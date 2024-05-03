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остановка в горах у колодца, и на ферме верблюдов (берите хлеб с обеда их тут можно покормить, но в целом зрелище не очень - бесплатно). Завозят в магазины, персидские ковры тут же рынок фруктов (купили очень вкусные иранские финики но в тридорога), магазин местных поделок - тканные полотна с самоцветами и тп. Мы попали когда был отлив, поэтому побережье было не такое красивое - обязательно коралловые тапки. С собой лучше взять маску для снорклинга бесплатно у берега можно увидеть морских черепах и если плыть за ними то и рыбешек, но их тут мало и не сильно интересные. Есть остров для дайвинга, саб можно взять в аренду - но это уже платно. Обед средний. Времени на пляже достаточно. Остановились для фото в пустыне - необычный ярко оранжевый песок. Гид русский, с чувством юмора, но больше шуток чем ценной информации. Ожидали немного другого, не могу сказать что прям прочувствовали другие эмираты, но в целом экскурсия скорее понравилась.