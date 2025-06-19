Джип-сафари — прекрасная возможность оказаться среди пустыни и зарядиться адреналином, катаясь по дюнам на внедорожнике или сэндборде. После активной части вас ждет ужин с кальяном, восточными танцами и фаер-шоу.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансферЧто вас ожидает:• Увлекательная езда по барханам на внедорожнике;
- Фото стоп в пустыне на фоне заката;
- Шоу-программа: танец живота, танец «танура», огненное шоу;
- Прогулка верхом на верблюде;
- Фотографирование на национальных арабских нарядах;
- Катание на сэндборде (на доске);
- Традиционный ароматный восточный кальян;
- Ужин — шведский стол;
- Холодные напитки. Организационные детали:• Есть возможность покататься на квадроциклах и багах (за дополнительную цену на месте);
- Трансфер-экскурсия проводиться на автомобиле Toyota Land Cruiser;
- Входит в 200 популярных развлечений в пустыне.
Ежедневно с 15:00 до 21:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Катание по барханам на внедорожнике
- Ужин (арабская кухня - шведский стол)
- Гид
- Шоу-программа.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Катание на квадроциклах и багги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 15:00 до 21:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Есть возможность покататься на квадроциклах и багах (за дополнительную цену на месте)
- Трансфер-экскурсия проводиться на автомобиле Toyota Land Cruiser
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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