Знакомство с Дубаем

Прожив много лет в этом прекрасном городе, могу с уверенностью сказать: моя программа будет невероятно насыщенной

4.7
35 отзывов
Прожив много лет в этом прекрасном городе, могу с уверенностью сказать: моя программа будет невероятно насыщенной и влюбит вас в Дубай! Мы с вами посмотрим, как здесь жили раньше, а как — сейчас, как выглядят улицы в светлое время суток и после наступления темноты.

Вместе мы проследим за молниеносным развитием городской архитектуры и дополним маршрут в соответствии с вашими предпочтениями.
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Бастакия
  • Золотой рынок
  • Золотую рамку (Dubai Frame)
  • Улицу и мечеть (Jumeirah)
  • 7* отель Burj Al Arab
  • Арабскую Венецию Madinat Jumeirah
  • Пальмовый остров
  • Район миллионеров и яхт клуб Dubai Marina
  • Улицу небоскрёбов Sh. Zayed Rd.
  • Парк цветов Miracle Garden
  • Самый большой торговый центр в мире Dubai Mall
  • Океанариум и водопад бедуинов
  • Поющие фонтаны
  • Burjkhalifa
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.

Колорит старого города и роскошь Джумейры

Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.
Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров
Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прохладительные напитки
Что не входит
  • Входные билеты и питание
Место начала и завершения?
Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Абу Даби закрыт ориентировочно до декабря!
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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