Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй

Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море

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Дубай растёт вверх и вглубь, воплощая самые смелые и прогрессивные идеи тех, кто не боится риска.

С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с новым Дубаем — городом небоскрёбов, искусственных островов и оазисов, яхт и рукотворных каналов, городом, который вырос из пустыни буквально полвека назад. Вы не зайдёте в историческую часть, но увидите, как история создаётся.
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Променад начнётся у башни Бурдж-Халифа. Вы увидите танцующие фонтаны, пройдёте тенистыми аллеями парков и рассмотрите современную скульптуру.
  • Далее отправитесь в метро и уже через одну станцию окажетесь в живописном деловом квартале Бизнес-Бэй. Здесь вы узнаете об отеле именитого архитектора Захи Хадид. А также услышите рассказ о Дубайском водном канале — ради его создания шейху понадобилось развернуть морское течение!
  • В торговом центре «Дубай Молл» вы сможете перевести дух под кондиционером.
  • А завершится аудиоэкскурсия у торгового центра «Бэй Авеню Молл».

Всего будет 11 остановок.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Бурдж-Халифы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Дубай молл
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