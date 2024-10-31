Погрузитесь в море впечатлений в нашем роскошном дау-круизе по Дубай Марина! Удивительная архитектура города, изысканные блюда и потрясающие виды сделают ваше путешествие незабываемым.
Наслаждайтесь элегантной обстановкой и разнообразной развлекательной программой, оставив себе приятные воспоминания на всю жизнь!
Наслаждайтесь элегантной обстановкой и разнообразной развлекательной программой, оставив себе приятные воспоминания на всю жизнь!
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Описание круизаРоскошный круиз Испытайте море великолепных ощущений и эмоций в нашем первоклассном круизе. Канал в венецианском стиле произведёт впечатление на вас и ваших близких. Этот традиционный дау-круиз откроет вам лучшие виды современного Дубая с самых неожиданных ракурсов. Элегантная и изысканная обстановка, шикарные виды оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Потрясающий вид, роскошные блюда и развлекательная программа подарят вам незабываемые впечатления. Что вас ждёт:
- Вы проведёте незабываемый вечер в Дубае на вечернем круизе по стильной гавани Дубая.
- Узнаете о прошлом Дубая и познакомитесь с его увлекательной культурой, находясь на борту традиционного арабского деревянного дау.
- Проплывёте мимо знаковых достопримечательностей и полюбуетесь непревзойдёнными современными объектами Дубая.
- Вас ждёт восхитительный ужин «шведский стол», включающий блюда местной и интернациональной кухни: вы сможете насладиться мясными и вегетарианскими блюдами, а также посмотреть захватывающие традиционные шоу, такие как представление Танура.
• На корабле есть нижняя палуба с кондиционером и частично открытая верхняя палуба, что позволяет отправляться в этот круиз в любое время года. Важная информация:
- Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления.
- Персонал на корабле говорит на английском языке.
- Длительность программы (включая трансфер) 4 часа: 19:00 — трансфер из отелей; 20:30 — отправление; 22:30 — прибытие; 23:00 — доставка в отель.
Каждый день в 20:30.
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Верхняя палуба (взрослый 11+ с трансфером)
|$64
|Верхняя палуба (детский 3-10 лет с трансфером)
|$49
|Нижняя палуба (взрослый 11+ с трансфером)
|$59
|Нижняя палуба (детский 3-10 лет с трансфером)
|$44
|Верхняя палуба (взрослый 11+ без трансфера)
|$49
|Верхняя палуба (детский 3-10 лет без трансфера)
|$34
|Нижняя палуба (взрослый 11+ без трансфера)
|$44
|Нижняя палуба (детский 3-10 лет без трансфера)
|$29
|Детский (0-2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отелей и резиденций в центре Дубая: Дейра, Бур Дубай, Шейх Заид (при выборе билета с трансфером)
- Приветственный напиток
- Ужин «шведский стол»
- Шоу-программа
- Прогулка на дау по Дубай Марина
- Безалкогольные напитки и минеральная вода
Что не входит в цену
- Сопровождение гида
- Трансфер из других эмиратов: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport - $15
- Алкогольные напитки
- Фотосессия
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 20:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- Круиз не предполагает сопровождение гида
- Персонал на корабле говорит на английском языке
- Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления
- Трансферы осуществляются только из отелей и резиденций, расположенных в центре Дубая (Дейра, Бур Дубай, Шейх Заид)
- Сбор из отелей отдалённых районов осуществляется за доп. оплату $15 (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport)
- Длительность программы (включая трансфер) 4 часа:
- Трансфер из отелей: 19:00
- Отправление: 20:30
- Прибытие: 22:30
- Доставка в отель: 23:00
- Политика отмены:
- За все отмены, сделанные за 24 часа до отправления тура, никакие сборы не взимаются
- Если отмена тура произведена в течение 24 часов до начала тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат средств, ваша сумма будет возвращена вам в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexey
31 окт 2024
V
Vladimir
24 сен 2024
В целом - понравилось. У таких круизов разные маршруты, наш прошел по кругу - Марина, выход в залив, поворот к Блювотерс, и вернулись в Марину с другой стороны. До Атлантиса
Входит в следующие категории Дубая
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