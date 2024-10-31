Вечерний круиз на дау по Дубай Марина

Погрузитесь в море впечатлений в нашем роскошном дау-круизе по Дубай Марина! Удивительная архитектура города, изысканные блюда и потрясающие виды сделают ваше путешествие незабываемым.

Наслаждайтесь элегантной обстановкой и разнообразной развлекательной программой, оставив себе приятные воспоминания на всю жизнь!
5
2 отзыва
Вечерний круиз на дау по Дубай Марина
Вечерний круиз на дау по Дубай Марина
Вечерний круиз на дау по Дубай Марина
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30

Описание круиза

Роскошный круиз Испытайте море великолепных ощущений и эмоций в нашем первоклассном круизе. Канал в венецианском стиле произведёт впечатление на вас и ваших близких. Этот традиционный дау-круиз откроет вам лучшие виды современного Дубая с самых неожиданных ракурсов. Элегантная и изысканная обстановка, шикарные виды оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Потрясающий вид, роскошные блюда и развлекательная программа подарят вам незабываемые впечатления. Что вас ждёт:
  • Вы проведёте незабываемый вечер в Дубае на вечернем круизе по стильной гавани Дубая.
  • Узнаете о прошлом Дубая и познакомитесь с его увлекательной культурой, находясь на борту традиционного арабского деревянного дау.
  • Проплывёте мимо знаковых достопримечательностей и полюбуетесь непревзойдёнными современными объектами Дубая.
  • Вас ждёт восхитительный ужин «шведский стол», включающий блюда местной и интернациональной кухни: вы сможете насладиться мясными и вегетарианскими блюдами, а также посмотреть захватывающие традиционные шоу, такие как представление Танура.

• На корабле есть нижняя палуба с кондиционером и частично открытая верхняя палуба, что позволяет отправляться в этот круиз в любое время года. Важная информация:

  • Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления.
  • Персонал на корабле говорит на английском языке.
  • Длительность программы (включая трансфер) 4 часа: 19:00 — трансфер из отелей; 20:30 — отправление; 22:30 — прибытие; 23:00 — доставка в отель.

Каждый день в 20:30.

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Верхняя палуба (взрослый 11+ с трансфером)$64
Верхняя палуба (детский 3-10 лет с трансфером)$49
Нижняя палуба (взрослый 11+ с трансфером)$59
Нижняя палуба (детский 3-10 лет с трансфером)$44
Верхняя палуба (взрослый 11+ без трансфера)$49
Верхняя палуба (детский 3-10 лет без трансфера)$34
Нижняя палуба (взрослый 11+ без трансфера)$44
Нижняя палуба (детский 3-10 лет без трансфера)$29
Детский (0-2 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отелей и резиденций в центре Дубая: Дейра, Бур Дубай, Шейх Заид (при выборе билета с трансфером)
  • Приветственный напиток
  • Ужин «шведский стол»
  • Шоу-программа
  • Прогулка на дау по Дубай Марина
  • Безалкогольные напитки и минеральная вода
Что не входит в цену
  • Сопровождение гида
  • Трансфер из других эмиратов: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport - $15
  • Алкогольные напитки
  • Фотосессия
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 20:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • Круиз не предполагает сопровождение гида
  • Персонал на корабле говорит на английском языке
  • Пожалуйста, прибудьте на место за 30 минут до отправления
  • Трансферы осуществляются только из отелей и резиденций, расположенных в центре Дубая (Дейра, Бур Дубай, Шейх Заид)
  • Сбор из отелей отдалённых районов осуществляется за доп. оплату $15 (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport)
  • Длительность программы (включая трансфер) 4 часа:
  • Трансфер из отелей: 19:00
  • Отправление: 20:30
  • Прибытие: 22:30
  • Доставка в отель: 23:00
  • Политика отмены:
  • За все отмены, сделанные за 24 часа до отправления тура, никакие сборы не взимаются
  • Если отмена тура произведена в течение 24 часов до начала тура, взимается 100% плата
  • Если вы имеете право на возврат средств, ваша сумма будет возвращена вам в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
31 окт 2024
V
24 сен 2024
В целом - понравилось. У таких круизов разные маршруты, наш прошел по кругу - Марина, выход в залив, поворот к Блювотерс, и вернулись в Марину с другой стороны. До Атлантиса
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на Пальме он не пошёл. Около часа происходит посадка на корабль; придти попозже - тогда меньше ждать, но с выбором места может быть хуже. В первую очередь рассаживают у борта, последние сидят ближе к проходу. По организации - все хорошо, к шведскому столу пускают группами, поэтому толкучки не было, всего хватило. Мини-шоу - обычное, крутящийся танцор. Дубай с воды - прекрасен. Были на верхней палубе, нет кондиционера, зато виды не сравнить.

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