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Обзорная экскурсия по Дубаю

5
1 отзыв
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Дубая
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳, главным героем которой станет сказочный Дубай — город-сокровищница с фантастическими достопримечательностями 🏛️.

Вас ждут вдохновляющие пейзажи, невероятные небоскрёбы и башни, отличные фотографии 📸 и море 🌊 положительных эмоций!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $280 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю

Что вы увидите

  • Колесо обозрения «Глаз Дубая»
  • Мадинат Джумейра
  • Отель Бурдж аль Араб
  • Отель Атлантис
  • Дубай Молл
  • Поющие фонтаны
  • Бурдж Халифа
После того, как водитель 🚗 заберёт Вас с отеля, мы направимся посетить остров 🏝️, который стал домом для самого большого в мире колеса обозрения.
После этого мы отправимся на искусственные острова Palm Jumeirah, сфотографируемся на фоне шикарного отеля Atlantis, у Вас будет возможность увидеть самое дорогое здание в мире.
Следующей остановкой будет Madinat Jumeirah, где Вы сможете прогуляться 👣 улочками старинного рынка, сфотографироваться на фоне отеля Парус и на фоне водных каналов Дубайской Венеции.
Затем вы увидите главную улицу города Шейх Заед роад и Самый высокий отель 🏨 мира.
Следующей остановкой будет Дубай Молл, где у Вас будет возможность посмотреть незабываемые поющие фонтаны, один из самых больших океонариумов мира, самый большой в мире магазин сладостей и самое высокое здание в мире, после чего водитель отвезёт Вас обратно в отель.
Что входит
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Вода
  • Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубаи
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии
Что не входит
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Питание в стоимость экскурсии не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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1 отзыв оставили туристы

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