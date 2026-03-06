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Обзорная экскурсия по Дубаю

Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Приглашаем на автомобильную экскурсию по солнечному Дубаю.

В комфортном темпе вы посетите красивейший район Мадинат Джумейра, который называют дубайской Венецией. Увидите 8-е чудо света - рукотворный пальмовый остров и самое высокое
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здание в мире. Сфотографируетесь на фоне отеля Бурдж-эль-Араб и узнаете об истории ОАЭ и эмирата Дубай.

Экскурсия включает посещение Дубай молла с его знаменитым океанариумом и фонтанами, а также исторического района Аль-Бастакия. Трансфер на автомобиле Genesis G80 Sport и услуги гида включены в стоимость

4.8
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  • 🌴 Посещение Мадинат Джумейра
  • 🏝 Увидите Пальмовый остров
  • 🏙 Посетите Бурдж-эль-Араб
  • 📸 Фотосессия на фоне знаковых мест
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю
Обзорная экскурсия по Дубаю

Что можно увидеть

  • Мадинат Джумейра
  • Старый город
  • Аль-Бастакия
  • Бурдж-эль-Араб
  • Аллея позолоченных арабских скакунов
  • Арабский Монако
  • Дубай молл
  • Бурдж-Халифа
  • Blue Waters
  • Колесо обозрения
  • Парк цветов
  • Парк бабочек
  • Музей будущего
  • Зоопарк

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Мадинат Джумейра.
  • Старый город.
  • Исторический район Аль-Бастакия.
  • Отель-парус «Бурдж-аль-Араб».
  • Аллею позолоченных арабских скакунов.
  • Арабский Монако и яхт-клуб.
  • Дубай молл с океанариумом, водопадом бедуинов, поющими и танцующими фонтанами.
  • Бурдж-Халифа.
  • Искусственный остров Blue Waters.
  • Колесо обозрения.
  • Парк цветов и парк бабочек.
  • Музей будущего.

Я расскажу:

  • О развитии ОАЭ.
  • Влиянии нефти на становление страны.
  • Строительстве эмирата Дубай.
  • Происхождении арабских шейхов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — в Парк цветов — $33/чел.
    — Музей будущего — $70-100/чел.
в зависимости от даты покупки билета
— Бурдж-Халифа — до 16:00 $55/чел., после 16:00 — $75/чел.
— Обзорная площадка в Пальме — до 16:00 — $40/чел., после 16:00 — $55/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 502 туристов
С 2022 года я работаю гидом по Дубаю — городу, который вдохновляет, удивляет и влюбляет в себя с первого взгляда. Провожу экскурсии и помогаю путешественникам открывать Дубай с самой яркой
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и незабываемой стороны. Я верю, что хорошая экскурсия — это не просто информация, а эмоции, атмосфера и искренний интерес. Поэтому в своих программах соединяю богатую историю, современную культуру и личные впечатления. Со мной вы увидите не только достопримечательности, но и те уголки, которые знают лишь местные. Сориентируетесь в местных традициях и кухне. Узнаете лучшие локации для фото и избежите типичных туристических ошибок. Если вы ищете гида, который искренне любит Дубай — буду рад встрече. Давайте сделаем ваше путешествие по-настоящему особенным!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
Yuliya
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа после бронирования. Интересный маршрут, очень много рассказывал про Эмираты, кроме всего прочего сделал классные фотографии. Спасибо большое, будем рекомендовать!
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа
Очень понравилась поездка, Давид очень оперативно принял заказ (в день бронирования), приехал уже через 2 часа
Давид
Давид
Ответ организатора:
Очень рад что вам понравилось экскурсия Юлия. Буду рад ещё раз в будущем с вами быть на экскурсии. Спасибо большое за хороший отзыв очень рад что вам понравился наш сегодняшний день ☺️💫
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Надежда
Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один день, при этом не сильно устали, учитывая, что наша компания включала двух взрослых родителей
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по 75 лет и племянницу 10 лет, то такая поездка на комфортном автомобиле была очень удачным решением! мы заехали также в арабское кафе и насладились вкусным обедом, вечером увидели фонтаны и все вокруг! Давиду еще раз спасибо!

Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один
Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один
Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один
Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один
Экскурсия с Давидом оставила у нас очень хорошие впечатления! мы посмотрели все, что хотели за один
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Г
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши пожелания. Посетили все интересные для нас локации. Экскурсия очень понравилась, поэтому попросили его провести
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экскурсию по Абу-Даби. Очень впечатлила мечеть и дворец президента. Бонусом было посещение рынка фиников. Там же купили манго по цене гораздо ниже, чем в супермаркете. Огромное спасибо Давиду за экскурсии. Отработал на все 100%. Уверенно рекомендую.

Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши+2
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
Давид провел для нас отличную экскурсию по Дубаю. Он ответственный и обязательный человек. Учёл все наши
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С
все очень понравилось. спасибо большое
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Тамара
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы провели в Дубае, другой - в Абу-Даби. Он учел все наши пожелания относительно достопримечательностей
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и локаций, а так же много всего интересного и полезного нам порекомендовал и показал. Давид сопровождал и ориентировал нас в тех местах, где сами бы мы заблудились 😊, помогал с покупкой билетов на туристические объекты. По нашей просьбе отвез нас в прекрасный рыбный ресторан, магазины. По дороге мы много разговаривали о местных нравах и традициях, об интересных событиях. Его рассказ не был сухим заученным текстом экскурсовода, у нас была интересная беседа. Еще раз спасибо Давиду! Всем рекомендую!

Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы+2
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
Хочу выразить огромную благодарность Давиду за прекрасную организацию нашего досуга! Один день на его попечении мы
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Л
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов, очень устали, но это того стоило на 1000%!!😍 Увидели весь Дубай за один день ✨ Всем советую услуги Давида!
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов,
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов,
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов,
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов,
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов,
Экскурсия прошла замечательно!! Учли пожелания по местам, которые мы хотели посетить, прошли больше 14 тыс шагов,
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