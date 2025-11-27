Индивидуальная
до 4 чел.
Прошлое и будущее Дубая
Перенеситесь во времени: от первых поселений рыбаков до ультрасовременных небоскрёбов и парков. Узнайте контрасты Дубая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$229 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$207
$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50
$55 за человека
Билеты
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Испытайте адреналин и фантастические эмоции на XLine в Дубае! Полёт на высоте 170 метров со скоростью до 80 км/ч и видео с GoPro ждут вас
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$200 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 ноября 2025Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
- ААлексей26 августа 2025Акмаль профессионал, не смотря на 47 градусов, мы остались довольны и посмотрели все, что хотели.
- ГГульназ29 июля 2025Экскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесо обозрения, увидели золотистых скакунов,
- ККонстантин18 мая 2025Куча эмоций за 2 минуты. Организованно всё чётко. Стоит того
- ЕЕкатерина20 марта 2025Прекрасная экскурсия. Заказывали частный трансфер, Марина надежно и быстро доставила. По дороге рассказывала о жизни в Дубай.
Сам прыжок интересный, но почем-то ожидала больше адреналина, это на любителя. По итого прислали видео с гоу про и смонтировали классно.
- AAnna6 февраля 2025О, это было великолепно, страшно только в начале.
- ММансур13 января 2025ЭТО СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ И ЭТИ ЭМОЦИИ!!!
Словами не описать надо пробовать!
- AAlena8 января 2025Экскурсия получилась отличная. Гид Шухрат заранее с нами связался,приехал вовремя, сразу уточнил все пожелания и составил маршрут с их учётом.
- ВВалентина2 января 2025Были на обзорной экскурсии по Дубаю. Понравилось, что в индивидуальной программе мы вместе с экскурсоводом могли выбирать локации и время,
- ММатвей11 декабря 2024Супер запоминающееся событие, невероятные эмоции. Более того, в стоимость входит готовое видео с монтажом. еще раз - БЕРИТЕ БИЛЕТ НЕ ДУМАЯ! страшно, очень страшно, но эффект и адреналин стоит того!!
- ДДмитрий25 ноября 2024Все отлично организовано. Друзей и родственников, которые сами не становятся суперменами, отводят на место встречи, где супермены приземляются, рядом с
- ББарановская9 ноября 2024Я в восторге! Организация отличная: быстро, чётко, ясно. Снаряжаете нигде не давило. Полёт был потрясающий незабываемый волнующий и приятный.
- ЕЕкатерина20 сентября 2024Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍
Касаемо покупки билета на
- ЛЛидия4 июля 2024Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в
- ООксана16 апреля 2024Не забываемые впечатления от полета над мариной!!!! Кто любит экстрим, всем сюда! Виды потрясающие.
- SSergey14 января 2024Оценивать услугу покупки билета нет никакого смысла. Смог бы привязать российскую карту, купил бы на сайте самостоятельно. А так это
