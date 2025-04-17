Наслаждайтесь эксклюзивным туром, чтобы узнать секреты отеля Burj Al Arab в Дубае. Узнайте, что делает отель ориентиром архитектурных инноваций.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Не упустите возможность принять участие в экскурсии к одной из самых легендарных достопримечательностей Дубая — Бурдж-аль-Араб. Это архитектурное чудо распахнуло свои двери для посетителей, предоставив им доступ в роскошные интерьеры отеля. Исследуйте внутреннюю часть с гидом и откройте для себя позолоченные анклавы и апартаменты. Полюбуйтесь потрясающими видами и узнайте об истории отеля вместе с множеством нерассказанных историй. Полюбуйтесь красотой его стильных архитектурных решений и роскошным интерьером. Поистине незабываемые впечатления, обязательные для посещения во время вашего визита в Дубай. Важная информация:
- Экскурсия проводится только на английском языке.
- Билеты аннулируются, если они каким-либо образом изменены.
- Билеты действительны только на дату и время приобретения.
- Билеты на экскурсию предоставляют эксклюзивный доступ только на 25-й этаж и внутрь здания Бурдж-эль-Араб.
- Пожалуйста, одевайтесь скромно, чтобы уважать гостей отеля в общественных местах.
• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности Запрещено:
Шорты • Еда и напитки • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Профессиональные фотоаппараты • Купальный костюм • Фотографирование со вспышкой • Сандалии или сланцы.
Каждый день с 10:00 до 19:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|$67.79
|Дети от 4 до 12 лет
|$26.95
|Дети до 3-х лет
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Inside Burj Al Arab, Ticket Lounge
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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