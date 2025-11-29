Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу + Бурдж-Халифа (без билета)

Вас ждёт насыщенный день в одном из самых динамичных городов мира. Вы исследуете три района Дубая, погрузитесь в атмосферу восточного колорита и современных небоскрёбов, почувствуете местные ароматы и попробуете локальную кухню, а также увидите город с головокружительной высоты.

Описание аудиогида

Начало у Бурдж-Халифы

Вы подниметесь на одну из самых высоких смотровых площадок мира и увидите Дубай с высоты птичьего полёта.

> Обратите внимание: билет необходимо приобрести отдельно.

Dubai Mall и рынок Аль-Бахар

Вы прогуляетесь по самому большому торговому центру в мире и заглянете на рынок, где сможете пообедать в колоритной атмосфере.

Путешествие в Старый город

Вы отправитесь на метро к историческому центру Дубая. Пройдёте по узким улочкам, увидите крепость Аль-Фахиди и старинные дома с ветряными башнями. Заглянете в Парфюмерный дом и узнаете, как Дубай пахнет и ощущается на вкус.

Заключительный аккорд — Дубай Марина

Вечером вы прогуляетесь по самой длинной набережной Арабских Эмиратов и встретите закат за ужином с видом на яхты и небоскрёбы.

Маршрут этой аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, но при желании его можно разделить на два. По пути вы получите рекомендации кафе и ресторанов, советы по посещению музеев и достопримечательностей, а также историческую справку о городе и стране.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по SMS ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении и активируйте полученный код

Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт

Отправиться на экскурсию можно в любой день и в удобное время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого заранее скачайте её в приложении

Важно