Посетите остров 🏝️, наполненный роскошными отелями и сделайте великолепные фотографии 📸 для вашего профиля в Instagram

Этот тур идеально подойдет вам, если у вас немного времени для осмотра главных достопримечательностей 🏛️ Дубая! Прикоснитесь к экстравагантной атмосфере и модернизму этого города. Вы начнете тур в районе Дейра и совершите остановки, чтобы сделать потрясающие фотографии. Первая остановка состоится в центральной части города у подножия башни Бурдж-Халифа и ее музыкального фонтана ⛲. Затем отправьтесь на остров Палм-Джумейра в форме пальмы 🌴, откуда открывается потрясающая панорама Персидского залива. На острове, вы увидите несколько роскошных отелей по пути к отелю Atlantis, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для Instagram.

Взгляните на знаменитый отель 🏨 Бурдж-Аль-Араб и осмотрите старый и новый Дубай

Затем возвратитесь в район Джумейра, где вы увидите и сфотографируете знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Ваш тур продолжится по шоссе Jumairah road, где возведена знаменитая мечеть Джумейра, а затем отправьтесь в музей 🖼 Дубая. Посетите старый Дубай и взгляните на традиционные лодки Абра, курсирующие по бухте, а затем возвратитесь к месту отправления недалеко от аэропорта.

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