Горные серпантины, адреналиновые развлечения и закат над Хаджарами - на автомобиле
Эта программа для тех, кто хочет вырваться из Дубая, ощутить магию гор и получить эмоции, которые не дают обычные экскурсии.
Вы проедете дорогами, которые скрыты от большинства путешественников, увидите Хаджары, ощутите высоту и свободу. И завершите день спокойным закатом на вершине.
Маршрут проходит на автомобиле и не подразумевает пеших восхождений — вы полюбуетесь лучшими видами и не устанете.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Дубая
По мере подъёма пейзаж будет меняться: город останется позади, появятся скалы и первые серпантины Хаджарских гор.
12:00 — подъём по горным серпантинам
Резкие повороты, скальные стены и ощущение высоты. По пути — остановки на оборудованных смотровых площадках с видами на каньоны и обрывы.
13:00 — обед в горах
Остановка в одном из горных кафе у скал. Обед с панорамным видом на Хаджарские горы.
14:00 — вершина Джебель-Джайс
Подъём к главной обзорной точке. Здесь особенно чувствуется масштаб гор и тишина вдали от города. Свободное время для прогулок, фото и отдыха на высоте.
15:00 — Jais Sledder
Катание на скоростной горной санной трассе. Виражи, перепады высот и скорость до 40 км/ч — безопасный, но ощутимый драйв.
16:00 — Jais Zipline
Для желающих — полёт над каньоном по самому длинному зиплайну в мире.
17:00 — закат в горах
Остановка на чашку кофе или чая на одной из смотровых площадок. Закат окрашивает скалы в тёплые оттенки — спокойный финал насыщенного дня.
18:00 — выезд в Дубай
Прибытие в отель — ориентировочно к 21:00.
Организационные детали
Поедем на сертифицированном внедорожнике. В машине — кондиционер, зарядки, музыка, вода, коврик, шезлонги (2 шт)
Все остановки — только на оборудованных смотровых площадках
Программа не требует специальной физической подготовки и подходит для всех
Перед катанием на Jais Sledder проводится инструктаж, ремни безопасности обязательны
Билеты на зиплайн нужно приобрести за день или два до поездки на специальном сайте. Я отправлю вам ссылку
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед в горном кафе — 40–70 дирхамов ($11–19)
Jais Sledder — ~45—60 дирхамов ($12–16) за 1–2 круга
Jais Zipline — 350–500 дирхамов ($95–136) в зависимости от сезона
Кофе/чай на смотровой — 10–20 дирхамов ($2,5–5,5)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адам — ваш гид в Дубае
Я давно живу в ОАЭ и отлично знаю местные маршруты, скрытые места и особенности отдыха. Лично проверяю каждую локацию, чтобы путешественники чувствовали себя уверенно и комфортно. Сопровождаю группы, помогаю с организацией, даю полезные советы и делаю всё, чтобы поездка прошла спокойно и интересно. Опыт работы — несколько лет, за это время провёл десятки туров и индивидуальных прогулок.