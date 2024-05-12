1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Доставка комфортабельным транспортом от ворот заповедника к лагерю и обратно»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго 🦩»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Познакомившись с неодушевлённой стороной города, вы отправитесь в заповедник птиц»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Я покажу самые удивительные места города-заповедника»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла12 мая 2024Все супер
- ДДарья7 мая 2024Экскурсией довольны, все понравилось!
- ААлександр30 апреля 2024С Амираном провели 7 часов на экскурсии по Дубаю. Нам очень понравилось! Почему мы предпочитаем индивидуальные экскурсии? За комфорт, посмотрим
- ЮЮлия19 апреля 2024Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не только достопримечательности, и это
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ИИрина19 января 2024Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
- ТТимур29 октября 2023Прекрасное, эстетически красивое место! Здесь передана вся атмосфера востока в современной интерпретации. Увлекательный опыт в пустыне
- IIldar11 апреля 2023Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
- TTatjana7 апреля 2021Рекомендую Кристину как отличного, компетентного гида и приятного собеседника! Кристина не только увлекательно и подробно рассказала нам про историю и
- ТТатьяна31 января 2021Редко занимаюсь эпистолярным жанром, но после 5-ти часового вояжа в компании эрудированного экскурсовода Кристины, не смогла удержаться, так как не
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Заповедники»
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