После того, как водитель 🚗 заберёт Вас с отеля, мы направимся посетить остров 🏝️, который стал домом для самого большого в мире колеса обозрения.

После этого мы отправимся на искусственные острова Palm Jumeirah, сфотографируемся на фоне шикарного отеля Atlantis, у Вас будет возможность увидеть самое дорогое здание в мире.

Следующей остановкой будет Madinat Jumeirah, где Вы сможете прогуляться 👣 улочками старинного рынка, сфотографироваться на фоне отеля Парус и на фоне водных каналов Дубайской Венеции.

Затем вы увидите главную улицу города Шейх Заед роад и Самый высокий отель 🏨 мира.

Следующей остановкой будет Дубай Молл, где у Вас будет возможность посмотреть незабываемые поющие фонтаны, один из самых больших океонариумов мира, самый большой в мире магазин сладостей и самое высокое здание в мире, после чего водитель отвезёт Вас обратно в отель.