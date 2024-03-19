Прогулка на роскошной яхте — одно из самых ярких впечатлений от отдыха в Дубае.
Подарите себе увлекательное и атмосферное путешествие с ненавязчивым музыкальным сопровождением, легкими закусками и напитками.
Подарите себе увлекательное и атмосферное путешествие с ненавязчивым музыкальным сопровождением, легкими закусками и напитками.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$59
|Детский от 4 до 11 лет
|$55
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Dubai Marina
- JBR
- Blue Waters
- Burj Al Arab
Описание
Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте. Вы сможете насладиться удивительными пейзажами города, вдохнуть терпкий соленый воздух Персидского залива и понять, что жизнь состоит именно из таких восхитительных моментов. Забронируйте завтрак на роскошной яхте и позвольте себе испытать то, что чувствуют миллионеры, отправляясь в увлекательное водное путешествие. В Дубае такой отдых доступен абсолютно каждому гостю! Что включено в прогулку:
- Круиз на роскошной белоснежной яхте.
- Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад. Маршрут круиза: Dubai Marina, JBR, Blue Waters, Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Круиз на роскошной белоснежной яхте
- Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад
- Что не входит
- Трансфер до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Dubai Marina
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Трансфер из вашего отеля осуществляется самостоятельно.
- Предоплата на сайте обязательна.
- Точную локацию менеджер высылает после предоплаты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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