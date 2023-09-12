Это не дорогая экскурсия, которая, в общем, стоит своих денег. Но, минус одна звезда, только за организацию. К сожалению, в описании экскурсии мало информации о том, как добраться до нужного места и и куда и к кому обращаться, по последним пунктам, информации вообще никакой нет. Указано только место сбора и все. Более того, коммуникация с организатором оставляет желать лучшего, так как из всех контактов имеется только городской питерский номер:) Зачем мне в Дубае городской питерский номер?