевры — от дворцов до небоскребов.
Восточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-Даби
$150 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Абу-Даби — самый богатый эмират страны. Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда. А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
скидка30%
$300
$210 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

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