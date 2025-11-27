Мои заказы

Зиплайн XLine – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Зиплайн XLine» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прошлое и будущее Дубая
Перенеситесь во времени: от первых поселений рыбаков до ультрасовременных небоскрёбов и парков. Узнайте контрасты Дубая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$229 за всё до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
На машине
8 часов
-
10%
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$207$230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
9%
163 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50$55 за человека
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
1.5 часа
12 отзывов
Билеты
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Испытайте адреналин и фантастические эмоции на XLine в Дубае! Полёт на высоте 170 метров со скоростью до 80 км/ч и видео с GoPro ждут вас
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$200 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 ноября 2025
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
    Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻Это стоит попробовать всем! Эмоции невероятные🙌🏻
  • А
    Алексей
    26 августа 2025
    Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
    Акмаль профессионал, не смотря на 47 градусов, мы остались довольны и посмотрели все, что хотели.
  • Г
    Гульназ
    29 июля 2025
    Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
    Экскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесо обозрения, увидели золотистых скакунов,
    читать дальше

    Дубай мол, поднялись на смотровую площадку на пальме и не только это 🙏 Шухрат рассказал интересные факты о жизни местных, историю зарождения и развития города. Свозил нас на вкусный и бюджетный обед, на рынке в «старом городе» выбил нам скидку. Экскурсия шла по расписанию и завершилась просмотром освещенной башней Бурдж Халиф. Поездкой остались довольны, непременно обратимся к Шухрату еще, ведь он проводит экскурсии также и по другим эмиратам.

    Экскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесоЭкскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесоЭкскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесоЭкскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесоЭкскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесоЭкскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесоЭкскурсия по Дубай прошла на одном дыхании. Посетили множество мест: район Дубай Марины, Мадинат Джумейра, колесо
  • К
    Константин
    18 мая 2025
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Куча эмоций за 2 минуты. Организованно всё чётко. Стоит того
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2025
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Прекрасная экскурсия. Заказывали частный трансфер, Марина надежно и быстро доставила. По дороге рассказывала о жизни в Дубай.
    Сам прыжок интересный, но почем-то ожидала больше адреналина, это на любителя. По итого прислали видео с гоу про и смонтировали классно.
  • A
    Anna
    6 февраля 2025
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    О, это было великолепно, страшно только в начале.
  • М
    Мансур
    13 января 2025
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    ЭТО СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ И ЭТИ ЭМОЦИИ!!!
    Словами не описать надо пробовать!
  • A
    Alena
    8 января 2025
    Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
    Экскурсия получилась отличная. Гид Шухрат заранее с нами связался,приехал вовремя, сразу уточнил все пожелания и составил маршрут с их учётом.
    читать дальше

    Смог оперативно достать билеты на смотровую площадку, подсказывал лайфхаки для туристов,чтобы выгодно и хорошо отдохнуть. Спасибо за отличный день, очень насыщенно и интересно.

  • В
    Валентина
    2 января 2025
    Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
    Были на обзорной экскурсии по Дубаю. Понравилось, что в индивидуальной программе мы вместе с экскурсоводом могли выбирать локации и время,
    читать дальше

    которое мы потратим на каждую. Шухрат дал ценные советы касательно наших предстоящих поездок и экскурсий, помог сэкономить))
    Интересно было послушать про жизнь в Эмиратах изнутри, узнать бытовые нюансы, которые не увидишь, слушая «приглаженные» туристические экскурсии.
    Дубай прекрасен!

    Были на обзорной экскурсии по Дубаю. Понравилось, что в индивидуальной программе мы вместе с экскурсоводом могли
  • М
    Матвей
    11 декабря 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Супер запоминающееся событие, невероятные эмоции. Более того, в стоимость входит готовое видео с монтажом. еще раз - БЕРИТЕ БИЛЕТ НЕ ДУМАЯ! страшно, очень страшно, но эффект и адреналин стоит того!!
  • Д
    Дмитрий
    25 ноября 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Все отлично организовано. Друзей и родственников, которые сами не становятся суперменами, отводят на место встречи, где супермены приземляются, рядом с
    читать дальше

    кафе. Можно посмотреть на красоты, попить кофе и дождаться участвующих. Прислали фото и видео уже на следующий день. Обязательно рекомендуем попробовать

  • Б
    Барановская
    9 ноября 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Я в восторге! Организация отличная: быстро, чётко, ясно. Снаряжаете нигде не давило. Полёт был потрясающий незабываемый волнующий и приятный.
  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍
    Касаемо покупки билета на
    читать дальше

    трипстере, все удобно и быстро. Ответили на все вопросы быстро, оплатила вечером, утром уже прислали все брони. За день напомнили о полете, спасибо за организацию!

    Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍Очень крутой аттракцион) полет длится буквально минуту, но это незабываемый опыт, шикарный вид с 43 этажа 😍
  • Л
    Лидия
    4 июля 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в
    читать дальше

    том числе почту для видео и фото. Потом все сели в автобус и поехали на место старта. Недалеко. Сам полет стоит того, чтобы обязательно попробовать хотя бы раз. Красота невероятная. Не скажу, что полет долгий- менее 2х минут. Но они запомнится навсегда.

    Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данныеОчень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Не забываемые впечатления от полета над мариной!!!! Кто любит экстрим, всем сюда! Виды потрясающие.
  • S
    Sergey
    14 января 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Оценивать услугу покупки билета нет никакого смысла. Смог бы привязать российскую карту, купил бы на сайте самостоятельно. А так это
    читать дальше

    просто вам купили билет, а дальше как и в случае с покупкой онлайн сами ищете стойку регистрации. В общем всё прошло ровно. Доверять можно, ставлю пять звёзд.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Зиплайн XLine»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
  2. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  3. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
  4. XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Зиплайн XLine" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 229 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Зиплайн XLine», 301 ⭐ отзыв, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль