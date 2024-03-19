Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком

Групповая экскурсия в Дубае
Прогулка на роскошной яхте — одно из самых ярких впечатлений от отдыха в Дубае.

Подарите себе увлекательное и атмосферное путешествие с ненавязчивым музыкальным сопровождением, легкими закусками и напитками.
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$59
Детский от 4 до 11 лет$55
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Dubai Marina
  • JBR
  • Blue Waters
  • Burj Al Arab

Описание

Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте. Вы сможете насладиться удивительными пейзажами города, вдохнуть терпкий соленый воздух Персидского залива и понять, что жизнь состоит именно из таких восхитительных моментов. Забронируйте завтрак на роскошной яхте и позвольте себе испытать то, что чувствуют миллионеры, отправляясь в увлекательное водное путешествие. В Дубае такой отдых доступен абсолютно каждому гостю! Что включено в прогулку:
  • Круиз на роскошной белоснежной яхте.
  • Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад. Маршрут круиза: Dubai Marina, JBR, Blue Waters, Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на роскошной белоснежной яхте
  • Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад
Что не входит
  • Трансфер до/от места отправления
Место начала и завершения?
Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Трансфер из вашего отеля осуществляется самостоятельно.
  • Предоплата на сайте обязательна.
  • Точную локацию менеджер высылает после предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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