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Индивидуальная до 6 чел.

«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением Начало: В вашем отеле