Посещение старой части города - Дейра, где Вы увидите знаменитейшие арабские базары, которые располагаются здесь уже более 60 лет. Прогуляемся по золотому рынку, сверкающему своими изделиями, привезёнными с разных уголков мира.
Рынку специй, от которого у Вас останутся красочные впечатления и ценные знания о специях, которые использовали местные жители при приготовлении пищи и в медицинских целях.
Посещение старой части города - Бур Дубай, где вы увидите район Бастакия - место, которое должен посетить каждый путешественник. Квартал, который усеян старыми песочного цвета домами, с ветряными башнями, каждых из которых рассказывает свою историю.
Красивейшая набережная Аль Сиф - идеальное место для приятной прогулки и необыкновенными видами на исторические здания.
Дубайская рамка – новая достопримечательность, символизирующая условную границу между прошлым и настоящим.
Дворец шейха Мухаммеда – действующий правитель Дубая, который продолжает преобразовывать свой город и делать его еще краше.
Фешенебельный район города Дубай Марина, с его роскошными небоскребами. Пальмовый остров Джумейра – «восьмое чудо света».
Бурдж Аль Араб – самый роскошный отель со всеми традициями арабского гостеприимства. Дубай молл – самый большой торговый центр в мире, притягивающий миллионы путешественников со всего мира чтобы увидеть самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, поющие фонтаны, аквариум.
Классические и современные достопримечательности 🏛️ Дубая помогут проникнуться атмосферой и понять город 🏙️ за один день. Посетив старую часть города Вы услышите интереснейшую историю 📖 зарождения торговли, добычи жемчуга и все о жизни коренного населения до нефтяного периода. Современная часть города на контрасте со старой частью города производит ещё большое впечатление и поражает огромнейшему скачку за короткий период что сделал город 🏙️. Город 🏙️ Дубай - по истине узнаваемым во всем мире.
+Что входит
Услуги сертифицированного гида.
Вода.
Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии. Есть детское кресло.
–Что не входит
Билеты на такие объекты как Дубайская рамка, Бурдж Халифа, Аквариум.
Питание.
Личные расходы туристов (сувениры и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Дубай
Экскурсия проводится Ежедневно в 12:00, 12:30 или 13:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.