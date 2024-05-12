Экскурсии по заповедникам из Дубая

Найдено 5 экскурсий в категории «Заповедники» в Дубае на русском языке, цены от $235, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Доставка комфортабельным транспортом от ворот заповедника к лагерю и обратно»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго 🦩»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по пустыне в Дубае
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Познакомившись с неодушевлённой стороной города, вы отправитесь в заповедник птиц»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Чарующий Аль-Айн
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Я покажу самые удивительные места города-заповедника»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
    Все супер
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
    Экскурсией довольны, все понравилось!
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
    С Амираном провели 7 часов на экскурсии по Дубаю. Нам очень понравилось! Почему мы предпочитаем индивидуальные экскурсии? За комфорт, посмотрим
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    и узнаем больше и то, что хотим. И главное, с хорошим человеком через некоторое время возникает контакт, как будто ты его давно знаешь. . С Амираном это возникло очень быстро. Он много рассказал об истории, жизни и быте ОАЭ, показал места, где не бывают туристы на групповых экскурсиях. Маршрут был интересный. Удивил расчёт времени-к фонтана мы вышли секунда в секунду на начало))) Всем рекомендуем экскурсии с Амираном, а ему здоровья и удачи во всем.

  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
    Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не только достопримечательности, и это
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    удалось. Да, что-то было закрыто, где-то дороги с препятствиями, но это все последствия ливня, за которые не отвечает организатор тура. Хорошо построенный маршрут позволил проследить развитие города, отметить элементы других культур, влияние трендов. И отдельное спасибо за умение слушать, слышать и давать содержательную обратную связь, это позволило посмотреть на исламский мир с другой стороны. Думаю, что тур менее подойдёт тем, кто привык к шаблонным экскурсиям с множеством дат и фактов, этот тур для тех, у кого есть бэкграунд.

    Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а неСпасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не
  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • И
    Ирина
    19 января 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
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    организатора - Далер. На экскурсии наша семья из 3 человек были одни. Нашим гидом, водителем был Хабиб. Очень тактичный, вежливый, всегда был рядом или на связи, сопровождая по достопримечательностям, которые мы спланировали. День был насыщенным. Семья осталась довольна. Спасибо организатору.

  • Т
    Тимур
    29 октября 2023
    Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
    Прекрасное, эстетически красивое место! Здесь передана вся атмосфера востока в современной интерпретации. Увлекательный опыт в пустыне
  • I
    Ildar
    11 апреля 2023
    Конная прогулка по пустыне в Дубае
    Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
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    заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера, где мы могли наблюдать местную фауну. Сама конная поездка также была интересной, наш инструктор Зарина отлично ладит с лошадьми и туристами). Рекомендую конные прогулки утром - до наступления зноя (животные не очень рады такой жаре) или в закатный час, когда уже не так жарко и можно сделать качественные фото.

  • T
    Tatjana
    7 апреля 2021
    Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
    Рекомендую Кристину как отличного, компетентного гида и приятного собеседника! Кристина не только увлекательно и подробно рассказала нам про историю и
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    развитие Дубай по теме экскурсии, но и ответила на множество наших вопросов о местной культуре, традициях, политике и проч. Экскурсия была познавательной и увлекательной одновременно! Большое спасибо за это Кристине и её правой руке Абдулле!

  • Т
    Татьяна
    31 января 2021
    Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
    Редко занимаюсь эпистолярным жанром, но после 5-ти часового вояжа в компании эрудированного экскурсовода Кристины, не смогла удержаться, так как не
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    могу скрыть восторга после такого лапидарного стиля рассказчика! За вами заезжает комфортабельный во всех отношениях микроавтобус и в путь. С первой же минуты, речь Кристины, такая красивая, без изъян, погружается вас в интересный мир сегодняшнего Дубая, с кратким изложением ярких, интересных исторических, географических и статистических фактов как о Дубае, так и в целом о ОАЭ. Ничего лишнего, но мозг находясь на отдыхе в расслабленном состоянии получает полноценную порцию информации, которая вливается как насыщенный красками коктейль и остаётся приятное послевкусие! Сеньорита Кристина, наша биг фэмили, благодарит вас за это яркое экспресс- приключение! Брависсимо! Познакомьтесь господа с этой интересной леди и вам откроется многогранный Дубай со всеми прикрасами, без лишней мишуры!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Заповедники»

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  4. Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Заповедники" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 235 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Заповедники», 85 ⭐ отзывов, цены от $235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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