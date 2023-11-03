Великолепный Дубай на авто

Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Дубай — настоящее урбанистическое чудо.

Вы услышите, как посреди пустыни вырос один из самых прогрессивных городов мира, как он развивается сегодня и какие у него планы на будущее.

Прокатитесь по рукотворному Пальмовому острову, посмотрите на самое высокое здание мира, насладитесь шоу поющих фонтанов и увидите все культовые места.
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Великолепный Дубай на авто
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
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ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 день вы:

  • Прикоснётесь к местным ремеслам в Доме исламской культуры
  • Прокатитесь по искусственному Пальмовому острову и услышите историю его создания
  • Посетите местный Таймс-Сквер и полюбуетесь сверкающими небоскрёбами
  • Оцените крупнейший торговый центр мира с водопадом и гигантским аквариумом
  • Погуляете по современной набережной с роскошными яхтами

И это далеко не всё!

Маршрут

Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Комфортабельный современный транспорт включён в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в программу смотровую площадку в Рамке Дубая — 13,5$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Набережная
Популярные места
Отель Парус
Водные развлечения
Дубай-Марина
Пальма Джумейра
Бурдж-Халифа
Дубай молл
Поющие фонтаны
Бурдж-эль-Араб
Самое главное
Отель Атлантис

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