Экскурсии на горячие термальные источники в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Дубае на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Дубая - в живописный Аль-Айн (всё включено)
На машине
7 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая - в живописный Аль-Айн
Погрузитесь в атмосферу Аль-Айна: финиковые плантации, зоопарк, гора Джебель Хафит и горячие источники. Всё включено для вашего комфорта
Начало: У отеля
«В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, купание в горячих источниках, обед»
Расписание: в четверг в 08:00
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$100 за человека
Чарующий Аль-Айн
На машине
16 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Радоновые бассейны — окунувшись в термальные источники у подножия горы, вы не только почувствуете себя отдохнувшими, но и навсегда забудете о болях в суставах»
$380 за всё до 4 чел.
Путешествие в Аль-Айн из Дубая
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Аль-Айн из Дубая
Посетить дворец основателя ОАЭ, смотровую на горе Джебель Хафит и термальные купальни
Начало: От вашего отеля в Дубае
«В термальных источниках фотосъёмка запрещена»
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 декабря 2024
    Из Дубая - в живописный Аль-Айн (всё включено)
    Была на экскурсии 7 ноября. Экскурсия очень живописная. Посетили оазис, зоопарк, поднялись на гору, откуда был потрясающий вид на закате. У нас была потрясающая группа и интересный гид. Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
    Была на экскурсии 7 ноября. Экскурсия очень живописная. Посетили оазис, зоопарк, поднялись на гору, откуда былБыла на экскурсии 7 ноября. Экскурсия очень живописная. Посетили оазис, зоопарк, поднялись на гору, откуда былБыла на экскурсии 7 ноября. Экскурсия очень живописная. Посетили оазис, зоопарк, поднялись на гору, откуда был
  • И
    Ирина
    13 декабря 2024
    Из Дубая - в живописный Аль-Айн (всё включено)
    Очень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасные места, узнали ОАЭ с другой стороны, не менее интересной. Всем рекомендую д
    Очень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасныеОчень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасныеОчень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасныеОчень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасныеОчень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасныеОчень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасные
  • В
    Винокурова
    16 ноября 2024
    Из Дубая - в живописный Аль-Айн (всё включено)
    Нам понравилось путешествие! Особая благодарность Бахе, он сделал эту поездку самой удачной из всего отпуска: рассказывал много интересного, поддерживал классную атмосферу,
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    все прошло хорошо! Единственное, думали что источники будут под открытым небом, а они оказались обустроенными по аналогии с бассейном. На плантации фиников не получилось посмотреть сбор, но зато попали на дегустации))

    Нам понравилось путешествие!Нам понравилось путешествие!Нам понравилось путешествие!
  • С
    Сергей
    9 августа 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Хорошо прокатились
  • А
    Анжелика
    20 июля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Очень понравилось
  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Термальные источники»

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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в январе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Термальные источники», 23 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март