в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа

Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сонара — особенный ресторан в самом сердце Аравийской пустыни. Вы поужинаете изысканными блюдами от шеф-повара под открытым небом. На закате прокатитесь на верблюдах и сэндбордах. Увидите соколиное шоу и постреляете из лука. А с наступлением темноты под звёздами арабского неба для вас выступят танцоры и музыканты.
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Ближайшие даты:
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Посещение ресторана с ужином и развлекательной программой. В стоимость включено:

  • Доставка комфортабельным транспортом от ворот заповедника к лагерю и обратно
  • Напитки и закуски на закате (пицца на дровах, мясные и рыбные деликатесы, иберо-американские соусы)
  • Катание на сэндборде
  • Катание на верблюде
  • Соколиное шоу
  • Стрельба из лука
  • Ужин из трёх блюд (тыквенный суп с ореховым маслом, блюда из говядины, телятины и баранины, филе нильского окуня с каперсами и многое другое, а также разные варианты салатов, гарниров и десертов; есть детское меню)
  • Живое выступление артистов

Важная информация

  • Лагерь находится на территории Дубайского заповедника (Dubai Desert Conservation Reserve), от ворот до лагеря ехать примерно 10-15 минут
  • Дети от 6 до 12 лет идут со скидкой, до 5 лет — бесплатно

Возврат билета

  • По требованию властей, развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления. Это случается крайне редко. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен. Вы можете поехать только на ужин в ресторане.
  • Если по каким-то причинам отменяется и ужин, и программа, деньги возвращаются
  • При отмене участия по инициативе заказчика деньги не возвращаются

Дополнительные опции

  • За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля в Дубае до заповедника и обратно: 300$ — Toyota Previa (6 человек), 550$ — Mercedes V Class (6 человек), 550$ — Mercedes S Class (4 человека)
  • Также вы можете заказать катание по барханам до ужина с трансфером из отеля: 400$ — на Toyota Land Cruiser (6 человек), катание на багги — 325$/час за 2-местное и 375$/час за 4-местное

в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дубайском пустынном заповеднике
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
На верблюдах
Животные
С ужином
Вечерние
Природа и пейзажи
Бедуины

Похожие туры из Дубая

В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
126 отзывов
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
Промчаться по высоким барханам песчаных дюн, покататься на верблюде и увидеть великолепное шоу
в вашем отеле
28 мар
29 мар
30 мар
31 мар
$37 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Volha
Volha
28 отзывов
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Покорить песчаные барханы, а после отдохнуть с другими путешественниками в деревне бедуинов
у вашего отеля в Дубае
27 мар
28 мар
29 мар
30 мар
$280 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
4.5 часа
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
Организатор экскурсии Volha
Volha
4 отзыва
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
у вашего отеля
28 мар
29 мар
30 мар
31 мар
$330 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ