XLine в Дубае — это один километр адреналина и фантастических эмоций от полёта на высоте 170 метров со скоростью до 80 км/ч. При этом вы почувствуете себя настоящей свободной птицей (или супергероем, кому как нравится). Ведь зиплайн устроен так, что вы будете зафиксированы горизонтально. Перед вами откроются панорамы самого фешенебельного района города. А камера GoPro запечатлеет каждый миг вашего приключения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вас ожидает

Полёт на зиплайне и видео, снятое камерой GoPro, которая будет закреплена на вашем шлеме. Фото и видео вам отправляют на электронную почту в течение 1-3 дней.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите к стойке регистрации у стенда XLine в торговом комплексе Дубай Марина Молл и покажите свой билет на экране смартфона

Важная информация

Обязательно берите с собой паспорт

К полёту допускаются гости от 12 до 65 лет, ростом не менее 130 см, весом от 50 до 100 кг, без медицинских противопоказаний. До 18 лет необходимо сопровождение взрослого

Не допускаются беременные женщины

Условная продолжительность программы (полтора часа) включает регистрацию на месте, проверку документов и подготовку к полёту. Сам полёт длится менее 2 минут

Аттракцион расположен в Дубай Марина Молл

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета по инициативе заказчика невозможны

Аннуляция и возврат средств возможны только в случае отмены полёта со стороны аттракциона

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: