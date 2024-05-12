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и узнаем больше и то, что хотим. И главное, с хорошим человеком через некоторое время возникает контакт, как будто ты его давно знаешь. . С Амираном это возникло очень быстро. Он много рассказал об истории, жизни и быте ОАЭ, показал места, где не бывают туристы на групповых экскурсиях. Маршрут был интересный. Удивил расчёт времени-к фонтана мы вышли секунда в секунду на начало))) Всем рекомендуем экскурсии с Амираном, а ему здоровья и удачи во всем.