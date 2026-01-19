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XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом

Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
XLine в Дубае — это один километр адреналина и фантастических эмоций от полёта на высоте 170 метров со скоростью до 80 км/ч. При этом вы почувствуете себя настоящей свободной птицей (или супергероем, кому как нравится). Ведь зиплайн устроен так, что вы будете зафиксированы горизонтально. Перед вами откроются панорамы самого фешенебельного района города. А камера GoPro запечатлеет каждый миг вашего приключения.
5
13 отзывов
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом

Описание билета

Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вас ожидает

Полёт на зиплайне и видео, снятое камерой GoPro, которая будет закреплена на вашем шлеме. Фото и видео вам отправляют на электронную почту в течение 1-3 дней.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к стойке регистрации у стенда XLine в торговом комплексе Дубай Марина Молл и покажите свой билет на экране смартфона

Важная информация

  • Обязательно берите с собой паспорт
  • К полёту допускаются гости от 12 до 65 лет, ростом не менее 130 см, весом от 50 до 100 кг, без медицинских противопоказаний. До 18 лет необходимо сопровождение взрослого
  • Не допускаются беременные женщины
  • Условная продолжительность программы (полтора часа) включает регистрацию на месте, проверку документов и подготовку к полёту. Сам полёт длится менее 2 минут
  • Аттракцион расположен в Дубай Марина Молл

Возврат билета

  • Отмена бронирования или обмен этого билета по инициативе заказчика невозможны
  • Аннуляция и возврат средств возможны только в случае отмены полёта со стороны аттракциона

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

  • Машина на 6 пассажиров:
    — из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
    — из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
  • VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300):
    — из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
    — из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов

в понедельник в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:25, 14:05, 14:25, 14:45, 15:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:25, 16:45 и 17:00, в среду в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 и 17:00, в четверг и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 и 14:15, в пятницу и субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 16:45 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$200
Дети до 16 лет$145
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В торговом комплексе Дубай Молл
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:25, 14:05, 14:25, 14:45, 15:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:25, 16:45 и 17:00, в среду в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 и 17:00, в четверг и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 и 14:15, в пятницу и субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 16:45 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Тимур
Всё супер, очень понравилось. Большое спасибо. Организованно все отлично, внизу в месте приземления так сказать есть камера хранения. Вид с места отлета прекрасный ❤️
Всё супер, очень понравилось. Большое спасибо. Организованно все отлично, внизу в месте приземления так сказать есть
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Анна
Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
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Лидия
Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в том числе почту для видео и фото. Потом все сели
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в автобус и поехали на место старта. Недалеко. Сам полет стоит того, чтобы обязательно попробовать хотя бы раз. Красота невероятная. Не скажу, что полет долгий- менее 2х минут. Но они запомнится навсегда.

Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные
Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные
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Е
Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍 Касаемо покупки билета на трипстере, все удобно и быстро. Ответили на все вопросы быстро, оплатила вечером, утром уже прислали все брони. За день напомнили о полете, спасибо за организацию!
Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа
Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа
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Д
Все отлично организовано. Друзей и родственников, которые сами не становятся суперменами, отводят на место встречи, где супермены приземляются, рядом с кафе. Можно посмотреть на красоты, попить кофе и дождаться участвующих. Прислали фото и видео уже на следующий день. Обязательно рекомендуем попробовать
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S
Оценивать услугу покупки билета нет никакого смысла. Смог бы привязать российскую карту, купил бы на сайте самостоятельно. А так это просто вам купили билет, а дальше как и в случае с покупкой онлайн сами ищете стойку регистрации. В общем всё прошло ровно. Доверять можно, ставлю пять звёзд.
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