10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая - в живописный Аль-Айн
Погрузитесь в атмосферу Аль-Айна: финиковые плантации, зоопарк, гора Джебель Хафит и горячие источники. Всё включено для вашего комфорта
Начало: У отеля
«В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, купание в горячих источниках, обед»
Расписание: в четверг в 08:00
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$100 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Радоновые бассейны — окунувшись в термальные источники у подножия горы, вы не только почувствуете себя отдохнувшими, но и навсегда забудете о болях в суставах»
$380 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Аль-Айн из Дубая
Посетить дворец основателя ОАЭ, смотровую на горе Джебель Хафит и термальные купальни
Начало: От вашего отеля в Дубае
«В термальных источниках фотосъёмка запрещена»
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 декабря 2024Была на экскурсии 7 ноября. Экскурсия очень живописная. Посетили оазис, зоопарк, поднялись на гору, откуда был потрясающий вид на закате. У нас была потрясающая группа и интересный гид. Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
- ИИрина13 декабря 2024Очень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасные места, узнали ОАЭ с другой стороны, не менее интересной. Всем рекомендую д
- ВВинокурова16 ноября 2024Нам понравилось путешествие! Особая благодарность Бахе, он сделал эту поездку самой удачной из всего отпуска: рассказывал много интересного, поддерживал классную атмосферу,
- ССергей9 августа 2024Хорошо прокатились
- ААнжелика20 июля 2024Очень понравилось
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Термальные источники»
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