Что вас ожидает: Не упустите возможность принять участие в экскурсии к одной из самых легендарных достопримечательностей Дубая — Бурдж-аль-Араб. Это архитектурное чудо распахнуло свои двери для посетителей, предоставив им доступ в роскошные интерьеры отеля. Исследуйте внутреннюю часть с гидом и откройте для себя позолоченные анклавы и апартаменты. Полюбуйтесь потрясающими видами и узнайте об истории отеля вместе с множеством нерассказанных историй. Полюбуйтесь красотой его стильных архитектурных решений и роскошным интерьером. Поистине незабываемые впечатления, обязательные для посещения во время вашего визита в Дубай. Важная информация:

Экскурсия проводится только на английском языке.

Билеты аннулируются, если они каким-либо образом изменены.

Билеты действительны только на дату и время приобретения.

Билеты на экскурсию предоставляют эксклюзивный доступ только на 25-й этаж и внутрь здания Бурдж-эль-Араб.

Пожалуйста, одевайтесь скромно, чтобы уважать гостей отеля в общественных местах.

• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности Запрещено:

Шорты • Еда и напитки • Чемоданы и большие сумки • Короткие юбки • Майки • Профессиональные фотоаппараты • Купальный костюм • Фотографирование со вспышкой • Сандалии или сланцы.