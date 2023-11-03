Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Дубай — настоящее урбанистическое чудо.
Вы услышите, как посреди пустыни вырос один из самых прогрессивных городов мира, как он развивается сегодня и какие у него планы на будущее.
Прокатитесь по рукотворному Пальмовому острову, посмотрите на самое высокое здание мира, насладитесь шоу поющих фонтанов и увидите все культовые места.
Вы услышите, как посреди пустыни вырос один из самых прогрессивных городов мира, как он развивается сегодня и какие у него планы на будущее.
Прокатитесь по рукотворному Пальмовому острову, посмотрите на самое высокое здание мира, насладитесь шоу поющих фонтанов и увидите все культовые места.
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Прикоснётесь к местным ремеслам в Доме исламской культуры
- Прокатитесь по искусственному Пальмовому острову и услышите историю его создания
- Посетите местный Таймс-Сквер и полюбуетесь сверкающими небоскрёбами
- Оцените крупнейший торговый центр мира с водопадом и гигантским аквариумом
- Погуляете по современной набережной с роскошными яхтами
И это далеко не всё!
Маршрут
Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Комфортабельный современный транспорт включён в стоимость
- По желанию мы можем добавить в программу смотровую площадку в Рамке Дубая — 13,5$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мир — ваша команда гидов в Дубае
Приветствую вас в сказочной стране ОАЭ! Меня зовут Мир, я представляю дружную команду местных русскоговорящих гидов. С радостью поможем вам провести здесь время интересно, познавательно и весело.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
На весь день
Обзорные
Набережная
Популярные места
Отель Парус
Водные развлечения
Дубай-Марина
Пальма Джумейра
Бурдж-Халифа
Дубай молл
Поющие фонтаны
Бурдж-эль-Араб
Самое главное
Отель Атлантис
Похожие туры из Дубая
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
у вашего отеля в Дубае или Шардже
Завтра
4 ноя
5 ноя
6 ноя
$45 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
4 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
$50 за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть все самые яркие достопримечательности города и раскрыть его необычную историю
в вашем отеле
Завтра
5 ноя
6 ноя
7 ноя
$70 за человека