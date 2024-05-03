Экскурсии в горы Хаджар из Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Хаджар» в Дубае на русском языке, цены от $73. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«По маршруту следования вы увидите горную цепь — Хаджар»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы, выжженные аравийским солнцем»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Из Дубая - на горный курорт Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«На комфортабельном автомобиле мы отправимся к Хаджарским горам, долине Хатта и финиковым рощам»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Были на экскурсии с Бахтияром, полный восторг, великолепная природа, прекрасная организация, всё рассказали, показали, мы получили массу эмоций, накупались, на фоткались, спасибо огромное за путешествие к океану!
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали несколько остановок, где можно
    читать дальше

    было размяться и сделать фото. Отдых на территории отеля прошел замечательно, прекрасный пляж, теплый бассейн и океан с чистейшей водой! Хочется вернуться сюда снова! Спасибо организаторам, Вы внесли в нашу жизнь самые лучшие воспоминания!

    Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Организация экскурсии в целом понравилась. Нас было не больше 15 человек, довезли на большом комфортном автобусе. Как и заявлено, сделали
    читать дальше

    несколько остановок, около мечети, искусственного водопада, амфитеатра и португальского форта. Из негативного: вода в океане оказалось зелёной, цвела и дурно пахло. Ситуацию немного спас красивый бассейн. Обед на троечку. Даже странно, в нашем отеле 3 звезды кормят лучше, чем в этом четырёхзвёздочном. Так что имейте это в виду.

    Организация экскурсии в целом понравилась. Нас было не больше 15 человек, довезли на большом комфортном автобусеОрганизация экскурсии в целом понравилась. Нас было не больше 15 человек, довезли на большом комфортном автобусе
  • Д
    Дарья
    24 февраля 2024
    Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
    Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на крутые локации. Пустыня -
    читать дальше

    это восторг. Отель на океане был практически пустым, отдыхали только мы. Вода идеально чистая, заход в океан песчаный, не глубокий. Лежаки, полотенца, тапки - всё это нам выдали в отеле. И покормили шикарным обедом. Однозначно рекомендую эту экскурсию. На фото - основные места из этой потрясающей поездки

    Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами наЭто была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на
  • О
    Оксана
    11 февраля 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
  • М
    Михаил
    15 января 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
  • К
    Кристина
    16 апреля 2023
    Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
    Возле оазиса мы не останавливались, была остановка в горах, Шарджа - остановка только на площади Корана, остальное из автобуса. Была
    читать дальше

    остановка в горах у колодца, и на ферме верблюдов (берите хлеб с обеда их тут можно покормить, но в целом зрелище не очень - бесплатно). Завозят в магазины, персидские ковры тут же рынок фруктов (купили очень вкусные иранские финики но в тридорога), магазин местных поделок - тканные полотна с самоцветами и тп. Мы попали когда был отлив, поэтому побережье было не такое красивое - обязательно коралловые тапки. С собой лучше взять маску для снорклинга бесплатно у берега можно увидеть морских черепах и если плыть за ними то и рыбешек, но их тут мало и не сильно интересные. Есть остров для дайвинга, саб можно взять в аренду - но это уже платно. Обед средний. Времени на пляже достаточно. Остановились для фото в пустыне - необычный ярко оранжевый песок. Гид русский, с чувством юмора, но больше шуток чем ценной информации. Ожидали немного другого, не могу сказать что прям прочувствовали другие эмираты, но в целом экскурсия скорее понравилась.

  • М
    Мария
    16 апреля 2023
    Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
    Это было прекрасное путешествие из Дубая к Индийскому океану! Из отеля нас забрали даже немного раньше, нигде не было долгих
    читать дальше

    задержек. Экскурсовод Андрей увлекательно рассказывал обо всем и даже остановки у торговцев сделал интересными, сопроводив их рассказами об особенностях персидских ковров либо традиционной одежды жителей Эмиратов. Особенно впечатлили встреча с черепахой в Оманском заливе и кормление верблюдов, а также фотостоп в пустыне. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Хаджар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие к Индийскому океану
  2. Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
  3. Из Дубая - на горный курорт Хатта
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Хаджар" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 550. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Хаджар», 83 ⭐ отзыва, цены от $73. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам