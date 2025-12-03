Эта экскурсия — не стандартный туристический маршрут, а погружение в живой организм города, который растёт буквально на глазах. Мы проследим путь Дубая от исторической гавани до самых амбициозных проектов. Раскроем каждый район как отдельную главу в истории феноменального роста. А ещё вы получите экспертные советы по аренде жилья или инвестициям.
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа создана для вдумчивых исследователей. Она подойдёт вам, если вы:
- рассматриваете Дубай как место для жизни или инвестиций и хотите за один день увидеть ключевые проекты своими глазами, без посредников
- интересуетесь урбанистикой, архитектурой и развитием городов и хотите понять, по каким принципам строится мегаполис
- просто любопытны и устали от стандартных маршрутов, желаете увидеть движущие силы города, а не только его парадный фасад
Что вас ожидает
С вами поедет профессиональный агент по недвижимости с лицензией и глубоким знанием рынка. А чтобы картина стала полной, также присоединится опытный гид. Он дополнит повествование яркими деталями об истории Эмиратов, грандиозных инфраструктурных стройках и малоизвестных фактах, которые не найти в путеводителях.
Вы увидите:
- Порт Рашид и Dubai Maritime City — пример того, как промышленная зона превращается в премиальный жилой кластер с мариной, ресторанами и новым круизным терминалом
- Emaar Creek Harbour — новый центр притяжения, масштабный проект от создателей Бурдж-Халифы. Это целый город на берегу залива с уже сложившейся инфраструктурой, парками и видами на главный символ Дубая
- DAMAC Lagoons — курорт в концепции «лагуны в пустыне». DAMAC Properties создаёт не просто дома, а готовые сообщества с искусственными пляжами, парками и всем необходимым для жизни
Во всех локациях вы сможете обсудить широкий спектр предложений — от апартаментов до вилл. А ещё вас ожидает гостеприимство по местной традиции — прохладительные напитки, чай, кофе и лёгкие закуски.
В ходе экскурсии мы подробно разберём:
- финансовые механизмы: реальные цены, рассрочки от застройщиков, банковское финансирование, прогнозы по доходности от аренды
- юридические тонкости: что такое service charge, Oqood и Title Deed, как проходит процесс покупки от А до Я
- налоговые преимущества и вопросы ВНЖ: как покупка недвижимости открывает путь к резидентству и оптимизации финансов
- ключевые компании: в шоурумах топовых девелоперов вы сможете задать вопросы их представителям на русском языке
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Mercedes Sprinter
- В машине будет возможность установки детских кресел, но поскольку экскурсия не для детей, рекомендуем хорошо обдумать, брать ли с собой на экскурсию самых маленьких
- Дресскод: свободный
- Вода, чай, кофе, лёгкие закуски на каждой остановке включены в стоимость
- С вами поеду я, а также один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Sales Gallery Mina Rashid
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Дубае
Меня зовут Игорь - я лицензированный брокер и эксперт по недвижимости в Дубае. Уже более 7 лет я живу и работаю в этом городе, помогая клиентам из Европы, Балтии и
