Приглашаем на автомобильную экскурсию по солнечному Дубаю.
В комфортном темпе вы посетите красивейший район Мадинат Джумейра, который называют дубайской Венецией. Увидите 8-е чудо света - рукотворный пальмовый остров и самое высокое
В комфортном темпе вы посетите красивейший район Мадинат Джумейра, который называют дубайской Венецией. Увидите 8-е чудо света - рукотворный пальмовый остров и самое высокое
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 🌴 Посещение Мадинат Джумейра
- 🏝 Увидите Пальмовый остров
- 🏙 Посетите Бурдж-эль-Араб
- 📸 Фотосессия на фоне знаковых мест
Что можно увидеть
- Мадинат Джумейра
- Старый город
- Аль-Бастакия
- Бурдж-эль-Араб
- Аллея позолоченных арабских скакунов
- Арабский Монако
- Дубай молл
- Бурдж-Халифа
- Blue Waters
- Колесо обозрения
- Парк цветов
- Парк бабочек
- Музей будущего
- Зоопарк
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Мадинат Джумейра.
- Старый город.
- Исторический район Аль-Бастакия.
- Отель-парус «Бурдж-аль-Араб».
- Аллею позолоченных арабских скакунов.
- Арабский Монако и яхт-клуб.
- Дубай молл с океанариумом, водопадом бедуинов, поющими и танцующими фонтанами.
- Бурдж-Халифа.
- Искусственный остров Blue Waters.
- Колесо обозрения.
- Парк цветов и парк бабочек.
- Музей будущего.
Я расскажу:
- О развитии ОАЭ.
- Влиянии нефти на становление страны.
- Строительстве эмирата Дубай.
- Происхождении арабских шейхов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— в Парк цветов — $33/чел.
— Музей будущего — $70-100/чел.
в зависимости от даты покупки билета
— Бурдж-Халифа — до 16:00 $55/чел., после 16:00 — $75/чел.
— Обзорная площадка в Пальме — до 16:00 — $40/чел., после 16:00 — $55/чел.
— Бурдж-Халифа — до 16:00 $55/чел., после 16:00 — $75/чел.
— Обзорная площадка в Пальме — до 16:00 — $40/чел., после 16:00 — $55/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 502 туристов
С 2022 года я работаю гидом по Дубаю — городу, который вдохновляет, удивляет и влюбляет в себя с первого взгляда. Провожу экскурсии и помогаю путешественникам открывать Дубай с самой яркой
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа после бронирования. Интересный маршрут, очень много рассказывал про Эмираты, кроме всего прочего сделал классные фотографии. Спасибо большое, будем рекомендовать!
Давид
Ответ организатора:
Очень рад что вам понравилось экскурсия Юлия. Буду рад ещё раз в будущем с вами быть на экскурсии. Спасибо большое за хороший отзыв очень рад что вам понравился наш сегодняшний день ☺️💫
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один день, при этом не сильно устали, учитывая, что наша компания включала двух взрослых родителей
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши пожелания. Посетили все интересные для нас локации. Экскурсия очень понравилась, поэтому попросили его провести
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
все очень понравилось. спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы провели в Дубае, другой - в Абу-Даби. Он учел все наши пожелания относительно достопримечательностей
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов, очень устали, но это того стоило на 1000%!!😍 Увидели весь Дубай за один день ✨ Всем советую услуги Давида!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Дубаю»
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
$135 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $140
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
от $230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $295 за всё до 4 чел.
от $235 за экскурсию