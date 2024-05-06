Джебель Джейс — пик горного массива Аль-Хаджар, проходящего между Арабскими Эмиратами и Оманом. Здесь вы увидите финиковые фермы и высохшие реки, познакомитесь с флорой и фауной региона. А ещё оцените целых три мировых рекорда из книги Гиннесса: самый длинный зиплайн, самый высокий аттракцион и самый высокий ресторан. Поехали!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк на горе Джебель Джейс

Мы поднимемся на высоту 1250 м над уровнем моря. С горы открывается потрясающий вид на долину, вади, залив и горные вершины, пронзающие облака. Я расскажу:

О Джебель Джейсе

О городе Рас-эль-Хайма, который находится рядом

Об освещении парка

Здесь каждый найдёт развлечение по собственному вкусу. Вас ждут:

Зиплайн Jais Flight со скоростью 150 км/ч

Аттракцион Jais Sledder со скоростью 40 км/ч

Семь смотровых площадок с 12 биноклями

Закат над Арабским заливом

Вы проводите закат (на протяжении всего года солнце здесь садится рано) в ресторане «1484 by Puro», самом высоком в мире. За чашечкой кофе полюбуетесь горами, погружающимися в ночь — это волшебное зрелище!

Организационные детали