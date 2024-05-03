1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«По маршруту следования вы увидите горную цепь — Хаджар»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«Вскоре пустыню сменят Хаджарские горы, выжженные аравийским солнцем»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«На комфортабельном автомобиле мы отправимся к Хаджарским горам, долине Хатта и финиковым рощам»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ЮЮлия28 апреля 2024Были на экскурсии с Бахтияром, полный восторг, великолепная природа, прекрасная организация, всё рассказали, показали, мы получили массу эмоций, накупались, на фоткались, спасибо огромное за путешествие к океану!
- ЮЮлия23 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали несколько остановок, где можно
- ЕЕкатерина13 апреля 2024Организация экскурсии в целом понравилась. Нас было не больше 15 человек, довезли на большом комфортном автобусе. Как и заявлено, сделали
- ДДарья24 февраля 2024Это была шикарная экскурсия. Огромное спасибо Андрею - нашему гиду. Очень интересный рассказ с заездами на крутые локации. Пустыня -
- ООксана11 февраля 2024Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
- ММихаил15 января 2024Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
- ККристина16 апреля 2023Возле оазиса мы не останавливались, была остановка в горах, Шарджа - остановка только на площади Корана, остальное из автобуса. Была
- ММария16 апреля 2023Это было прекрасное путешествие из Дубая к Индийскому океану! Из отеля нас забрали даже немного раньше, нигде не было долгих
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Хаджар»
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