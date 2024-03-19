Круиз на роскошной белоснежной яхте.

Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад. Маршрут круиза: Dubai Marina, JBR, Blue Waters, Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.

Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте. Вы сможете насладиться удивительными пейзажами города, вдохнуть терпкий соленый воздух Персидского залива и понять, что жизнь состоит именно из таких восхитительных моментов. Забронируйте завтрак на роскошной яхте и позвольте себе испытать то, что чувствуют миллионеры, отправляясь в увлекательное водное путешествие. В Дубае такой отдых доступен абсолютно каждому гостю! Что включено в прогулку: