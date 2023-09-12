Дубай красив в любое время, а с приходом сумерек город превращается в настоящую сказку. Приглашаем вас на морскую прогулку по Дубай Марине. На борту есть все для идеального отдыха — вкусный ужин от шеф повара и приятная музыка. Насладитесь видами на уже знакомые достопримечательности, но с необычного ракурса.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Дубай Марина
- Dubai Harbour
- Колесо обозрения «Око Дубая»
- Джумейра Бич Резиденс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас встретят на борту бесплатным напитком. Отведайте разнообразные блюда из буфета и послушайте музыку. Выпейте освежающие напитки, любуясь потрясающим городским пейзажем.
Отправляйтесь из Дубай Марины и совершите круиз по знаменитым достопримечательностям города. Прогуляйтесь по застекленной нижней палубе, чтобы насладиться замечательным видом. Поднимитесь на верхнюю палубу под открытым небом, чтобы насладиться свежим бризом с Персидского залива. По пути насладитесь вкусным шведским столом из континентальных и арабских блюд, а также разнообразными безалкогольными напитками, чаем, кофе и другими напитками, утоляющими жажду. Расслабьтесь под звуки музыки, которая добавит романтики вашему вечеру. После захода солнца вы можете подняться на открытую верхнюю палубу, чтобы насладиться потрясающими видами по пути обратно в Дубай Марину. Прибытие на пристань к 18:30.
Меню:
Основное блюдо:
- Запеченная курица с чесноком и тимьяном.
- Пастуший пирог.
- Кисло-сладкая рыба с ананасом и перцем.
- Приготовленный на пару рис.
- Овощные карахи.
- Овощная лапша.
Салаты:
- Хумус.
- Салат из капусты.
- Греческий салат.
- Салат из макарон.
- Немецкий картофельный салат.
- Фаттуш.
- Салат "Уолдорф".
- Салат Качумбари.
- Смешанный зеленый салат.
Уголок супа и хлеба:
Суп из чечевицы Булочки Арабский хлеб.
Паста станция:
Станция для приготовления пасты с белым соусом Томатный соус.
Десерты:
- Шоколадный торт.
- Крем-брюле.
- Лукаимат.
- Морковный пирог.
- Ванильная Панна Котта.
- Салат из свежих фруктов.
- Чай и кофе.
- Соки и безалкогольные напитки.
Ежедневно в 17:00 и 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Буфет
- Безлимитные безалкогольные напитки, вода, чай и кофе
- Безалкогольный приветственный напиток
- Доступ на нижнюю палубу с кондиционером
- Доступ на верхнюю палубу под открытым небом
- Бортовой туалет
- Живая музыка
- Что не входит
- Трансфер
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai MarinaЗавершение: Dubai Marina
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 17:00 и 20:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
12 сен 2023
I
Iuniia
10 сен 2023
Невероятные впечатления! Брали круиз на 9 часов вечера. Найти просто, вдоль набережной их офис «Xclusive Yachts”, там будет много людей в их фирменной форме. На каждую яхту билет отдельного цвета. Еда вкусная, напитки в неограниченном количестве. Саксофонист! Музыка! Виды!
Е
Елена
6 сен 2023
Отлично было все организовано, встретили нас охладительными напитками, распредели всем столы по номерам,отправились мы вовремя,очередей не было все цивильно, по очереди каждый стол подходил брал ужин, очень все было чисто вкусно, персонал подходил спрашивал нужно ли что то еще, все улыбчивые приятные) Сопровождалось все это приятной музыкой и саксофонистом, великолепными видами и приятным ветерком. Мы в восторге все было на высшем уровне 👍Благодарю
П
Павел
16 июня 2023
E
Elmira
7 июня 2023
Потрясающий круиз!!!!! Понравилось все, организация, столик, музыкальное сопровождение и конечно же саксофонист!!!! Очень вкусная еда и очень приветливый персонал!!!! Рекомендую однозначно!!! После оплаты приходят все координаты, очень быстро нашли место посадки, спасибо большое!!!!
E
ELENA
29 мая 2023
Понравилось все. Обслуживание на высшем уровне. Единственное-мало по времени.
С
Светлана
28 мая 2023
Круиз был чудесный! На мой взгляд, весь праздник делает саксофонист, поэтому ему отдельная благодарность. Приятная команда, не думаю, что можно что-то улучшить, потому что и так все идеально. Спасибо!
A
ARTUR
24 мая 2023
Это не дорогая экскурсия, которая, в общем, стоит своих денег. Но, минус одна звезда, только за организацию. К сожалению, в описании экскурсии мало информации о том, как добраться до нужного места и и куда и к кому обращаться, по последним пунктам, информации вообще никакой нет. Указано только место сбора и все. Более того, коммуникация с организатором оставляет желать лучшего, так как из всех контактов имеется только городской питерский номер:) Зачем мне в Дубае городской питерский номер?
A
ARTUR
24 мая 2023
И
Ирина
25 апр 2023
П
Павел
19 апр 2023
Все понравилось, еда вкусная, очереди огромной не было за шведским столом так как официанты приглашали посетителей порционно, из алкоголя за дополнительную плату предлагалось вино(150дерхам) и пиво (40дерхам), взяли вино в принцепе хорошее но 1.5 часа мне кажется маловато (пока соберёшься, возьмёшь еду, поешь, уже минут 40-50 пройдёт, времени насладиться видамиине очень мало остаётся ещё бы 30 минут) детям очень понравилось да и нам тоже! Остались очень довольны если не смотреть на цены!
E
Elena
11 фев 2023
Р
Рита
5 ноя 2022
Это было так хорошо! Отличная цена за незабываемые впечатления! Прекрасная музыка, вкусная еда и вид на закат! И блестящий сервис.
М
Мария
2 ноя 2022
Отличный круиз, обслуживание, еда и развлечения были отличными. Я рекомендую этот тур для всех.
М
Михаил
29 окт 2022
Приятная атмосфера, приветливый персонал и вкусная еда.
Ещё 9 отзывов
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Дата и количество участников выбирается при бронировании