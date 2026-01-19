XLine в Дубае — это один километр адреналина и фантастических эмоций от полёта на высоте 170 метров со скоростью до 80 км/ч. При этом вы почувствуете себя настоящей свободной птицей (или супергероем, кому как нравится). Ведь зиплайн устроен так, что вы будете зафиксированы горизонтально. Перед вами откроются панорамы самого фешенебельного района города. А камера GoPro запечатлеет каждый миг вашего приключения.
Описание билета
❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.
Что вас ожидает
Полёт на зиплайне и видео, снятое камерой GoPro, которая будет закреплена на вашем шлеме. Фото и видео вам отправляют на электронную почту в течение 1-3 дней.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к стойке регистрации у стенда XLine в торговом комплексе Дубай Марина Молл и покажите свой билет на экране смартфона
Важная информация
- Обязательно берите с собой паспорт
- К полёту допускаются гости от 12 до 65 лет, ростом не менее 130 см, весом от 50 до 100 кг, без медицинских противопоказаний. До 18 лет необходимо сопровождение взрослого
- Не допускаются беременные женщины
- Условная продолжительность программы (полтора часа) включает регистрацию на месте, проверку документов и подготовку к полёту. Сам полёт длится менее 2 минут
- Аттракцион расположен в Дубай Марина Молл
Возврат билета
- Отмена бронирования или обмен этого билета по инициативе заказчика невозможны
- Аннуляция и возврат средств возможны только в случае отмены полёта со стороны аттракциона
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
- Машина на 6 пассажиров:
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
— из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
- VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300):
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
в понедельник в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:25, 14:05, 14:25, 14:45, 15:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:25, 16:45 и 17:00, в среду в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 и 17:00, в четверг и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 и 14:15, в пятницу и субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 16:45 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
|Дети до 16 лет
|$145
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В торговом комплексе Дубай Молл
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:25, 14:05, 14:25, 14:45, 15:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:25, 16:45 и 17:00, в среду в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 и 17:00, в четверг и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 и 14:15, в пятницу и субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 16:45 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё супер, очень понравилось. Большое спасибо. Организованно все отлично, внизу в месте приземления так сказать есть камера хранения. Вид с места отлета прекрасный ❤️
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Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
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Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в том числе почту для видео и фото. Потом все сели
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Е
Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍 Касаемо покупки билета на трипстере, все удобно и быстро. Ответили на все вопросы быстро, оплатила вечером, утром уже прислали все брони. За день напомнили о полете, спасибо за организацию!
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Д
Все отлично организовано. Друзей и родственников, которые сами не становятся суперменами, отводят на место встречи, где супермены приземляются, рядом с кафе. Можно посмотреть на красоты, попить кофе и дождаться участвующих. Прислали фото и видео уже на следующий день. Обязательно рекомендуем попробовать
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S
Оценивать услугу покупки билета нет никакого смысла. Смог бы привязать российскую карту, купил бы на сайте самостоятельно. А так это просто вам купили билет, а дальше как и в случае с покупкой онлайн сами ищете стойку регистрации. В общем всё прошло ровно. Доверять можно, ставлю пять звёзд.
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