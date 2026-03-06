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и локаций, а так же много всего интересного и полезного нам порекомендовал и показал. Давид сопровождал и ориентировал нас в тех местах, где сами бы мы заблудились 😊, помогал с покупкой билетов на туристические объекты. По нашей просьбе отвез нас в прекрасный рыбный ресторан, магазины. По дороге мы много разговаривали о местных нравах и традициях, об интересных событиях. Его рассказ не был сухим заученным текстом экскурсовода, у нас была интересная беседа. Еще раз спасибо Давиду! Всем рекомендую!