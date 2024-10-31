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на Пальме он не пошёл. Около часа происходит посадка на корабль; придти попозже - тогда меньше ждать, но с выбором места может быть хуже. В первую очередь рассаживают у борта, последние сидят ближе к проходу. По организации - все хорошо, к шведскому столу пускают группами, поэтому толкучки не было, всего хватило. Мини-шоу - обычное, крутящийся танцор. Дубай с воды - прекрасен. Были на верхней палубе, нет кондиционера, зато виды не сравнить.