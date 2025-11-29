Мои заказы

Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу + Бурдж-Халифа (без билета)

Познакомьтесь с мегаполисом контрастов - от Старого города до роскошной Дубай Марины
Вас ждёт насыщенный день в одном из самых динамичных городов мира.

Вы исследуете три района Дубая, погрузитесь в атмосферу восточного колорита и современных небоскрёбов, почувствуете местные ароматы и попробуете локальную кухню, а также увидите город с головокружительной высоты.
Описание аудиогида

Начало у Бурдж-Халифы

Вы подниметесь на одну из самых высоких смотровых площадок мира и увидите Дубай с высоты птичьего полёта.

> Обратите внимание: билет необходимо приобрести отдельно.

Dubai Mall и рынок Аль-Бахар

Вы прогуляетесь по самому большому торговому центру в мире и заглянете на рынок, где сможете пообедать в колоритной атмосфере.

Путешествие в Старый город

Вы отправитесь на метро к историческому центру Дубая. Пройдёте по узким улочкам, увидите крепость Аль-Фахиди и старинные дома с ветряными башнями. Заглянете в Парфюмерный дом и узнаете, как Дубай пахнет и ощущается на вкус.

Заключительный аккорд — Дубай Марина

Вечером вы прогуляетесь по самой длинной набережной Арабских Эмиратов и встретите закат за ужином с видом на яхты и небоскрёбы.

Маршрут этой аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, но при желании его можно разделить на два. По пути вы получите рекомендации кафе и ресторанов, советы по посещению музеев и достопримечательностей, а также историческую справку о городе и стране.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по SMS ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении и активируйте полученный код
  • Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и в удобное время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого заранее скачайте её в приложении

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида — только с мобильным приложением
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы сможете скачать экскурсию только на 1 смартфон; если хотите использовать её на нескольких устройствах, закажите нужное количество раз

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Бурдж Халифа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

