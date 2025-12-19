Эта программа для тех, кто хочет вырваться из Дубая, ощутить магию гор и получить эмоции, которые не дают обычные экскурсии. Вы проедете дорогами, которые скрыты от большинства путешественников, увидите Хаджары, ощутите высоту и свободу. И завершите день спокойным закатом на вершине. Маршрут проходит на автомобиле и не подразумевает пеших восхождений — вы полюбуетесь лучшими видами и не устанете.

10:00 — выезд из Дубая

По мере подъёма пейзаж будет меняться: город останется позади, появятся скалы и первые серпантины Хаджарских гор.

12:00 — подъём по горным серпантинам

Резкие повороты, скальные стены и ощущение высоты. По пути — остановки на оборудованных смотровых площадках с видами на каньоны и обрывы.

13:00 — обед в горах

Остановка в одном из горных кафе у скал. Обед с панорамным видом на Хаджарские горы.

14:00 — вершина Джебель-Джайс

Подъём к главной обзорной точке. Здесь особенно чувствуется масштаб гор и тишина вдали от города. Свободное время для прогулок, фото и отдыха на высоте.

15:00 — Jais Sledder

Катание на скоростной горной санной трассе. Виражи, перепады высот и скорость до 40 км/ч — безопасный, но ощутимый драйв.

16:00 — Jais Zipline

Для желающих — полёт над каньоном по самому длинному зиплайну в мире.

17:00 — закат в горах

Остановка на чашку кофе или чая на одной из смотровых площадок. Закат окрашивает скалы в тёплые оттенки — спокойный финал насыщенного дня.

18:00 — выезд в Дубай

Прибытие в отель — ориентировочно к 21:00.

Поедем на сертифицированном внедорожнике. В машине — кондиционер, зарядки, музыка, вода, коврик, шезлонги (2 шт)

Все остановки — только на оборудованных смотровых площадках

Программа не требует специальной физической подготовки и подходит для всех

Перед катанием на Jais Sledder проводится инструктаж, ремни безопасности обязательны

Билеты на зиплайн нужно приобрести за день или два до поездки на специальном сайте. Я отправлю вам ссылку

Дополнительные расходы (по желанию)