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Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Хотите быстро пройтись по Дубаю или ненадолго остановились в городе? Этот тур покажет главные достопримечательности 🏛️ Дубая в экспресс формате, что идеально подойдет любителям фотографии 📸 и пользователям соцсети Instagram!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $21 за человека

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Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая

Что вы увидите

  • район Дейра
  • Бурдж-Халиф
  • Палм-Джумейра
  • Атлантис
  • район Джумейра
  • Бурдж-аль-Араб
  • традиционные лодки Абра
Посетите остров 🏝️, наполненный роскошными отелями и сделайте великолепные фотографии 📸 для вашего профиля в Instagram
Этот тур идеально подойдет вам, если у вас немного времени для осмотра главных достопримечательностей 🏛️ Дубая! Прикоснитесь к экстравагантной атмосфере и модернизму этого города. Вы начнете тур в районе Дейра и совершите остановки, чтобы сделать потрясающие фотографии. Первая остановка состоится в центральной части города у подножия башни Бурдж-Халифа и ее музыкального фонтана ⛲. Затем отправьтесь на остров Палм-Джумейра в форме пальмы 🌴, откуда открывается потрясающая панорама Персидского залива. На острове, вы увидите несколько роскошных отелей по пути к отелю Atlantis, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для Instagram.
Взгляните на знаменитый отель 🏨 Бурдж-Аль-Араб и осмотрите старый и новый Дубай
Затем возвратитесь в район Джумейра, где вы увидите и сфотографируете знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Ваш тур продолжится по шоссе Jumairah road, где возведена знаменитая мечеть Джумейра, а затем отправьтесь в музей 🖼 Дубая. Посетите старый Дубай и взгляните на традиционные лодки Абра, курсирующие по бухте, а затем возвратитесь к месту отправления недалеко от аэропорта.
Обратите внимание!
  • Гид ТОЛЬКО англоговорящий, на русском языке вы сможете воспользоваться аудиогидом;
  • Тур не подходит для людей в инвалидных колясках;
  • Аудиогид на испанском, французском, немецком, итальянском, португальском, английском, китайском, японском, русском и корейском языках;
  • Во время тура ЗАПРЕЩЕНО: брать с собой домашних животных, чемоданы и большие сумки и курить.
Что входит
  • Трансфер из/до отеля
  • Многоязычный аудиогид
  • Профессиональный англоговорящий гид.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда или напитки.
Начало и место завершения
🚩 Дубайский аэропорт (DXB) или ваш отель
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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