Погонять по дюнам, посмотреть огненное шоу и поужинать в арабском стиле
Отправьтесь в пустыню на полноприводном автомобиле и совершите захватывающее путешествие по дюнам! Вы побываете в деревне бедуинов и познакомитесь с их бытом, посмотрите огненное шоу и танец живота.
Традиционный ужин в формате «шведского стола», рисование хной, катание на квадроциклах и сэндборде — также в программе.
Традиционный ужин в формате «шведского стола», рисование хной, катание на квадроциклах и сэндборде — также в программе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что включено в билет
- Встреча и высадка в Дубае.
- Катание по дюнам на полноприводном автомобиле с профессиональным водителем.
- Поездка в лагерь бедуинов.
- Катание на сэндборде и квадроцикле.
- Рисование хной.
- Традиционные представления: танец живота и огненное шоу.
- Вегетарианский и невегетарианский ужин-барбекю в пустыне.
Как воспользоваться билетом
- Сафари проводится с 14:30 до 19:30.
- Билеты не подлежат 100% возврату. Предварительное бронирование обязательно.
- Пожалуйста, имейте при себе удостоверение личности с фотографией.
- Дети младше 4 лет не допускаются в сафари-тур. Также участие не рекомендовано беременным женщинам и людям с болями в спине.
Организационные детали
- Посетителям не разрешается приносить в помещение еду и напитки, стеклянную посуду и алкоголь.
- Не надевайте пляжную одежду.
- В течение месяца Рамадан развлекательные шоу не проводятся.
ежедневно в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 14:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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