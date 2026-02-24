Дубай — огромный мегаполис, в котором непросто сориентироваться самому.
У вас не так много времени, но вы хотите сделать фотографии во всех топовых локациях Дубая? С нами вы окажетесь в самых инстаграмных местах города, сделает собственные снимки и узнаете историю развития города на берегу залива.
После нашей экскурсии вам будет легче ориентироваться в городе и будет, что показать друзьям после поездки.
У вас не так много времени, но вы хотите сделать фотографии во всех топовых локациях Дубая? С нами вы окажетесь в самых инстаграмных местах города, сделает собственные снимки и узнаете историю развития города на берегу залива.
После нашей экскурсии вам будет легче ориентироваться в городе и будет, что показать друзьям после поездки.
Описание фото-прогулкиЭтот тур идеально подойдет вам, если у вас немного времени для осмотра главных достопримечательностей Дубая! Прикоснитесь к экстравагантной атмосфере и модернизму этого города. Вы начнете тур в районе Дейра и совершите остановки, чтобы сделать потрясающие фотографии. У подножия Бурдж-Халифы Первая остановка состоится в центральной части города у подножия башни Бурдж-Халифа и ее музыкального фонтана. Затем отправьтесь на остров Палм-Джумейра в форме пальмы, откуда открывается потрясающая панорама Персидского залива. На острове, вы увидите несколько роскошных отелей по пути к отелю Atlantis, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для Instagram. Старый и новый Дубай Взгляните на знаменитый отель Бурдж-Аль-Араб и осмотрите старый и новый Дубай. Затем возвратитесь в район Джумейра, где вы увидите и сфотографируете знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Ваш тур продолжится по шоссе Jumairah road, где возведена знаменитая мечеть Джумейра, а затем отправьтесь в музей Дубая. Посетите старый Дубай и взгляните на традиционные лодки Абра, курсирующие по бухте, а затем возвратитесь к месту отправления недалеко от аэропорта. Обратите внимание!:
- Гид только англоговорящий, на русском языке вы сможете воспользоваться аудиогидом;
- Тур не подходит для людей в инвалидных колясках;
- Аудиогид на испанском, французском, немецком, итальянском, португальском, английском, китайском, японском, русском и корейском языках;
- Во время тура ЗАПРЕЩЕНО: брать с собой домашних животных, чемоданы и большие сумки и курить.
Ежедневно в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Дейра
- Бурдж-Халиф
- Палм-Джумейра
- Атлантис
- Район Джумейра
- Бурдж-аль-Араб
- Традиционные лодки Абра
Что включено
- Трансфер из/до отеля (в пределах Dubai city).
- Многоязычный аудиогид
- Профессиональный англоговорящий гид.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда или напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Дубай сити), или Дейра сити центр
Завершение: Deira city center
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гид-водитедь Mahir выше всех похвал! Мы не могли найти очень долго точку сбора, опоздали на 20 минут, уже думали без нас уехали 100%, но Mahir написал нам на мобильный сообщениями
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K
Сначала водитель опоздал на пятнадцать минут, затем нам пришлось встречать других участников из аэропорта, что означало, что тур мог начаться только на час позже, чем планировалось. затем нам пришлось пересесть
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Р
Отличная короткая экскурсия для тех, кто ограничен во времени пребывания в Дубае: поверхностный обзор основных достопримечательностей, возможность сделать красивые фото. Мы летели из Казани на Мальдивы, транзитом в Дубае (пересадка
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S
Еще одна отличная поездка! Нас забрали из отеля в JBR и отправили в тур по нескольким достопримечательностям Дубая. Наш водитель рассказывал обо всех местах, где мы останавливались, и давал нам
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E
I wanted to express my deep gratitude to company Gray Line for today's excursion of your company. The driver Usman is one of the best escorts I have met on
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S
К сожалению, мы были проинформированы о том, что нас забирают, только через WhatsApp в течение ночи. После этого встреча была очень пунктуальной, Махир очень беспокоился о нас, делал много остановок
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