А Анна XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻

А Алексей Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени Акмаль профессионал, не смотря на 47 градусов, мы остались довольны и посмотрели все, что хотели.

Г Гульназ Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени читать дальше Дубай мол, поднялись на смотровую площадку на пальме и не только это 🙏 Шухрат рассказал интересные факты о жизни местных, историю зарождения и развития города. Свозил нас на вкусный и бюджетный обед, на рынке в «старом городе» выбил нам скидку. Экскурсия шла по расписанию и завершилась просмотром освещенной башней Бурдж Халиф. Поездкой остались довольны, непременно обратимся к Шухрату еще, ведь он проводит экскурсии также и по другим эмиратам. Экскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесо обозрения, увидели золотистых скакунов,

К Константин XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Куча эмоций за 2 минуты. Организованно всё чётко. Стоит того

Е Екатерина XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Прекрасная экскурсия. Заказывали частный трансфер, Марина надежно и быстро доставила. По дороге рассказывала о жизни в Дубай.

Сам прыжок интересный, но почем-то ожидала больше адреналина, это на любителя. По итого прислали видео с гоу про и смонтировали классно.

A Anna XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом О, это было великолепно, страшно только в начале.

М Мансур XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом ЭТО СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ И ЭТИ ЭМОЦИИ!!!

Словами не описать надо пробовать!

A Alena Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени читать дальше Смог оперативно достать билеты на смотровую площадку, подсказывал лайфхаки для туристов,чтобы выгодно и хорошо отдохнуть. Спасибо за отличный день, очень насыщенно и интересно. Экскурсия получилась отличная. Гид Шухрат заранее с нами связался,приехал вовремя, сразу уточнил все пожелания и составил маршрут с их учётом.

В Валентина Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени читать дальше которое мы потратим на каждую. Шухрат дал ценные советы касательно наших предстоящих поездок и экскурсий, помог сэкономить))

Интересно было послушать про жизнь в Эмиратах изнутри, узнать бытовые нюансы, которые не увидишь, слушая «приглаженные» туристические экскурсии.

Дубай прекрасен! Были на обзорной экскурсии по Дубаю. Понравилось, что в индивидуальной программе мы вместе с экскурсоводом могли выбирать локации и время,

М Матвей XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Супер запоминающееся событие, невероятные эмоции. Более того, в стоимость входит готовое видео с монтажом. еще раз - БЕРИТЕ БИЛЕТ НЕ ДУМАЯ! страшно, очень страшно, но эффект и адреналин стоит того!!

Д Дмитрий XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом читать дальше кафе. Можно посмотреть на красоты, попить кофе и дождаться участвующих. Прислали фото и видео уже на следующий день. Обязательно рекомендуем попробовать Все отлично организовано. Друзей и родственников, которые сами не становятся суперменами, отводят на место встречи, где супермены приземляются, рядом с

Б Барановская XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Я в восторге! Организация отличная: быстро, чётко, ясно. Снаряжаете нигде не давило. Полёт был потрясающий незабываемый волнующий и приятный.

Е Екатерина XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом

Касаемо покупки билета на читать дальше трипстере, все удобно и быстро. Ответили на все вопросы быстро, оплатила вечером, утром уже прислали все брони. За день напомнили о полете, спасибо за организацию! Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍Касаемо покупки билета на

Л Лидия XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом читать дальше том числе почту для видео и фото. Потом все сели в автобус и поехали на место старта. Недалеко. Сам полет стоит того, чтобы обязательно попробовать хотя бы раз. Красота невероятная. Не скажу, что полет долгий- менее 2х минут. Но они запомнится навсегда. Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в

О Оксана XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом Не забываемые впечатления от полета над мариной!!!! Кто любит экстрим, всем сюда! Виды потрясающие.