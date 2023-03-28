Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Посещение ресторана с ужином и развлекательной программой. В стоимость включено:
Доставка комфортабельным транспортом от ворот заповедника к лагерю и обратно
Напитки и закуски на закате (пицца на дровах, мясные и рыбные деликатесы, иберо-американские соусы)
Катание на сэндборде
Катание на верблюде
Соколиное шоу
Стрельба из лука
Ужин из трёх блюд (тыквенный суп с ореховым маслом, блюда из говядины, телятины и баранины, филе нильского окуня с каперсами и многое другое, а также разные варианты салатов, гарниров и десертов; есть детское меню)
Живое выступление артистов
Важная информация
Лагерь находится на территории Дубайского заповедника (Dubai Desert Conservation Reserve), от ворот до лагеря ехать примерно 10-15 минут
Дети от 6 до 12 лет идут со скидкой, до 5 лет — бесплатно
Возврат билета
По требованию властей, развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления. Это случается крайне редко. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен. Вы можете поехать только на ужин в ресторане.
Если по каким-то причинам отменяется и ужин, и программа, деньги возвращаются
При отмене участия по инициативе заказчика деньги не возвращаются
Дополнительные опции
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля в Дубае до заповедника и обратно: 300$ — Toyota Previa (6 человек), 550$ — Mercedes V Class (6 человек), 550$ — Mercedes S Class (4 человека)
Также вы можете заказать катание по барханам до ужина с трансфером из отеля: 400$ — на Toyota Land Cruiser (6 человек), катание на багги — 325$/час за 2-местное и 375$/час за 4-местное
в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Дубайском пустынном заповеднике
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Провела 3952 экскурсии для 3593 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!