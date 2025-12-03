Мои заказы

От пустыни до небоскрёбов: инвестиционное путешествие по Дубаю

Получить концентрированное представление о рынке недвижимости Дубая и самых ярких проектах
Эта экскурсия — не стандартный туристический маршрут, а погружение в живой организм города, который растёт буквально на глазах. Мы проследим путь Дубая от исторической гавани до самых амбициозных проектов. Раскроем каждый район как отдельную главу в истории феноменального роста. А ещё вы получите экспертные советы по аренде жилья или инвестициям.
Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа создана для вдумчивых исследователей. Она подойдёт вам, если вы:

  • рассматриваете Дубай как место для жизни или инвестиций и хотите за один день увидеть ключевые проекты своими глазами, без посредников
  • интересуетесь урбанистикой, архитектурой и развитием городов и хотите понять, по каким принципам строится мегаполис
  • просто любопытны и устали от стандартных маршрутов, желаете увидеть движущие силы города, а не только его парадный фасад

Что вас ожидает

С вами поедет профессиональный агент по недвижимости с лицензией и глубоким знанием рынка. А чтобы картина стала полной, также присоединится опытный гид. Он дополнит повествование яркими деталями об истории Эмиратов, грандиозных инфраструктурных стройках и малоизвестных фактах, которые не найти в путеводителях.

Вы увидите:

  • Порт Рашид и Dubai Maritime City — пример того, как промышленная зона превращается в премиальный жилой кластер с мариной, ресторанами и новым круизным терминалом
  • Emaar Creek Harbour — новый центр притяжения, масштабный проект от создателей Бурдж-Халифы. Это целый город на берегу залива с уже сложившейся инфраструктурой, парками и видами на главный символ Дубая
  • DAMAC Lagoons — курорт в концепции «лагуны в пустыне». DAMAC Properties создаёт не просто дома, а готовые сообщества с искусственными пляжами, парками и всем необходимым для жизни

Во всех локациях вы сможете обсудить широкий спектр предложений — от апартаментов до вилл. А ещё вас ожидает гостеприимство по местной традиции — прохладительные напитки, чай, кофе и лёгкие закуски.

В ходе экскурсии мы подробно разберём:

  • финансовые механизмы: реальные цены, рассрочки от застройщиков, банковское финансирование, прогнозы по доходности от аренды
  • юридические тонкости: что такое service charge, Oqood и Title Deed, как проходит процесс покупки от А до Я
  • налоговые преимущества и вопросы ВНЖ: как покупка недвижимости открывает путь к резидентству и оптимизации финансов
  • ключевые компании: в шоурумах топовых девелоперов вы сможете задать вопросы их представителям на русском языке

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Mercedes Sprinter
  • В машине будет возможность установки детских кресел, но поскольку экскурсия не для детей, рекомендуем хорошо обдумать, брать ли с собой на экскурсию самых маленьких
  • Дресскод: свободный
  • Вода, чай, кофе, лёгкие закуски на каждой остановке включены в стоимость
  • С вами поеду я, а также один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Sales Gallery Mina Rashid
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Дубае
Меня зовут Игорь - я лицензированный брокер и эксперт по недвижимости в Дубае. Уже более 7 лет я живу и работаю в этом городе, помогая клиентам из Европы, Балтии и
читать дальше

СНГ понимать, как устроен рынок недвижимости ОАЭ изнутри. За это время я провёл десятки сделок с крупнейшими застройщиками и сотни экскурсий по районам. Именно поэтому я решил сделать несколько видов экскурсий для путешественников и потенциальных инвесторов — знакомство с Дубаем глазами профессионала. С удовольствие отвечаю на все тематические вопросы и делюсь опытом.

