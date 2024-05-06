Джебель Джейс — пик горного массива Аль-Хаджар, проходящего между Арабскими Эмиратами и Оманом. Здесь вы увидите финиковые фермы и высохшие реки, познакомитесь с флорой и фауной региона.
А ещё оцените целых три мировых рекорда из книги Гиннесса: самый длинный зиплайн, самый высокий аттракцион и самый высокий ресторан. Поехали!
А ещё оцените целых три мировых рекорда из книги Гиннесса: самый длинный зиплайн, самый высокий аттракцион и самый высокий ресторан. Поехали!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Парк на горе Джебель Джейс
Мы поднимемся на высоту 1250 м над уровнем моря. С горы открывается потрясающий вид на долину, вади, залив и горные вершины, пронзающие облака. Я расскажу:
- О Джебель Джейсе
- О городе Рас-эль-Хайма, который находится рядом
- Об освещении парка
Здесь каждый найдёт развлечение по собственному вкусу. Вас ждут:
- Зиплайн Jais Flight со скоростью 150 км/ч
- Аттракцион Jais Sledder со скоростью 40 км/ч
- Семь смотровых площадок с 12 биноклями
Закат над Арабским заливом
Вы проводите закат (на протяжении всего года солнце здесь садится рано) в ресторане «1484 by Puro», самом высоком в мире. За чашечкой кофе полюбуетесь горами, погружающимися в ночь — это волшебное зрелище!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе GMC. Есть детские кресла.
- Дополнительно оплачивается (по желанию) зиплайн — $80/чел., ужин — около $30-40/чел.
- Дорога до гор занимает максимум 2 часа
- По запросу можем заехать в Национальный музей Рас-эль-Хаймы. Подробности уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohammad — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте! Я гид с более чем 12-летним опытом. Живу и работаю в ОАЭ более 16 лет. Разбираюсь в сфере туризма во всём. Сделаю ваш отдых в ОАЭ незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
6 мая 2024
Ужасное впечатление от организации и содержания экскурсии
Это не первая моя экскурсия как в Дубае так и в других странах и мне есть с чем сравнивать. Худшая поездка в жизни нашей семьи. Экскурсией назвать вообще не могу, не рекомендую, потерянное время и деньги!!!
Это не первая моя экскурсия как в Дубае так и в других странах и мне есть с чем сравнивать. Худшая поездка в жизни нашей семьи. Экскурсией назвать вообще не могу, не рекомендую, потерянное время и деньги!!!
Mohammad
Ответ организатора:
Кристина, спасибо за отзыв.
Вам надо было тут сразу обозначить, что вы хотели поехать в горы для того чтобы покататься на
Вам надо было тут сразу обозначить, что вы хотели поехать в горы для того чтобы покататься на
В
Валентина
28 апр 2024
Отличная экскурсия. Поразила удивительная природа, все места были выбраны отлично. Удалось полюбоваться видами, узнать об истории региона. Спасибо Мухаммаду за отличную организацию! Экскурсию однозначно рекомендую!
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