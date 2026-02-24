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на другой автобус, на котором мы потом и поехали. Кондиционер в автобусе не работал, и было невероятно жарко. а остановки для фотографий были очень короткими. Как и было обещано в описании, они длились от 5 до 10 минут, но не совсем достаточно, чтобы сфотографировать себя и достопримечательности. В итоге, тур длился 4 часа (1 час на дорогу + 3 часа экскурсия), а не 2, как указано в описании. В целом, однако, то, что обещал тур, было идеально для короткого пребывания между двумя перелетами.