Весь Дубай за один день

Юлия Т.
Юлия Т. – Гид из Дубая
Весь Дубай за один день
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Экскурсия

$250 за экскурсию

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Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день

Что вы увидите

  • Посещение старой части города - Дейра, где Вы увидите знаменитейшие арабские базары, которые располагаются здесь уже более 60 лет. Прогуляемся по золотому рынку, сверкающему своими изделиями, привезёнными с разных уголков мира.
  • Рынку специй, от которого у Вас останутся красочные впечатления и ценные знания о специях, которые использовали местные жители при приготовлении пищи и в медицинских целях.
  • Посещение старой части города - Бур Дубай, где вы увидите район Бастакия - место, которое должен посетить каждый путешественник. Квартал, который усеян старыми песочного цвета домами, с ветряными башнями, каждых из которых рассказывает свою историю.
  • Красивейшая набережная Аль Сиф - идеальное место для приятной прогулки и необыкновенными видами на исторические здания.
  • Дубайская рамка – новая достопримечательность, символизирующая условную границу между прошлым и настоящим.
  • Дворец шейха Мухаммеда – действующий правитель Дубая, который продолжает преобразовывать свой город и делать его еще краше.
  • Фешенебельный район города Дубай Марина, с его роскошными небоскребами. Пальмовый остров Джумейра – «восьмое чудо света».
  • Мадинат Джумейра – роскошный арабский рынок, окружённый морскими каналами.
  • Бурдж Аль Араб – самый роскошный отель со всеми традициями арабского гостеприимства. Дубай молл – самый большой торговый центр в мире, притягивающий миллионы путешественников со всего мира чтобы увидеть самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, поющие фонтаны, аквариум.
Классические и современные достопримечательности 🏛️ Дубая помогут проникнуться атмосферой и понять город 🏙️ за один день. Посетив старую часть города Вы услышите интереснейшую историю 📖 зарождения торговли, добычи жемчуга и все о жизни коренного населения до нефтяного периода. Современная часть города на контрасте со старой частью города производит ещё большое впечатление и поражает огромнейшему скачку за короткий период что сделал город 🏙️. Город 🏙️ Дубай - по истине узнаваемым во всем мире.
+Что входит
  • Услуги сертифицированного гида.
  • Вода.
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии. Есть детское кресло.
Что не входит
  • Билеты на такие объекты как Дубайская рамка, Бурдж Халифа, Аквариум.
  • Питание.
  • Личные расходы туристов (сувениры и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Дубай
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день
Весь Дубай за один день

Экскурсия проводится Ежедневно в 12:00, 12:30 или 13:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Т.
Юлия Т.
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