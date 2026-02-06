Индивидуальная
до 4 чел.
Самое-самое в Дубае
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
8 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай - на кабриолете
Увидеть город сияющим, свободным и фантастически красивым - под звёздным небом
Завтра в 16:00
8 фев в 16:00
$345 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе башни «Бурдж-Халифа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$9 за человека
