Найдено 3 экскурсии в категории « Даунтаун » в Дубае на русском языке, цены от $9. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6 часов 57 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Самое-самое в Дубае Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций $270 за всё до 4 чел. На машине На кабриолете 6 часов 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Ночной Дубай - на кабриолете Увидеть город сияющим, свободным и фантастически красивым - под звёздным небом $345 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа Аудиогид Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море Начало: В районе башни «Бурдж-Халифа» $9 за человека Другие экскурсии Дубая

Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Даунтаун», 58 ⭐ отзывов, цены от $9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель